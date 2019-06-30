Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпение

- Мы видим в нем скорее левого нападающего третьего звена, чем забивного форварда топ-6. Если вы посмотрите, то он никогда не был бомбардиром. Это парень, который помогает вам выигрывать каждый вечер из-за его других качеств, которые он привносит, и создает импульс для всей команды. Мы рассматриваем Вэла как парня, против которого трудно играть в равных составах. Трудно из-за его способности к форчекингу. Кроме того он очень ответственен в обороне, - говорил в начале января главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери.

К тому времени Ничушкин не забивал уже 49 матчей. В конце сезона он остановился на 57 встречах без голов (0+10) и без штрафных минут – это рекорд НХЛ, который вряд ли хотел установить российский форвард.

Видимо, даже терпению тренерского штаба, который защищал Валерия весь чемпионат, пришел конец. Год без голов для нападающего с контрактом в 2,95 миллиона долларов за сезон – перебор. Соглашение «Далласа» и Ничушкина будет действовать еще год. «Старз» выставили форварда на драфт отказов с целью выкупить контракт. Об этом сообщили североамериканские журналисты.

Кем Ничушкин приехал в НХЛ

В НХЛ Ничушкин приехал из ЦСКА Дмитрия Квартальнова и Игоря Никитина. В свое время в Россию из-за океана форвард вернулся с целью перезапустить карьеру и прокачать слабые места. Валерий научился полезно играть в обороне, выполнять тренерское задание, но в атаке ничего выдающегося не показал. Его даже не взяли на Олимпиаду, куда нападающий очень хотел попасть.

Тем не менее, «Даллас» предложил Вэлу солидный контракт сроком на два года. Изначально его видели в ведущих звеньях «Старз». Некоторые эксперты были уверены, что он сможет закрепиться в сочетании с Александром Радуловым и Тайлером Сегином. Спустя 20 матчей эти прогнозы можно было вспоминать только с улыбкой. Ничушкин провалился.

Что пошло не так

Тренерский штаб техасского клуба ужаснула скорость Валерия. В этом компоненте его превосходили почти все защитники лиги. Любой игрок обороны выглядел на его фоне гоночным болидом, тогда как сам Ничушкин напоминал скорее бюджетный автомобиль. Ему постоянно приходилось догонять соперников, хотя от Вэра ждали, что он будет впереди. Форварду остро не хватало движения, поэтому об игре рядом с Радуловым не могло быть и речи.

Отсутствие скорости – главная причина, почему у Ничушкина было так мало голевых моментов и бросков. У него попросту не получалось выйти на ударную позицию.

После десяти матчей у Ничушкина пропала уверенность в своих силах. Обрести ее у нападающего так и не получилось. И это также негативно сказалось на количестве моментов. Зачастую вместо броска Вэл отдавал не самую лучшую передачу на партнера. Именно психология мешала Ничушкину сыграть проще. Он начинал выдумывать ненужные пасы – в итоге вместо заброшенной шайбы или опасного момента Валерий уныло ехал на смену, а партнеры не понимали, почему этот парень не стал атаковать.

Специалисты в один голос упрекали Ничушкина в отсутствии желания. Мол, когда безголевая серия Валерия затянулась, не было похоже, что его что-то не устраивает. С этим утверждением согласиться сложно. Россиянин никогда не был игроком, который просто отбывает номер. Пожалуй, напрягало, что он не слишком активно ведет силовую борьбу. Играя в низших звеньях – это непростительно. Тем более, габариты Ничушкина дают возможность уничтожать у бортов кого угодно.

Где будет играть Ничушкин

«Даллас» пока не объявлял о выкупе контракта Ничушкина. Но это случится, не сомневайтесь. Команде не нужен дорогой форвард, который не забивает и играет в четвертом звене. Рассчитывать на то, что его кто-то заберет с драфта отказов – также не приходится. Конечно, Валерий может умерить аппетиты, подписать минимальный контракт и попробовать что-то доказать в НХЛ. В лиге найдутся клубы, которые рискнут небольшой суммой ради игрока, считавшегося мегаталантливым.

Его агенты точно ищут варианты по ту сторону океана. Кто-то из середняков или аутсайдеров вполне может попробовать дать Ничушкину 1-1,5 миллиона долларов и посмотреть, что из этого выйдет. Для клубов НХЛ – это не слишком большие деньги.

Но не стоит исключать, что мы увидим Ничушкина в КХЛ. Ему всего 24 года, права в России на игрока принадлежат ЦСКА. «Армейцам» Валерий не слишком то и нужен, но вряд ли руководство московского клуба захочет отдавать относительно молодого хоккеиста конкурентам. Тем более, на свой пик Ничушкин еще не вышел. А минувший сезон мог быть недоразумением. По крайней мере, в это хочется верить.

Статистика в минувшем сезоне: 57 матчей, 10 (0+10) очков, «-4», 0 штрафных минут

Статистика в НХЛ: 223 матча, 74 (23++51) очка, «+13», 22 штрафные минуты