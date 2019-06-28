Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава Домрачева - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 июня 2019 08:59ХоккейДомрачев Владислав

Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава Домрачева

Среди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!

Спору нет, Недомански – крутой центральный нападающий. Десять чемпионатов мира, две Олимпиады, один титул – он выиграл золото ЧМ-1972. Говорят, в начале 1970-х ему присвоили звание… заслуженный мастер спорта СССР.

Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве Недомански

Я был школьником, когда на ЧМ-1974 в Хельсинки сборная Чехословакии учинила неслыханный разгром нашим – 7:2. Счет тогда открыл Недомански, которого признали лучшим нападающим и включили в символическую пятерку звезд турнира. После двух периодов была теннисная баранка, 6:0. В заключительной 20-минутке Михайлову удалось размочить счет.

Тот чемпионат стал последним в карьере Недомански. Вскоре он сбежал за океан. Причем не в НХЛ, а в ВХА. Несколько месяцев спустя наши сыграли со сборной Канады, скомплектованной из игроков этой новой лиги, суперсерию.

Но вернемся к Залу славы. Один из выборщиков Игорь Ларионов как-то поделился секретами кухни – чтобы туда попасть, надо помимо чисто спортивных заслуг обладать незаурядными человеческими качествами.

С достижениями в НХЛ у Недомански не то чтобы не густо – пусто. Что же касается человеческих качеств… Вратарь, олимпийский чемпион Александр Пашков поведал, как в Саппоро-1972 рассвирепевший лидер сборной Чехословакии плюнул в лицо Александру Мальцеву. Анатолию Тарасову и Аркадию Чернышеву порекомендовали перед решающим матчем турнира сгонять с чехословаками ничейку, чтобы серебро завоевали они, а не американцы. Наши тренеры категорически отказались. Наши убедительно выиграли 5:2, а вышедший на одной ноге из-за надрыва боковой связки Михайлов забил гол, который надломил опытного вратаря Владо Дзуриллу. Не в этом ли причина выхода Недомански из берегов?

Недавно самый выигрывающий тренер НХЛ Скотти Боумэн, вспоминая европейских звезд, выделил Михайлова. Еще бы! Советский капитан стал одним из организаторов разгрома ведомой Боумэном сборной НХЛ в Кубке Вызова-1979. За океаном ту теннисную баранку 0:6 стараются не вспоминать, нам же негоже ее забывать, хотя минуло уже 40 лет. Михайлов в том историческом матче сделал голевой почин.

К слову, в сборную НХЛ 33-летнего Недомански не пригласили. А ведь за месяц до Кубка Вызова он забил безымянный гол в ворота «Крыльев Советов» - комментировавшему матч Евгению Майорову строго-настрого наказали банить беглого чехословацкого нападающего.

Как тренер Михайлов стал автором еще одной сенсации, одолев в полуфинале ЧМ-1993 могучую сборную Канады 7:4 с восходящей звездой НХЛ Эриком Линдросом. Ту победу Борис Петрович сравнил с американским «Чудом на льду»-1980.

Так что заслуг перед хоккеем у Михайлова куда больше. Но почему тогда выбрали в Зал славы Недомански? Мне думается, здесь вмешались личные отношения Ларионова и Михайлова. А точнее – события на Кубке мира-1996, когда наши мегазвезды мутили воду. Возглавлявший сборную России Михайлов даже хотел отчислить Ларионова, но резать мясо не стал. Потому что тренера тогда назначили… игроки.

Кстати, и Виктора Тихонова нет в Зале славы по той же причине. Хотя мэтр, которого нет в живых без малого пять лет, заслужил этой чести как никто другой.

1

13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
27/06 21:16Футбол
Захват с юга: «Краснодар» вслед за «Ростовом» обыграл московского грандаВо втором матче предсезонного турнира в Австрии «быки» взяли верх над ЦСКА
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
27/06 07:47Футбол
Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛИзвестный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
28/06 08:59Хоккей
Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/06 18:30Хоккей
Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка СлавинаНаш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмэна и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
26/06 17:30Футбол
Буффон захотел вернуться в «Ювентус». А другие суперкамбэки помните?Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон решил продолжить карьеру в 41 год и спустя сезон вернется в «Ювентус» – клуб, где стал знаменитым. По этому поводу вспоминаем другие камбэки суперветеранов. 
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
27/06 17:55Футбол
На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф«Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
27/06 16:05Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница! Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
Новости
08:24 Баскетбол Олаф Ланге: Сборной России не удалось сдержать Эмму Меессеман
07:25 Футбол Алексей Сутормин: «Зенит»? Ясность скоро наступит
06:40 Футбол Бразилия победила Парагвай по пенальти и вышла в полуфинал Кубка Америки
01:43 Футбол Мать Рабьо опровергла информацию о переговорах с «ПСЖ»
01:29 ММА Президент UFC высказался о возможном поединке между Бибером и Крузом
01:19 Футбол Александр Мартынович: Ни перед кем не стоит первостепенной задачи выиграть турнир в Австрии
01:02 Футбол Ривалдо: Месси уже достаточно сделал, чтобы получить «Золотой мяч»
00:49 Футбол Защитник «Кристал Пэлас» Ван-Биссака завтра подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед»
00:26 Футбол Испания разгромила Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы
00:15 Баскетбол Баскетболистки сборной Сербии обыграли Белоруссию на старте Евро-2019
00:00 Баскетбол Андрей Кириленко: Все впечатление смазала последняя минута матча с Бельгией
23:46 Футбол Виктор Гончаренко: Подобные матчи – хорошая возможность оценить молодых футболистов
23:38 Футбол Владимир Быстров: Игра получилась боевая, а тренеры получили пищу для размышления
23:24 Футбол «Арсенал» подписал контракт с Пантелеевым
23:21 Футбол Ткачев подписал контракт с тульским «Арсеналом»
23:00 Футбол Илья Кутепов: В новом сезоне должны очень хорошо выступить, чтобы исправиться за прошлый
22:48 Футбол «Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за 5 миллионов евро
22:26 Футбол Рабьо готов подписать новый контракт с «ПСЖ»
22:11 Футбол «ПСЖ» хочет продать Паредеса в «Милан» или «Интер»
21:49 Баскетбол «Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика