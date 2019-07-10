Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборной

Алексей Кудашов сменит Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России по хоккею. Воробьев останется в штабе, но теперь ключевые решения будет принимать Кудашов. На двух чемпионатах мира и в предыдущем сезоне он работал помощником рулевого национальной команды.

Кудашову всего 47 лет, он еще очень молодой специалист. «Советский спорт» собрал главные факты о новом наставнике сборной.

ОН ВЫИГРАЛ БРОНЗУ КХЛ

Кудашов пришел в «Локомотив» после неплохих сезонов с «Атлантом». Во время его работы в Мытищах команда не попадала в плей-офф, но 9-е место на Западе было неплохим результатом в обоих сезонах, что Кудашов руководил подмосковной командой.

В «Локомотиве» оценили талант тренера и позвали на место рулевого в 2015 году. Первый чемпионат запомнился отличной регуляркой (3-е место в конференции) и вылетом в первом раунде от СКА. За лето Кудашов сделал выводы и через год к Кубку Гагарина подвел «железнодорожников» в куда лучшей форме. Кульминацией того плей-офф стала битва с ЦСКА во втором раунде. После поражения от «Локомотива» Дмитрия Квартальнова отправили в отставку с поста главного тренера «армейцев».

Серия СКА была проиграна 0-4, но получились крутые матчи. «Локомотив» бился в каждой встрече и точно наиграл на пару побед. В итоге – бронза КХЛ, которая тогда была отличным результатом для «железнодорожников». В Ярославле Кудашову сказали большое человеческое спасибо.

ГЛАВНЫЙ ЕГО УЧИТЕЛЬ – ЗНАРОК

Кудашов довольно долго готовился стать тренером. Он подмечал некоторые детали еще в прошлом веке, когда играл в финском ТПС у Владимира Юрзинова. Но все-таки главным его учителем стал Олег Знарок.

Даже после разгромов от команд бывшего тренера сборной России Кудашов тепло встречал своего друга. Знарок же не стеснялся давать советы своему менее опытному коллеге. Например, после очередного фиаско Кудашов долго выслушивал причины, почему так случилось. Знарок все раскладывал по полочкам. Это наложило отпечаток на молодого тренера. Впрочем, у них были похожи и системы подготовки к сезону.

Это не удивительно, ведь они работали вместе еще во время, когда Кудашов был игроком ХК МВД и московского «Динамо». Хоккеист являлся главным хранителем раздевалки команд Знарка.

КУДАШОВ БЫЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ УВАЖАЕМЫХ ХОККЕИСТОВ В РОССИИ

Он был капитаном «Локомотива» на стыке «Суперлиги» и КХЛ. Он являлся лидером в «Динамо» и ХК МВД. Все потому что слово Кудашова в любой команде имело вес. В Ярославле тогда выступали суперзвезда Алексей Яшин, местный идол Иван Ткаченко, именитые иностранцы. Возможно, они давали результат на льду, но в раздевалке именно Кудашов был лидером. Поэтому его выбирали капитаном во многих командах. Нет причин, чтобы к Кудашову-тренеру относились с меньшим уважением.

ОН УМЕЕТ РАСКРЫВАТЬ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ

Еще в бытность работы в «Атланте» Кудашов открыл России Никиту Сошникова, Илью Каблукова, Романа Рукавишникова и Александра Кадейкина. Первый сходу уехал в НХЛ, Каблуков стал олимпийским чемпионом, Рукавишников выиграл Кубок Гагарина, а Кадейкин теперь зажигает в «Салавате Юлаеве» и является одним из лучших сдерживающих форвардов лиги.

В Ярославле именно под руководством Кудашова была создана знаменитая тройка Александр Полунин – Павел Красковский – Егор Коршков. Эти парни зажгли на молодежном чемпионате мира так, что об этом вспоминают до сих пор. Именно Кудашов доверил 18-19-летним парням место в составе топ-клуба, коим является «Локомотив». Только потом они вместе круто провели МЧМ.

Вы скажете, что в Ярославле тройку Красковского продвигал Олег Браташ. Но вряд ли Кудашов бы пошел на поводу у помощника, если бы сам не верил в этих ребят. Он всегда доверял молодым. С опаской, с тревогой, но Кудашов ставил юных игроков в состав. Этот тренер умеет развивать молодежь.

КУДАШОВ УМЕЕТ МЕНЯТЬСЯ

«Локомотив» в первом сезоне Кудашова упрекали в скучной игре от обороны. Тогда не самый сильный вратарь Алексей Мурыгин штамповал «сухари» и казался стеной. Такой стиль не принес успеха ярославцам в плей-офф. И тренер сумел изменить игру команды.

Да, на это у него ушло целый год. Но Кудашов не побоялся экспериментов и подвел «Локомотив» к следующему Кубку Гагарина не только в хорошей форме – он заставил его играть иначе. «Железнодорожники» резко прибавили в атаке, стали разнообразнее действовать у чужих ворот. Самое главное – игроки перестали бояться позиционных атак. От модифицированного «Локомотива» настрадались и ЦСКА, и СКА – последние побеждали с большим трудом.

Не зря в сборной Воробьева Кудашов отвечал именно за атаку. Он понимает современные тенденции атакующего хоккея и способен их быстро внедрять в свои команды. Работая в сборной России, ему придется это делать постоянно, поскольку каждый раз у него будет новый набор хоккеистов. Именно с учетом состава Кудашову придется разрабатывать тактику. Но для него не составит труда что-то изменить – он уже доказывал это не раз.