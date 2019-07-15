Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июля 2019 19:00ХоккейКостяев Иван

Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»

Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.

Крэйг Мактавиш – новый главный тренер «Локомотива». Железнодорожники подписали с канадским специалистом двухлетний контракт. Он уже приехал в Ярославль, где команда начнет подготовку к сезону.

Мактавиш в качестве хоккеиста выиграл четыре Кубка Стэнли. Как тренер он вместе с «Эдмонтоном» добирался до финала плей-офф НХЛ, где уступил «Каролине». Семь последних лет Мактавиш не занимался тренерской работой. Он был генменеджером «Эдмонтона», затем – вице-президентом по хоккейным операциями этого клуба.

«Советовался с Кингом, Смитом и Кинэном»

do5vABkOVb4

– Когда начались переговоры с «Локомотивом»? Насколько быстро пришли к соглашению с клубом?
– Я уже точно не помню, сколько именно времени у меня ушло на раздумья. Переговоры продлились несколько недель: от первого электронного письма на мою почту до подписания контракта. Наверное, представителями «Локомотива» показалось, что я думал очень долго, но для меня этот период прошел быстро.

– Что стало ключевым фактором в подписание контракта?
– В течение последних нескольких лет часть моей работы в «Эдмонтоне» была связана с поездками в Европу. Я смотрел свободных агентов и молодых игроков. За последние годы я часто ездил в Россию. Мне очень нравилась КХЛ, та поддержка, которую болельщики оказывают здесь командами. Мне также нравятся российские игроки, их уровень. Они очень мастеровитые. Я всегда думал, что постараюсь воспользоваться возможностью поработать в КХЛ, если она представится. Я очень счастлив, что являюсь главным тренером «Локомотива».

– С кем советовались перед переездом?
– Я разговаривал с Барри Смитом, Майком Кинэном и Дэйвом Кингом, которые работали в России. Хотел узнать о среде, в которую попаду. Они многое советовали, но я постараюсь привнести в КХЛ что-то свое. Во время тренировочного лагеря мы с моими помощниками оценим игроков, попытаемся выработать новую тактику и построить команду.

«Не говорил «Эдмонтону» выбирать Коновалова на драфте»

GettyImages-1157617196

– «Локомотив» делает ставку на молодых игроков. В чем главная специфика при работе с такими хоккеистами?
– На драфте НХЛ было выбрано восемь игроков «Локомотива». Это показатель отличной работы школы клуба. Молодежь нам обеспечит глубину состава. Я очень рад, что буду с ними работать.

Нам понадобится очень много терпения. В молодых игроков нужно вселить уверенность, что они могут играть на высоком уровне. Со своей стороны буду им очень признателен за энергию, которую молодежь даст команде.

Люди, особенно молодые, совершают ошибки. Мы будем много работать с молодыми игроками, ведь в этом сила нашей команды.

– Вы уже успели познакомиться с ними?
– Пока нет. Я разговаривал со Стаффаном Кронваллем и Антоном Ландером, которого я знаю еще по работе в «Эдмонтоне». Других контактов пока не было.

– Что скажете о молодых вратарях «Локомотива»? Это вы посоветовали «Эдмонтону» выбрать Илью Коновалова на драфте?
– Нет, я не говорил об этом голкипере представителям «Ойлерс». Но я слышал об Илье много хорошего. Для его возраста он сыграл приличное количество матчей в КХЛ. Надеюсь, он продолжит выступать на высоком уровне.

– «Локомотив» подписал контракт с Александром Свитовым. Какую роль для него вы видите в команде?
– Я считаю, что он будет одним из лидеров команды. У него огромный опыт игры здесь и в Северной Америке. Он говорит по-английски, поэтому, Алекс сможет доносить наши идеи до других хоккеистов. Как игрок он до сих пор может многое предложить «Локомотиву». Самые большие его плюсы – габариты и сила. Я думаю, что он будет много играть на пятачке, закрывать обзор голкиперу.

«Локомотив» будет играть в вертикальный хоккей»

ZF2mhMeOWPI

– Вы были знакомы с вашим помощником Майком Пелино?
– Пелино совсем скоро приедет в Ярославль. Однако совсем недавно мы с ним разговаривали в Торонто. Я доволен тренерским штабом. Уже успел познакомиться со всеми специалистами. Пелино имеет большой опыт работы в КХЛ. Он добивался успеха и с Майком Кинэном, и с Бобом Хартли. Это хорошее приобретение для тренерского штаба.

– Самый главный вопрос от болельщиков: какой хоккей вы будете прививать «Локомотиву»?
– Он будет зависеть от того набора хоккеистов, которые есть в «Локомотиве». Нет такого стиля, который бы подходил абсолютно всем игрокам. Когда мы изучим каждого хоккеиста, то поймем, в каком ключе они будут действовать.

