Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский? - Советский спорт
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27 июня 2019 15:34ХоккейКостяев Иван

Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский?

40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры.

Вратарь «Флориды» Роберто Луонго завершил карьеру в возрасте 40 лет. Он провел 19 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Айлендерс», «Ванкувера» и «Флориды».

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Публикация от Roberto Luongo (@thestrombone1)

Голкипер ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, зато дважды побеждал вместе со сборной Канады на Олимпийских играх. В последнее время у Луонго дела шли не очень: статистика падала, а его «Флорида» никак не могла пробиться в плей-офф.

- Я многое хочу сказать. Это одно из самых сложных решений, которое я принял в своей жизни. Мне потребовалось много времени, чтобы это сделать. После долгих размышлений за последние два месяца, прислушавшись к своему телу, я решил, что сейчас самое время закончить играть в хоккей

После окончания этого сезона у меня появилась возможность отдохнуть, и я стал размышлять о разном. В прошлом сезоне я не был доволен своей игрой. Во второй половине чемпионата я играл лучше, но все равно не соответствовал собственным стандартам на каждодневной основе. Мне хотелось быть опорой команды и давать ей шанс на победу в каждом матче. Но у меня этого не получалось, по крайней мере согласно собственным ожиданиям, - так Луонго объяснил свое решение завершить карьеру.

От ухода вратаря пострадали «Ванкувер» и «Флорида»

«Ванкувер» и «Флорида» будут учитывать выплаты по контракту Луонго под потолком зарплат. Их оштрафует лига за решение вратаря внезапно завершить карьеру. Его контракт будет учитываться под потолком зарплат до сезона-2021/22.

По информации североамериканских журналистов, «Кэнакс» придется учитывать штрафные 3,03 миллиона долларов в год, «Пантерс» – 1,09 миллиона долларов.

Луонго подписал 12-летний контракт с «Ванкувером» в 2009 году. В 2014 году «Кэнакс» обменяли голкипера во «Флориду», сохранив часть его зарплаты в своей платежной ведомости. Обоим клубам придется учитывать его жалованье под потолком, поскольку в 2013 году НХЛ и Ассоциация игроков лиги заключили новое коллективное соглашение, в нем были введены штрафы в случае досрочного расторжения подобных контрактов.

Но вряд ли кто-то считает, что вратарь подвел свои бывшие клубы. В социальных сетях в адрес Роберто сыпется много слов благодарности.

Два золота Олимпиады и вратарь-капитан

Луонго – великий вратарь. Даже без Кубка Стэнли и «Везина Трофи». Он выиграл две Олимпиады подряд, дважды становился чемпионом мира. Его всегда уважали соперники и партнеры по команде. В «Ванкувере» Роберто ценили настолько, что назначили капитаном.

Это случилось 30 сентября 2008 года, в то время Луонго уже называли суперзвездой НХЛ. Он стал первым вратарем в НХЛ за 50 лет, кто удостоился чести быть капитаном команды. Правда, ему не разрешили носить литеру «С» на своем свитере, поскольку в лиге существует «Правило Дурнана», названное в честь вратаря «Монреаля» Билла Дурнана. В 1948 году он был капитаном «Канадиенс». Голкипер часто разговаривал с судьями и покидал свои ворота. В результате НХЛ запретила вратарям быть капитанами команды.

Луонго пришлось нарисовать литеру «С» на своем шлеме. Но из-за отсутствия официального статуса авторитет Роберто не пострадал. Голкипер пробыл капитаном два года, а затем сам отказался от этого звания.

Он навсегда останется в истории «Ванкувера». Именно Луонго дотащил «Кэнакс» до финала Кубка Стэнли в 2011 году. Увы, но тогда вратарю не покорился главный трофей НХЛ. Во «Флориде» точно также будут вспоминать Роберто добрым словом.

Всего Луонго провел в НХЛ 1044 матча – второй показатель среди вратарей.

Бобровский заменит Луонго?

«Флорида» – один из главных претендентов на российского голкипера Сергея Бобровского, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом. Многих специалистов смущало наличие Луонго в команде – двух таких высокооплачиваемых и статусных вратарей «Пантерз» бы не потянули.

Теперь с огромной долей вероятности можно заявлять, что дорога Бобровский и «Флорида» все же подпишут контракт. Там Сергей станет железным номером один в команде и попробует переписать достижения великого канадца.

Личное дело

Роберто Луонго

Родился 4 апреля 1979 года в Монреале.

Карьера: «Айлендерс» – 1999-2000 гг., «Флорида» – 2000-2006, 2014-2019 гг., «Ванкувер» – 2006-2014 гг.

Достижения: двукратный победитель Олимпийских игр (2010, 2014), двукратный чемпион мира (2003, 2004), обладатель Кубка мира (2004)

Статистика Луонго в НХЛ: 1044 матча, 489 побед, 91,9% отраженных бросков, 77 матчей на ноль

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