Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей Кудашов Виталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.

Лично для меня отставка Воробьева была крайне неожиданной. Ведь, взяв на ЧМ-2019 бронзу, задачу-минимум он выполнил. Однако, если разобраться, разрыв контракта с Ильей Петровичем и назначение главным тренером сборной Алексея Кудашова абсолютно логичны.

По ходу ЧМ в Братиславе еще до провала в полуфинале с финскими ноунеймами поймал себя на мысли: у сборной – тем более в варианте «дримтим» – не было тренера, прямо скажем, со столь заурядной игроцкой карьерой.

ЧЬЯ БРОНЗА? ВАСИЛЕВСКОГО!

Подумал об этом то ли после поражения в первом периоде от Латвии – 0:1, то ли во время игры со Швейцарией, когда вплоть до 27-й минуты держался скользкий счет 1:0. Хотя, скорее всего, это было в обоих случаях. Сложилось впечатление, что Воробьев слишком уважает звездных подопечных, если даже не побаивается их. Но тренера без кнута не бывает! Порой напихать игроку – единственный способ вернуть его в чувство.

Да, у Олега Знарка и Милоша Ржиги, да и если копнуть в старину – Владимира Плющева, тоже нет больших титулов, и в НХЛ не играли. Но харизма-то космическая! За команду, за своих пацанов они пасть кому хошь разорвут. Илья Петрович, к сожалению, как начал чемпионат в качестве индифферентного наблюдателя на скамейке, так и закончил. Мало того, что не смог команду подготовить к полуфиналу тактически, а к бронзовому поединку – морально, он и в течение обеих ключевых игр перестроить, перезагрузить подшефных не сумел. И сейчас в федерации правильно рассудили: бронза – заслуга вратаря Андрея Василевского, но ни разу – главного тренера!

А еще меня сильно покоробили объяснения фиаско, когда на вопрос, в чем видит свою главную ошибку, Воробьев выдавил:

– Моя? Хороший вопрос. Гол пропустили тот…

Что за детский лепет? Вся страна видела, насколько бездарно сборная отыграла с первой минуты до последней и закономерно продула. Более того, тренер сделал вообще невообразимое: вместо того чтоб отвести удар от команды и взять ответственность на себя, свалил все на ребят:

– Игра шла до одного гола. К сожалению, забить не сумели. Надо было заносить шайбу, больше лезть на пятак, если она вчистую в ворота не шла.

Это вообще какой-то запредельный нонсенс. К кому вопросы? Это прямая функция тренера – заставить игроков рвать оппонентов, копать пятак, забивать с мясом!

Я помню, как Виктор Тихонов говорил сборникам: «Побеждаем и проигрываем вместе». Даже после катастрофы на ЧМ-2004 в Чехии он слова плохого не сказал о подопечных, хотя Илья Ковальчук высказался о мэтре просто оскорбительно.

24 ГОДА СТРАНСТВИЙ

Уже на этапах Евротура и особенно на ЧМ в Братиславе я заметил, что ассистент Воробьева на тренировках и матчах куда активнее шефа. В частности, он проводил на льду продолжительные беседы тет-а-тет с Овечкиным. Что неудивительно: когда 16-летний будущий Александр Великий дебютировал в «Динамо», именно Кудашов, разменявший третий десяток, был у него дядькой.

Алексей Николаевич будучи игроком старался во всем разобраться сам и был первым помощником тренеров. Недаром капитанствовал и в «Локомотиве», и в ХК МВД, и в «Динамо». Более того, когда он из-за травмы пропустил весь сенсационный плей-офф «милиционеров», дошедших до финала Кубка Гагарина, то по заданию Знарка изучал соперников с трибуны, а потом представлял тренеру исчерпывающий отчет.

В аналитических способностях Кудашова я тогда убедился лично. После матча в Балашихе, кажется, против «Авангарда» Яромира Ягра капитан хозяев настолько подробно и глубоко отвечал на вопросы, что мне и придумывать ничего не пришлось: оставалось лишь до ноутбука добраться. Попутно я узнал, почему в ХК МВД канадца Эллисона Пушкиным прозвали.

А впервые воочию на льду я увидел Алексея зимой 1991 года в Сетуни. Еще не уехали в НХЛ Сергей Немчинов и Юрий Хмылев, Дмитрий Миронов и Виктор Гордиюк, но 19-летний воспитанник электростальского «Кристалла» уже выделялся. Нет, особым талантом не блистал. Его фишкой с самого начала была стопроцентная надежность, безупречная рабочая этика. Ну и звено из ровесников, конечно, Игорь Дмитриев собрал отменное: на правом фланге – Андрей Потайчук, на левом – Сергей Золотов. Эта молодежная тройка была ведущей, когда в 1993-м «Крылья» взяли бронзовые медали, последние в истории легендарного клуба.

На москвича с подачи Леонида Вайсфельда глаз положило «Торонто» и летом центрфорвард перебрался за океан. Однако закрепиться в «Лифс» не получилось: канадцы даже отпустили русского новичка на Олимпиаду в Лиллехаммер. Вокруг Кудашова, добавив Сергея Березина и Равиля Гусманова, Тихонов сформировал ударное трио. Но повторить триумф Альбервиля не удалось. Слишком скомканной была подготовка, да и в нищей стране попросту не осталось игроков более или менее достойного класса.

Вообще роман со сборной у Кудашова не сложился. Сыграл еще на трех чемпионатах мира: в 1998 и 1999-м – пятое место, а ЧМ-2000 в Питере и вспоминать не хочется.

Но главное – в другом. Кудашов как игрок получил уникальный опыт! Чемпионат Европы среди юниоров, молодежный ЧМ, чемпионат СССР, Межнациональная лига, НХЛ, Олимпиада, АХЛ, Германия, Финляндия, чемпионат мира, Суперлига, КХЛ. Это поразительно: Алексей работал под началом Тихонова и Юрзинова, Дмитриева и Моисеева, Билялетдинова и Якушева, Крикунова и Быкова, Знарка и Михайлова, у которого тренировался перед ЧМ-93, но выбил колено. Плюс – элита НХЛ Пэт Бернс и Марк Кроуфорд, швед Нильссон, финн Хейккиля… Фантастическая школа!

Пора, Алексей Николаевич, применить накопленные знания в национальной команде. В добрый путь!

Комментарий ФХР:

В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

Федерация хоккея России подчёркивает, что нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи.

Вместе с тем, ФХР благодарит Илью Воробьева за работу на посту главного тренера сборной и желает ему успехов в дальнейшей работе.

Комментарий Алексея Кудашова:

– Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Хочу отдельно поблагодарить руководство ФХР за эту возможность.

У нас в штабе сохраняется преемственность, мы продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки. Конечно, будем поддерживать связь с Ильей Воробьевым, мы коллеги и не использовать возможность получить его совет или второе мнение было бы неправильно. Задачи сборной России всем известны – развивать игроков, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле, показывая наш хоккей. Впереди много работы!

Личное дело

Алексей Николаевич Кудашов родился 21 июля 1971 года в городе Электросталь. Нападающий.

В качестве игрока выступал на позиции нападающего в «Кристалле» (Электросталь, 1986-1989, 1992), «Крыльях Советов» (1989-1994), «Торонто» (1994), «Сент-Джоне» (Канада, 1993-1995), «Каролине Монархс» (США, 1995-1996), «Дюссельдорфе» (Германия, 1995-1997), ТПС (Финляндия, 1997-1998), «Ак Барсе» (1998-1999), «Динамо» (Москва, 1999-2005, 2010-2012), ЦСКА (2005-2006), «Локомотиве» (2006-2009), «Химике» (МО, 2006-2007), ХК МВД (2009-2010).

Двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира, чемпион России (2000), обладатель Кубка Гагарина (2012), чемпион Германии (1996).

Тренерскую карьеру начал в 2012 году. Работал в качестве ассистента главного тренера в «Атланте» (2012-2013), в качестве главного тренера – в «Атланте» (2013-2015), «Локомотиве» (2015-2017). С июня 2018 года – тренер СКА.

Бронзовый призер чемпионата России (2016).

В штабе сборной России – с апреля 2018 года. Бронзовый призер чемпионата мира (2019).