Однако я уже могу сказать, что «Локомотив» будет играть на хорошей скорости, много владеть шайбой. Мне очень нравится, что мы играем на европейской площадке, здесь легче построить игру в пас. Очень важно уметь играть перед воротами, находиться в тех местах, откуда забрасывается большинство шайб. Совершенно точно мы будем играть в вертикальный хоккей.

– Сколько времени вам понадобится, чтобы привить «Локомотиву» свою систему игры?
– Мы будем в хорошей форме к началу сезона. Нам предстоит восемь предсезонных матчей и два месяца подготовки. Этого достаточно.

– Не секрет, что многие российские эксперты предрекают вам скорую отставку. Что можете им ответить?
– Я не готов сейчас дать ответ на этот вопрос. Наверное, о моей работе можно будет судить через некоторое время. По своей натуре – я оптимист. Тот успех, которого, я надеюсь, мы добьемся, и будет главным ответом всем скептикам. Я надеюсь, эти эксперты ошибаются.

– В КХЛ в этот сезоне будет три вида площадок: европейская, финская и канадская. Как вы к этому относитесь?
– Я не играл и не тренировал на финских площадках, которые являются промежуточными между европейскими и канадскими. Когда смотришь игру на маленьком льду, хоккей выглядит быстрее, он более увлекательной.

Но когда дело доходит до тактики, то могу сказать, что на европейском льду больше разных стилей, стратегий, больше игры в пас. На мой взгляд, хорошая игра в пас – лучшее, что есть в хоккее. Я наслаждаюсь, когда вижу, как команды владеют шайбой на больших площадках.

– Вы не тренировали с 2012 года. Почему вновь решили вернуться именно к этой работе?
Я всегда любил тренировать. Но по каким-то причинам я встал на другой профессиональный путь. Долго время я работал в менеджменте. В прошлом сезоне я находился рядом с командой «Бейкерсфилд Кондорс», которая является фарм-клубом «Эдмонтона». Это зажгло во мне страсть к работе тренером. Когда передо мной появилась возможность тренировать «Локомотив», то я с радостью принял предложение клуба.

– Большой перерыв в тренерской деятельности не станет для вас проблемой?
– Не думаю. Я был рядом с тренерами команд НХЛ и АХЛ практически ежедневно. Я знаком с современным хоккеем, новыми системами тренировок и с самыми последними тактиками.

«Смеюсь, когда перед дракой снимают шлем»

gettyimages-628727886-612x612

– В России постоянно обсуждают, что вы были последним игроком НХЛ, кто играл без шлема. Почему вы не хотели использовать шлем?
– Я начинал в 1979 году, когда подписал контракт с «Бостоном». У нас было очень много ветеранов в составе, практически никто из них не носил шлемы. Были всего один-два хоккеиста, кто использовал их. Можно сказать, я не надевал шлем, потому что испытывал давление от возрастных игроков. Потом просто привык не носить его. Но что удивительно, я никогда не получал серьезных травм, которых можно было бы избежать со шлемом.

– Был ли момент, когда вы подумали, что лучше бы я все-таки надел шлем?
Вы сами видите сегодняшние драки – игроки снимают шлемы. Мне кажется, что это смешно. В драках реально шлем может понадобиться. Когда играл я, была совсем другая эра, поэтому я не буду пропагандировать выходить на лед без шлема сегодня.

– В 1994 году вы выиграли решающее вбрасывание в финале Кубка Стэнли. Тот момент помнят даже в России.
– Это очень важная часть моей жизни. Есть три определяющие вещи в моей карьере в НХЛ. Первое: вбрасывание в Нью-Йорке в 1994 году. Мне посчастливилось быть частью той чемпионской команды. Второй факт: я не носил шлем. Третья вещь: когда уже работал тренером, я достал язык из гончей Харви, маскота «Калгари Флеймз». Можно сказать, что эти вещи подытоживают мою 40-летнюю карьеру. По ним меня все знают.

– Тогда «Рейнджерс» впервые за 50 лет выиграли Кубок Стэнли. Вместе с вами за команду выступали русские ребята: Сергей Зубов, Александр Карповцев, Сергей Немчинов и Алексей Ковалев. Кто запомнился больше всего?
– Я помню всех. Видел их в Нью-Йорке в этом году, за исключением Александра Карповцева, которого с нами уже нет (он погиб вместе в авиакатастрофе с «Локомотивом» в 2011 году – прим. автора) . Часто общался с Сергеем Немчиновым, Алексеем Ковалевым. Зубова не видел давно, поскольку он работает тренером в России.

