Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава Домрачева

Спору нет, Недомански – крутой центральный нападающий. Десять чемпионатов мира, две Олимпиады, один титул – он выиграл золото ЧМ-1972. Говорят, в начале 1970-х ему присвоили звание… заслуженный мастер спорта СССР.

Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве Недомански

Я был школьником, когда на ЧМ-1974 в Хельсинки сборная Чехословакии учинила неслыханный разгром нашим – 7:2. Счет тогда открыл Недомански, которого признали лучшим нападающим и включили в символическую пятерку звезд турнира. После двух периодов была теннисная баранка, 6:0. В заключительной 20-минутке Михайлову удалось размочить счет.

Тот чемпионат стал последним в карьере Недомански. Вскоре он сбежал за океан. Причем не в НХЛ, а в ВХА. Несколько месяцев спустя наши сыграли со сборной Канады, скомплектованной из игроков этой новой лиги, суперсерию.

Но вернемся к Залу славы. Один из выборщиков Игорь Ларионов как-то поделился секретами кухни – чтобы туда попасть, надо помимо чисто спортивных заслуг обладать незаурядными человеческими качествами.

С достижениями в НХЛ у Недомански не то чтобы не густо – пусто. Что же касается человеческих качеств… Вратарь, олимпийский чемпион Александр Пашков поведал, как в Саппоро-1972 рассвирепевший лидер сборной Чехословакии плюнул в лицо Александру Мальцеву. Анатолию Тарасову и Аркадию Чернышеву порекомендовали перед решающим матчем турнира сгонять с чехословаками ничейку, чтобы серебро завоевали они, а не американцы. Наши тренеры категорически отказались. Наши убедительно выиграли 5:2, а вышедший на одной ноге из-за надрыва боковой связки Михайлов забил гол, который надломил опытного вратаря Владо Дзуриллу. Не в этом ли причина выхода Недомански из берегов?

Недавно самый выигрывающий тренер НХЛ Скотти Боумэн, вспоминая европейских звезд, выделил Михайлова. Еще бы! Советский капитан стал одним из организаторов разгрома ведомой Боумэном сборной НХЛ в Кубке Вызова-1979. За океаном ту теннисную баранку 0:6 стараются не вспоминать, нам же негоже ее забывать, хотя минуло уже 40 лет. Михайлов в том историческом матче сделал голевой почин.

К слову, в сборную НХЛ 33-летнего Недомански не пригласили. А ведь за месяц до Кубка Вызова он забил безымянный гол в ворота «Крыльев Советов» - комментировавшему матч Евгению Майорову строго-настрого наказали банить беглого чехословацкого нападающего.

Как тренер Михайлов стал автором еще одной сенсации, одолев в полуфинале ЧМ-1993 могучую сборную Канады 7:4 с восходящей звездой НХЛ Эриком Линдросом. Ту победу Борис Петрович сравнил с американским «Чудом на льду»-1980.

Так что заслуг перед хоккеем у Михайлова куда больше. Но почему тогда выбрали в Зал славы Недомански? Мне думается, здесь вмешались личные отношения Ларионова и Михайлова. А точнее – события на Кубке мира-1996, когда наши мегазвезды мутили воду. Возглавлявший сборную России Михайлов даже хотел отчислить Ларионова, но резать мясо не стал. Потому что тренера тогда назначили… игроки.

Кстати, и Виктора Тихонова нет в Зале славы по той же причине. Хотя мэтр, которого нет в живых без малого пять лет, заслужил этой чести как никто другой.