Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение из отпуска хоккеистов!

Всего неделя остается до начала предсезонки у хоккеистов КХЛ. Многие из них уже приступили к самостоятельным тренировкам. И пока они готовятся к медосмотру и сдаче нормативов, давайте посмотрим, чем занимались спортсмены в отпуске.

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов стал отцом. Но поклонницам молодого хоккеиста по не стоит хвататься за сердце, пытаясь нащупать его осколки. Пока что у армейца появился крестник. Капризов стал крестным отцом недавно родившегося сына своего одноклубника и друга Никиты Нестерова. Кстати, крестной мамой малышу стала жена капитана ЦСКА Анастасия Андронова.

Добавить отношениям романтики решила пара Павла и Екатерины Красковских. Форвард ярославцев с женой посетили одно из самых красивых мест Турции – Каппадокию, где на рассвете в небо взмывают десятки воздушных шаров.

Более традиционный маршрут для влюбленных выбрал нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев, отправившись с супругой, гимнасткой Яной Кудрявцевой в Париж.

А вот защитник московского «Динамо» Андрей Миронов только ищет свою любовь. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал пост о том, что отправил анкету участника на кастинг нового шоу с Ольгой Бузовой. Телепроект стартует примерно в одно время с хоккейным сезоном, поэтому перед Андреем может стать выбор – хоккей или попытка построить отношения с одной из самых популярных девушек страны.

Автор золотого гола в финале 11 сезона КХЛ, армеец Максим Мамин уже успел посетить телевизионную передачу. Форвард побывал в гостях у интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». Мамин ранее не раз говорил о том, что он является большим поклонником этого проекта знатоков. И вот, наконец-то, посмотрел на все изнутри.

В этом году «Нью-Йорк Рейнджерс» пополнился российскими игроками. Игорь Шестеркин, Егор Рыков и Виталий Кравцов проводят время вместе, готовясь вскоре показать себя в НХЛ.

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев предпочитает готовиться на теннисном корте. Возможно, из него и теннисист получился бы хороший.

Форвард СКА Андрей Кузьменко во время отпуска изучал просторы острова Бали.

А вот защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев предпочел «отечественного производителя» и коротает последние дни отпуска в Крыму.