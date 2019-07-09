Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену Гусеву - Советский спорт
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09 июля 2019 14:00ХоккейКостяев Иван

Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену Гусеву

Ткачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.

Руководство СКА ведет переговоры с нападающим Владимиром Ткачевым, права на которого «армейцы» получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». В Уфу тогда отправился Никита Сошников, вернувшийся в Россию из НХЛ.

Представители Ткачева уверенно заявляли, что их клиент точно отправится за океан. Но у СКА были другие планы на нападающего. Как отметил агент хоккеиста Шуми Бабаев, с Ткачевым лично общались топ-менеджеры питерской команды. И теперь хоккеист в раздумьях, что ему делать дальше: остаться в России или попробовать свои силы в Северной Америке.

ЗАЧЕМ СКА ПОНАДОБИЛСЯ ТКАЧЕВ

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В истории «армейского» клуба был интересный факт, который все очень любят вспоминать: когда команду покинул Артемий Панарин, СКА довольно быстро нашел ему прямую замену в лице Никиты Гусева. Эти игроки и правда довольно похожи. За тот трансфер руководству питерской команды однозначный плюс. Гусев полноценно восполнил потерю Панарину и помог выиграть Кубок Гагарина.

По антропологическим данным Ткачев очень похож на Гусева. У него небольшие габариты, форвард умеет обращаться с шайбой, полезен и в атаках сходу, и в позиционном нападении. Возможно, он не так хорошо видит площадку. Но Гусев в свое время также приходил в СКА куда менее классным хоккеистом. Что получилось в итоге – вы знаете.

Сейчас Гусев совершенно точно попробует свои силы в НХЛ. Это значит, что СКА нужно его кем-то заменить. По статусу похожего игрока на рынке нет. Гусев – главная звезда КХЛ последних лет. Но по игровым качествам, по навыкам – Ткачев подходит идеально. Ему всего 23 года, он еще не уперся в свой потолок. А СКА умеет доводить игроков до уровня суперзвезд европейского масштаба. Именно поэтому «армейцы» вцепились в Ткачева, он им видится идеальным вариантом на роль «заменителя Гусева».

Если форвард решит подписать контракт со СКА, то с большой долей вероятности ему подготовят место во втором звене рядом с Сергеем Плотниковым. Ткачев не слишком умеет и любит играть в обороне, он теряется в силовой борьбе. Плотников же идеально замаскирует минусы партнера. Кто-кто, а 16-й номер СКА в своей зоне и у бортов действует очень успешно.

ТКАЧЕВУ ЛУЧШЕ ОСТАТЬСЯ В РОССИИ

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СКА для Ткачева – хороший вариант. Не все помнят, но он уже играл в системе питерского клуба в сезоне 2015/2016. Тогда Ткачев провел всего два матча за основную команду и был отправлен в лиги пониже. Стороны остались не в восторге от сотрудничества друг с другом, поэтому по окончанию чемпионата нападающий переехал во Владивосток. Но даже этот факт говорит о том, что Ткачеву стоит остаться в КХЛ.

Он прекрасно знаком с клубом, который сейчас реально в нем заинтересован. Если руководство СКА действительно лично ведет переговоры с игроком, то в ходе разговоров хоккеисту точно что-то гарантируют. Скорее всего – игру в высших звеньях и время в большинстве. Возможно, в диалоге всплывает и фактор сборной, главным тренером которой является наставник СКА Илья Воробьев. А если НХЛ вновь не поедет на Олимпиаду в 2022 году, то Ткачев, оставшись в Европе, получит шанс попасть в сборную России.

Можно по-разному относиться к СКА, но многие перспективные хоккеисты стали настоящими звездами именно в Петербурге. В этот список можно включить Панарина, Гусева, Гаврикова. К ним вполне может добавиться и Ткачев.

ТКАЧЕВУ РАНО ЕХАТЬ В НХЛ

Несмотря на тренд, согласно которому за океан едут даже те, кому априори делать там нечего, Ткачеву рано покорят заокеанскую лигу. Когда его агент говорил, что он отправится именно в НХЛ – скорее всего, здесь была доля лукавства. Никто в здравом уме не дал бы односторонний контракт нападающему, который за весь прошлый регулярный чемпионат забросил пять шайб.

Скорее всего, это было бы двустороннее соглашение с обязательной отправкой игрока в АХЛ, где Ткачеву было бы очень сложно в связи со своими не самыми выдающимися габаритами (179 см, 72 кг). Форвард и в КХЛ не блещет хорошей силовой игрой. Ему предстояло бы доказать, что он может быть состоятельным в североамериканских лигах. Получилось бы? Большой вопрос.

Если Ткачев станет здесь звездой, игроком сборной России, то предложения из-за океана не заставят себя ждать. Тогда можно повторить путь Панарина и Гусева. Пока о таком Ткачев может лишь мечтать.

Личное дело

Владимир Ткачев

Родился 5 октября 1995 года в Омске

Карьера: «Омские Ястребы» – 2012-2014 (МХЛ), «Авангард» – 2013-2014 (КХЛ), «Монктон» – 2014-2015 (QMJHL), «Квебек» – 2014-2015 (QMJHL), СКА – 2015-2016 (КХЛ), «СКА-Нева» – 2015-2016 (ВХЛ), «СКА-1946» – 2015-2016 (МХЛ), «Адмирал» – 2016-2018 (КХЛ), «Салават-Юлаев» – 2018-2019 (КХЛ).

Достижения: обладатель Кубка Харламова (2013), лучший новичок КХЛ (2017)

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