Рад, что мне посчастливилось играть с этими потрясающими хоккеистами. Они были первыми русскими игроками, чьи имена появились на Кубке Стэнли. Я рассказывал эту историю нашим парням вчера. После того, как кубок выиграли «Рейнджерс», русские игроки позвали всех на праздничный ужин на Брайтон бич (русский район Нью-Йорка, прим. автора). Мы на себе почувствовали потрясающее русское гостеприимство.

– Недавно Зубова ввели в Зал славы хоккея. В России не удивились этому. Как отреагировали в Канаде?
– Люди оценили уровень таланта Сергея. Зубов – потрясающий игрок с высочайшим уровнем мастерства. Он феноменально играл в пас, у него отличный бросок. В «Рейнджерс» Зубов выходил в большинстве с Брайаном Личем. Они прекрасно понимали друг друга, постоянно пасовали и обманывали соперников.

14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
14/07 18:30Футбол
«Ахмат» и «Краснодар»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезонеНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ахмата» и «Краснодара».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
15/07 17:07Футбол
«Спартак» не умеет играть, а Бразилия смеется над Гилерме. Колонка Отара КушанашвилиПервый тур российского чемпионата настроил нашего трибуна-колумниста на жовиально-полемический лад.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
15/07 07:40Футбол
Александр Рязанцев: С лицензией Игнашевича странная ситуация получается32-летний полузащитник, выигрывавший чемпионат России с «Рубином» (дважды) и «Зенитом», рассказал о возвращении в родное «Торпедо», которое стартовало в ФНЛ-2019/20 с двух побед.
15/07 17:12Хоккей
От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
14/07 20:30Футбол
Соболев забил ЦСКА дважды. Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
15/07 09:13Футбол
«Локомотив» и «Рубин»: ожидания от нового сезона. Размышляет АндроновСо спортивной точки зрения эти клубы сейчас существуют в совершенно разных системах координат. «Локо» предельно конкретен, и каждый сезон берет титул. «Рубин» – в тумане.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
15/07 13:42Футбол
«В Грозный на ночь? Нас там отлюбят!» Фанаты протестуют против ночных игрЧемпионат России стартовал не только матчами, но и скандалом. Клубы и болельщики недовольны матчами в 21:30. Они протестуют!
14/07 21:45Футбол
Гол и победа от Дзюбы: «Зенит» хотел разгромить «Тамбов», но передумалВ стартовом матче чемпионата России действующий чемпион страны «Зенит» не без труда одолел дебютанта премьер-лиги «Тамбов» 2:1. Решающий гол на счету Артема Дзюбы.
15/07 00:00Футбол
Никакого Глушакова: «Ахмат» обыграл «Краснодар» и без своего новичкаКоманда Мурада Мусаева, уверенно выигравшая предсезонный турнир в Австрии, в первом официальном матче нового сезона потерпела поражение в Грозном.
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
Новости
20:10 Футбол СМИ: «МЮ» готов заплатить за полузащитника «Спортинга» 55 млн евро
19:52 Футбол В РПЛ объяснили позднее начало матчей
19:52 Футбол «Спартак» получил отказ по трансферу полузащитника «Интернасьоналя»
19:26 Футбол Бывший игрок «Локомотива» Подберезкин назначен капитаном «Рубина»
19:18 Футбол «Локомотив» – «Рубин». Стартовые составы
18:55 Баскетбол Евробаскет-2021 пройдет в четырех странах
18:54 Бокс Олимпийский чемпион Уитакер погиб в результате ДТП
18:49 Футбол «Барселона» объявила о переходе полузащитника сборной Японии (фото)
18:33 Футбол Маурисио Почеттино: Надеюсь, Эриксен останется в «Тоттенхэме»
18:22 Футбол Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото)
17:58 Футбол Глушаков вернется в общую группу «Ахмата» в ближайшие дни
17:48 Футбол «Краснодар» предупрежден насчет Мусаева
17:36 Футбол Владимир Пономарев: Васин – игрок не для ЦСКА. И даже не для ФНЛ
17:16 Футбол В «Урале» думают об аренде Ломовицкого
16:49 Прыжки в воду Минибаев и Бондарь – серебряные призеры ЧМ в Корее
16:40 Футбол Юрий Белоус: Прохоров считал, что Слуцкий был не в состоянии проявить волю и характер
16:10 Хоккей Олимпийский чемпион Войнов перешел в «Авангард»
15:55 Футбол УЕФА получил 19 миллионов билетных заявок на Евро-2020. Миллион – из России
15:47 KIA Motors выступила партнером футбольного турнира Всемирных детских игр победителей
15:29 Фигурное катание Загитову не оштрафуют за вождение до 18-летия
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика