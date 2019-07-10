Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей Кудашов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июля 2019 21:45ХоккейСлавин Виталий

Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей Кудашов

Виталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.

trener

Лично для меня отставка Воробьева была крайне неожиданной. Ведь, взяв на ЧМ-2019 бронзу, задачу-минимум он выполнил. Однако, если разобраться, разрыв контракта с Ильей Петровичем и назначение главным тренером сборной Алексея Кудашова абсолютно логичны.

По ходу ЧМ в Братиславе еще до провала в полуфинале с финскими ноунеймами поймал себя на мысли: у сборной – тем более в варианте «дримтим» – не было тренера, прямо скажем, со столь заурядной игроцкой карьерой.

ЧЬЯ БРОНЗА? ВАСИЛЕВСКОГО!

gettyimages-1145732497-612x612

Подумал об этом то ли после поражения в первом периоде от Латвии – 0:1, то ли во время игры со Швейцарией, когда вплоть до 27-й минуты держался скользкий счет 1:0. Хотя, скорее всего, это было в обоих случаях. Сложилось впечатление, что Воробьев слишком уважает звездных подопечных, если даже не побаивается их. Но тренера без кнута не бывает! Порой напихать игроку – единственный способ вернуть его в чувство.

Да, у Олега Знарка и Милоша Ржиги, да и если копнуть в старину – Владимира Плющева, тоже нет больших титулов, и в НХЛ не играли. Но харизма-то космическая! За команду, за своих пацанов они пасть кому хошь разорвут. Илья Петрович, к сожалению, как начал чемпионат в качестве индифферентного наблюдателя на скамейке, так и закончил. Мало того, что не смог команду подготовить к полуфиналу тактически, а к бронзовому поединку – морально, он и в течение обеих ключевых игр перестроить, перезагрузить подшефных не сумел. И сейчас в федерации правильно рассудили: бронза – заслуга вратаря Андрея Василевского, но ни разу – главного тренера!

А еще меня сильно покоробили объяснения фиаско, когда на вопрос, в чем видит свою главную ошибку, Воробьев выдавил:

– Моя? Хороший вопрос. Гол пропустили тот…

Что за детский лепет? Вся страна видела, насколько бездарно сборная отыграла с первой минуты до последней и закономерно продула. Более того, тренер сделал вообще невообразимое: вместо того чтоб отвести удар от команды и взять ответственность на себя, свалил все на ребят:

Игра шла до одного гола. К сожалению, забить не сумели. Надо было заносить шайбу, больше лезть на пятак, если она вчистую в ворота не шла.

Это вообще какой-то запредельный нонсенс. К кому вопросы? Это прямая функция тренера – заставить игроков рвать оппонентов, копать пятак, забивать с мясом!

Я помню, как Виктор Тихонов говорил сборникам: «Побеждаем и проигрываем вместе». Даже после катастрофы на ЧМ-2004 в Чехии он слова плохого не сказал о подопечных, хотя Илья Ковальчук высказался о мэтре просто оскорбительно.

24 ГОДА СТРАНСТВИЙ

2582652iiro

Уже на этапах Евротура и особенно на ЧМ в Братиславе я заметил, что ассистент Воробьева на тренировках и матчах куда активнее шефа. В частности, он проводил на льду продолжительные беседы тет-а-тет с Овечкиным. Что неудивительно: когда 16-летний будущий Александр Великий дебютировал в «Динамо», именно Кудашов, разменявший третий десяток, был у него дядькой.

Алексей Николаевич будучи игроком старался во всем разобраться сам и был первым помощником тренеров. Недаром капитанствовал и в «Локомотиве», и в ХК МВД, и в «Динамо». Более того, когда он из-за травмы пропустил весь сенсационный плей-офф «милиционеров», дошедших до финала Кубка Гагарина, то по заданию Знарка изучал соперников с трибуны, а потом представлял тренеру исчерпывающий отчет.

В аналитических способностях Кудашова я тогда убедился лично. После матча в Балашихе, кажется, против «Авангарда» Яромира Ягра капитан хозяев настолько подробно и глубоко отвечал на вопросы, что мне и придумывать ничего не пришлось: оставалось лишь до ноутбука добраться. Попутно я узнал, почему в ХК МВД канадца Эллисона Пушкиным прозвали.

А впервые воочию на льду я увидел Алексея зимой 1991 года в Сетуни. Еще не уехали в НХЛ Сергей Немчинов и Юрий Хмылев, Дмитрий Миронов и Виктор Гордиюк, но 19-летний воспитанник электростальского «Кристалла» уже выделялся. Нет, особым талантом не блистал. Его фишкой с самого начала была стопроцентная надежность, безупречная рабочая этика. Ну и звено из ровесников, конечно, Игорь Дмитриев собрал отменное: на правом фланге – Андрей Потайчук, на левом – Сергей Золотов. Эта молодежная тройка была ведущей, когда в 1993-м «Крылья» взяли бронзовые медали, последние в истории легендарного клуба.

На москвича с подачи Леонида Вайсфельда глаз положило «Торонто» и летом центрфорвард перебрался за океан. Однако закрепиться в «Лифс» не получилось: канадцы даже отпустили русского новичка на Олимпиаду в Лиллехаммер. Вокруг Кудашова, добавив Сергея Березина и Равиля Гусманова, Тихонов сформировал ударное трио. Но повторить триумф Альбервиля не удалось. Слишком скомканной была подготовка, да и в нищей стране попросту не осталось игроков более или менее достойного класса.

Вообще роман со сборной у Кудашова не сложился. Сыграл еще на трех чемпионатах мира: в 1998 и 1999-м – пятое место, а ЧМ-2000 в Питере и вспоминать не хочется.

Но главное – в другом. Кудашов как игрок получил уникальный опыт! Чемпионат Европы среди юниоров, молодежный ЧМ, чемпионат СССР, Межнациональная лига, НХЛ, Олимпиада, АХЛ, Германия, Финляндия, чемпионат мира, Суперлига, КХЛ. Это поразительно: Алексей работал под началом Тихонова и Юрзинова, Дмитриева и Моисеева, Билялетдинова и Якушева, Крикунова и Быкова, Знарка и Михайлова, у которого тренировался перед ЧМ-93, но выбил колено. Плюс – элита НХЛ Пэт Бернс и Марк Кроуфорд, швед Нильссон, финн Хейккиля… Фантастическая школа!

Пора, Алексей Николаевич, применить накопленные знания в национальной команде. В добрый путь!

Комментарий ФХР:

В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

Федерация хоккея России подчёркивает, что нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи.

Вместе с тем, ФХР благодарит Илью Воробьева за работу на посту главного тренера сборной и желает ему успехов в дальнейшей работе.

Комментарий Алексея Кудашова:

– Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Хочу отдельно поблагодарить руководство ФХР за эту возможность.

У нас в штабе сохраняется преемственность, мы продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки. Конечно, будем поддерживать связь с Ильей Воробьевым, мы коллеги и не использовать возможность получить его совет или второе мнение было бы неправильно. Задачи сборной России всем известны – развивать игроков, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле, показывая наш хоккей. Впереди много работы!

2154691udzz

Личное дело

Алексей Николаевич Кудашов родился 21 июля 1971 года в городе Электросталь. Нападающий.

В качестве игрока выступал на позиции нападающего в «Кристалле» (Электросталь, 1986-1989, 1992), «Крыльях Советов» (1989-1994), «Торонто» (1994), «Сент-Джоне» (Канада, 1993-1995), «Каролине Монархс» (США, 1995-1996), «Дюссельдорфе» (Германия, 1995-1997), ТПС (Финляндия, 1997-1998), «Ак Барсе» (1998-1999), «Динамо» (Москва, 1999-2005, 2010-2012), ЦСКА (2005-2006), «Локомотиве» (2006-2009), «Химике» (МО, 2006-2007), ХК МВД (2009-2010).

Двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира, чемпион России (2000), обладатель Кубка Гагарина (2012), чемпион Германии (1996).

Тренерскую карьеру начал в 2012 году. Работал в качестве ассистента главного тренера в «Атланте» (2012-2013), в качестве главного тренера – в «Атланте» (2013-2015), «Локомотиве» (2015-2017). С июня 2018 года – тренер СКА.
Бронзовый призер чемпионата России (2016).

В штабе сборной России – с апреля 2018 года. Бронзовый призер чемпионата мира (2019).

09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
09/07 22:30Футбол
Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин и несколько игроков его команды ответили на вопросы болельщиков.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
10/07 13:30Футбол
Легенда о Гиле. Почему вратарь «Локо» не перейдет в «Спартак»Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе намекнул на то, что лидер команды, 33-летний вратарь сборной России Гилерме зимой перейдет в другой московский клуб.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
09/07 21:30Футбол
Стаканы – «золотникам», контракт – БариновуВо вторник игрокам и тренерам «Локомотива» в присутствии болельщиков были вручены серебряные медали РПЛ-2018/19.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
10/07 22:00Футбол
Паршивлюк не стал целовать эмблему «Динамо». Бело-голубые встретились с болельщикамиЗа два дня до матча открытия РПЛ-2019/20 против «Арсенала» столичные динамовцы встретились с болельщиками и презентовали своего звездного новичка – экс-полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе.
05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
10/07 07:30Футбол
Василий Кикнадзе: Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдетГенеральный директор «Локомотива» в преддверии старта чемпионата встретился с болельщиками о обсудил насущные вопросы.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
10/07 10:30Футбол
Гилерме получил предложение от «Спартака». Разбираемся, что происходитЗа последние сутки вокруг продления контракта вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме появилось огромное количество слухов, перессуд, утечек и комментариев.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
09/07 19:30Футбол
Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» – «Динамо» чемпионатом-2019/20.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
Новости
23:08 Бокс Ковалев объявил о завершении карьеры в 2020 году
22:58 Футбол Мусаев обозначил сроки восстановления Газинского и Классона
22:48 Гандбол Тренер Королевой раскрыл новые подробности гибели гандболистки
22:35 Футбол Точилин сообщил об уходе Джанаева в ЦСКА
22:25 Теннис Надаль и Федерер поспорят за финал Уимблдона
22:13 Футбол Месси обошел Роналду и занял четвертое место в списке самых богатых звезд планеты
21:56 Бокс Дмитрий Бивол: Я заинтересован в поединке с Альваресом
21:43 Хоккей Владислав Третьяк: Кудашов с характером, я видел, как он разговаривает с ребятами
21:35 Футбол Томас Цорн: Баду перешел в «Спартак» за символическую компенсацию
21:16 Хоккей Кудашов назначен главным тренером СКА
21:15 Футбол Сборная Сенегала обыграла команду Бенина и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
21:07 Футбол Паршивлюк не стал целовать динамовскую эмблему
21:03 ММА Тони Фергюсон: Моя цель – бой с Нурмагомедовым
21:01 Теннис Надаль обыграл Куэрри и стал последним участником полуфинала Уимблдона
20:48 Футбол Андрей Червиченко: «Локомотив» ведет себя правильно в ситуации с контрактом Гилерме
20:42 Теннис Федерер, победив Нисикори, вышел в полуфинал Уимблдона
20:26 Футбол Полузащитник Баду официально стал игроком «Спартака»
20:23 Футбол Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»
20:10 Футбол Каборе стал игроком московского «Динамо»
20:06 Хоккей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика