Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо» Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.

Крэйг Мактавиш – новый главный тренер «Локомотива». Железнодорожники подписали с канадским специалистом двухлетний контракт. Он уже приехал в Ярославль, где команда начнет подготовку к сезону.

Мактавиш в качестве хоккеиста выиграл четыре Кубка Стэнли. Как тренер он вместе с «Эдмонтоном» добирался до финала плей-офф НХЛ, где уступил «Каролине». Семь последних лет Мактавиш не занимался тренерской работой. Он был генменеджером «Эдмонтона», затем – вице-президентом по хоккейным операциями этого клуба.

«Советовался с Кингом, Смитом и Кинэном»

– Когда начались переговоры с «Локомотивом»? Насколько быстро пришли к соглашению с клубом?

– Я уже точно не помню, сколько именно времени у меня ушло на раздумья. Переговоры продлились несколько недель: от первого электронного письма на мою почту до подписания контракта. Наверное, представителями «Локомотива» показалось, что я думал очень долго, но для меня этот период прошел быстро.

– Что стало ключевым фактором в подписание контракта?

– В течение последних нескольких лет часть моей работы в «Эдмонтоне» была связана с поездками в Европу. Я смотрел свободных агентов и молодых игроков. За последние годы я часто ездил в Россию. Мне очень нравилась КХЛ, та поддержка, которую болельщики оказывают здесь командами. Мне также нравятся российские игроки, их уровень. Они очень мастеровитые. Я всегда думал, что постараюсь воспользоваться возможностью поработать в КХЛ, если она представится. Я очень счастлив, что являюсь главным тренером «Локомотива».

– С кем советовались перед переездом?

– Я разговаривал с Барри Смитом, Майком Кинэном и Дэйвом Кингом, которые работали в России. Хотел узнать о среде, в которую попаду. Они многое советовали, но я постараюсь привнести в КХЛ что-то свое. Во время тренировочного лагеря мы с моими помощниками оценим игроков, попытаемся выработать новую тактику и построить команду.

«Не говорил «Эдмонтону» выбирать Коновалова на драфте»

– «Локомотив» делает ставку на молодых игроков. В чем главная специфика при работе с такими хоккеистами?

– На драфте НХЛ было выбрано восемь игроков «Локомотива». Это показатель отличной работы школы клуба. Молодежь нам обеспечит глубину состава. Я очень рад, что буду с ними работать.

Нам понадобится очень много терпения. В молодых игроков нужно вселить уверенность, что они могут играть на высоком уровне. Со своей стороны буду им очень признателен за энергию, которую молодежь даст команде.

Люди, особенно молодые, совершают ошибки. Мы будем много работать с молодыми игроками, ведь в этом сила нашей команды.

– Вы уже успели познакомиться с ними?

– Пока нет. Я разговаривал со Стаффаном Кронваллем и Антоном Ландером, которого я знаю еще по работе в «Эдмонтоне». Других контактов пока не было.

– Что скажете о молодых вратарях «Локомотива»? Это вы посоветовали «Эдмонтону» выбрать Илью Коновалова на драфте?

– Нет, я не говорил об этом голкипере представителям «Ойлерс». Но я слышал об Илье много хорошего. Для его возраста он сыграл приличное количество матчей в КХЛ. Надеюсь, он продолжит выступать на высоком уровне.

– «Локомотив» подписал контракт с Александром Свитовым. Какую роль для него вы видите в команде?

– Я считаю, что он будет одним из лидеров команды. У него огромный опыт игры здесь и в Северной Америке. Он говорит по-английски, поэтому, Алекс сможет доносить наши идеи до других хоккеистов. Как игрок он до сих пор может многое предложить «Локомотиву». Самые большие его плюсы – габариты и сила. Я думаю, что он будет много играть на пятачке, закрывать обзор голкиперу.

«Локомотив» будет играть в вертикальный хоккей»

– Вы были знакомы с вашим помощником Майком Пелино?

– Пелино совсем скоро приедет в Ярославль. Однако совсем недавно мы с ним разговаривали в Торонто. Я доволен тренерским штабом. Уже успел познакомиться со всеми специалистами. Пелино имеет большой опыт работы в КХЛ. Он добивался успеха и с Майком Кинэном, и с Бобом Хартли. Это хорошее приобретение для тренерского штаба.

– Самый главный вопрос от болельщиков: какой хоккей вы будете прививать «Локомотиву»?

– Он будет зависеть от того набора хоккеистов, которые есть в «Локомотиве». Нет такого стиля, который бы подходил абсолютно всем игрокам. Когда мы изучим каждого хоккеиста, то поймем, в каком ключе они будут действовать.

Однако я уже могу сказать, что «Локомотив» будет играть на хорошей скорости, много владеть шайбой. Мне очень нравится, что мы играем на европейской площадке, здесь легче построить игру в пас. Очень важно уметь играть перед воротами, находиться в тех местах, откуда забрасывается большинство шайб. Совершенно точно мы будем играть в вертикальный хоккей.

– Сколько времени вам понадобится, чтобы привить «Локомотиву» свою систему игры?

– Мы будем в хорошей форме к началу сезона. Нам предстоит восемь предсезонных матчей и два месяца подготовки. Этого достаточно.

– Не секрет, что многие российские эксперты предрекают вам скорую отставку. Что можете им ответить?

– Я не готов сейчас дать ответ на этот вопрос. Наверное, о моей работе можно будет судить через некоторое время. По своей натуре – я оптимист. Тот успех, которого, я надеюсь, мы добьемся, и будет главным ответом всем скептикам. Я надеюсь, эти эксперты ошибаются.

– В КХЛ в этот сезоне будет три вида площадок: европейская, финская и канадская. Как вы к этому относитесь?

– Я не играл и не тренировал на финских площадках, которые являются промежуточными между европейскими и канадскими. Когда смотришь игру на маленьком льду, хоккей выглядит быстрее, он более увлекательной.

Но когда дело доходит до тактики, то могу сказать, что на европейском льду больше разных стилей, стратегий, больше игры в пас. На мой взгляд, хорошая игра в пас – лучшее, что есть в хоккее. Я наслаждаюсь, когда вижу, как команды владеют шайбой на больших площадках.

– Вы не тренировали с 2012 года. Почему вновь решили вернуться именно к этой работе?

– Я всегда любил тренировать. Но по каким-то причинам я встал на другой профессиональный путь. Долго время я работал в менеджменте. В прошлом сезоне я находился рядом с командой «Бейкерсфилд Кондорс», которая является фарм-клубом «Эдмонтона». Это зажгло во мне страсть к работе тренером. Когда передо мной появилась возможность тренировать «Локомотив», то я с радостью принял предложение клуба.

– Большой перерыв в тренерской деятельности не станет для вас проблемой?

– Не думаю. Я был рядом с тренерами команд НХЛ и АХЛ практически ежедневно. Я знаком с современным хоккеем, новыми системами тренировок и с самыми последними тактиками.

«Смеюсь, когда перед дракой снимают шлем»

– В России постоянно обсуждают, что вы были последним игроком НХЛ, кто играл без шлема. Почему вы не хотели использовать шлем?

– Я начинал в 1979 году, когда подписал контракт с «Бостоном». У нас было очень много ветеранов в составе, практически никто из них не носил шлемы. Были всего один-два хоккеиста, кто использовал их. Можно сказать, я не надевал шлем, потому что испытывал давление от возрастных игроков. Потом просто привык не носить его. Но что удивительно, я никогда не получал серьезных травм, которых можно было бы избежать со шлемом.

– Был ли момент, когда вы подумали, что лучше бы я все-таки надел шлем?

– Вы сами видите сегодняшние драки – игроки снимают шлемы. Мне кажется, что это смешно. В драках реально шлем может понадобиться. Когда играл я, была совсем другая эра, поэтому я не буду пропагандировать выходить на лед без шлема сегодня.

– В 1994 году вы выиграли решающее вбрасывание в финале Кубка Стэнли. Тот момент помнят даже в России.

– Это очень важная часть моей жизни. Есть три определяющие вещи в моей карьере в НХЛ. Первое: вбрасывание в Нью-Йорке в 1994 году. Мне посчастливилось быть частью той чемпионской команды. Второй факт: я не носил шлем. Третья вещь: когда уже работал тренером, я достал язык из гончей Харви, маскота «Калгари Флеймз». Можно сказать, что эти вещи подытоживают мою 40-летнюю карьеру. По ним меня все знают.

– Тогда «Рейнджерс» впервые за 50 лет выиграли Кубок Стэнли. Вместе с вами за команду выступали русские ребята: Сергей Зубов, Александр Карповцев, Сергей Немчинов и Алексей Ковалев. Кто запомнился больше всего?

– Я помню всех. Видел их в Нью-Йорке в этом году, за исключением Александра Карповцева, которого с нами уже нет (он погиб вместе в авиакатастрофе с «Локомотивом» в 2011 году – прим. автора) . Часто общался с Сергеем Немчиновым, Алексеем Ковалевым. Зубова не видел давно, поскольку он работает тренером в России.

Рад, что мне посчастливилось играть с этими потрясающими хоккеистами. Они были первыми русскими игроками, чьи имена появились на Кубке Стэнли. Я рассказывал эту историю нашим парням вчера. После того, как кубок выиграли «Рейнджерс», русские игроки позвали всех на праздничный ужин на Брайтон бич (русский район Нью-Йорка, прим. автора). Мы на себе почувствовали потрясающее русское гостеприимство.

– Недавно Зубова ввели в Зал славы хоккея. В России не удивились этому. Как отреагировали в Канаде?

– Люди оценили уровень таланта Сергея. Зубов – потрясающий игрок с высочайшим уровнем мастерства. Он феноменально играл в пас, у него отличный бросок. В «Рейнджерс» Зубов выходил в большинстве с Брайаном Личем. Они прекрасно понимали друг друга, постоянно пасовали и обманывали соперников.