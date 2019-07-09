Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроков

Одно можно констатировать наверняка: карьера Валерия Ничушкина в НХЛ подошла к концу. Если, разумеется, он не снизойдет на мизерный договор. В этом смысла нет никакого: в КХЛ ему миллион баксов за год выпишут рублями легко. Плюс компенсация от «Далласа» за выкупленный на сезон-2019/20 контракт.

Судя по тому, с какой активностью переподписывают и заключают новые контракты, в наступающем чемпионате наше представительство в лучшей лиге мира может возрасти до 50 хоккеистов. Ведь только среди возможных дебютантов на сегодня аж 34 россиянина.

Мы поделили наш заокеанский десант на пять условных категорий.

ЛИДЕРЫ



После того как в 2018 году Кубок Стэнли взял русский «Вашингтон», а в этом году такая же русская «Тампа» доминировала в регулярке, по итогам которой Кучеров стал первым бомбардиром и самым ценным игроком лиги, Василевский – сильнейшим вратарем, а Овечкин снова оказался лучшим снайпером, боссы клубов НХЛ выписали щедрые контракты нашим свободным агентам. Нынешним летом русским стал и «Рейнджерс», где на семь лет прописался самый высокооплачиваемый россиянин Артемий Панарин.

Наверняка наши болельщики станут более внимательно следить за «Флоридой», где на ведущих ролях отныне Сергей Бобровский, а к Евгению Дадонову в атаке вполне может добавиться Никита Гусев: самый креативный форвард КХЛ точно стоит четырех млн долларов, которые ему не хотят давать в «Вегасе».

В «Оттаве» и «Айлендерс» россиян вовсе не было, а теперь в обоих клубах вожаками обязаны стать Никита Зайцев, перешедший из «Торонто», и Семен Варламов. У обоих прекрасная возможность перезапустить карьеру. В отличие от «Лифс», у Зайцева в «Сенаторз» будет масса ледового времени в большинстве, и вообще от него там, похоже, ждут такой же игры, как в ЦСКА, где Никита отвечал буквально за все. Варламову вернуться на прежний уровень поможет тактика ньюйоркцев, где особый упор сделан на системную защиту.

Решающим новый сезон будет для трех наших элитных игроков. У Василевского и Дадонова – последний год контрактов. Вряд ли владельцы «Тампы» дадут Андрею большую прибавку к жалованью при повторном фиаско в Кубке Стэнли. «Флориде» Дадонова с Бобровским в воротах болельщики точно не простят очередного пролета мимо плей-офф. Другая ситуация у Малкина: у самого дорогого игрока «Питтсбурга» еще три года контракта, причем без права обмена. Однако в «Пингвинз» уже об этом заговорили. Пока осторожно. Но если Джино осенью не сможет доказать, что неудачный сезон-2018/19 – обыкновенное стечение обстоятельств и следствие травмы, боссы клуба что-нибудь придумают, как уменьшить платежную ведомость и убедить Евгения снять запрет на трансфер.

КРЕПКИЕ СЕРЕДНЯКИ

Судьбоносным обещает стать наступающий сезон и для Ильи Ковальчука. По гонорару он - третий в «Кингз» после двукратного олимпийского чемпиона Дрю Даути и капитана команды Анжи Копитара, а набрал в прошедшем сезоне всего на очко (34) больше Алекса Аяфалло, который как новичок НХЛ даже миллиона не получал. Будем надеяться, Кови поможет смена тренера. Прежний наставник Уилли Дежарден порой задвигал россиянина в запас без объяснения причин.

То же можно сказать о Никите Задорове, Михаиле Сергачеве и Александре Георгиеве. Первому не удалось заключить долгосрочное соглашение с «Колорадо». Пришлось ограничиться контрактом-мостиком на один год на скромную для НХЛ сумму. Задоров прославился прежде всего своими живописными зубодробительными хитами. Между тем у него лучший «плюс/минус» среди российских защитников в минувшей регулярке – «плюс 19». В первые четыре сезона в НХЛ у Никиты всегда фиксировали «минус». Только в прошлом году удалось выбраться из отрицательной полезности – «плюс 4». Можно понять руководство «Колорадо», которое хочет удостовериться, что «плюс 19» - не вопрос случая.

У Сергачева, который уже утвердился в бригаде большинства «Тампы», и у Георгиева, который умудрился вытеснить из ворот «Рейнджерс» самого Лундквиста, заключительные годы по контрактам новичка. Оба обязаны закрепиться на достигнутом уровне, чтобы требовать солидной прибавки к зарплате без обращения в арбитраж. Как сейчас случилось в том же «Рейнджерс» с Бучневичем.

Продолжим с особым пристрастием следить за Андреем Свечниковым, который в 18 лет блестяще дебютировал в НХЛ и занял прочное место в пятерке большинства «Каролины». У форварда стандартный годовой договор новичка на 925 тысяч, но благодаря различным бонусам он может заработать еще 2,65 млн долларов.

НА ПОДХВАТЕ

С контрактом в 4 млн странным видится нахождение в этой номинации Владислава Наместникова, но что есть то есть. Прошлогодний переезд перед дедлайном из «Тампы» на Манхеттэн больно ударил по результативности племянника Вячеслава Козлова. Не помогает даже игра во второй смене большинства. В «Лайтнинг» россиянин в 62 матчах регулярки-2017/18 набрал 44 (20+24) очка, при этом 8 раз реализовал численное преимущество. В «Рейнджерс»-2018/19 в 78 играх – 31 (11+20) и жалкая одна шайба в большинстве. Если Влад с появлением Панарина не прибавит, новое место работы придется искать уже будущей весной. Если, конечно, американцы не обменяют россиянина раньше.

У Ильи Любушкина повторная попытка покорить НХЛ. Причем 25-летнему защитнику пришлось согласиться на серьезное снижение контракта – с 1,35 млн до 874 тысяч долларов.

Все остальные уже успели отметиться в НХЛ. Но закрепиться в основных составах не сумели, и у всех, кроме Виталия Абрамова, крайний сезон доказать свою необходимость клубу.

ДЕБЮТАНТЫ

Список вероятных дебютантов пестрит громкими фамилиями. Есть даже три олимпийских чемпиона. Экс-защитник СКА Вячеслав Гавриков один год контракта уже скинул, отыграв в плей-офф-2019 пару матчей за «Коламбус». Игорю Шестеркину «Рейнджерс» щедро выписал самый потенциально крутой гонорар среди новобранцев – при выполнении всех бонусов вратарь сможет заработать за два года 7,55 млн долларов! Куда дешевле соглашение у третьего олимпионика, еще одного экс-петербуржца – Николая Прохоркина: один год и максимум 1,775 млн при стандартном базисе в 925 тысяч долларов.

Также на один сезон на скромные 925 тысяч долларов подписался с «Торонто» 24-летний лидер «Авангарда» Илья Михеев, вошедший в «Олл Старз» КХЛ-2019. Неожиданно в отряд одногодников вклинился и 26-летний Андрей Чибисов. Даже интересно, что такое нетривиальное разглядели в форварде «Магнитки», набравшем в КХЛ-2018/19 в 50 матчах 20 (7+13) очков?

У почти всех остальных россиян стандартные трехлетние контракты новичков. У всех в этом разделе – двухсторонние.

БЕЗ КОНТРАКТА

Самая интересная и интригующая группа нашей экспертизы. Где в конце концов очутится герой Олимпиады в Пхенчхане Никита Гусев? Какой контракт и насколько лет заключит с «Филадельфией» ее лучший защитник Иван Проворов? Какую сумму нового договора назначит арбитраж НХЛ Павлу Бучневичу и Ринату Валиеву? Если, конечно, стороны не договорятся раньше слушаний. Насколько ценен для нового обладателя Кубка Стэнли его русский перпетуум-мобиле Иван Барбашев? Равно как насколько важен для «Колорадо», страстно желавшего Панарина, другой русский форвард Владислав Каменев, в прошлом капитан молодежной сборной?