Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина «Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.

В ближайшее время «Авангард» объявит о подписании однолетнего контракта с Вячеславом Войновым – одним из самых титулованных защитников России и мира. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, выигрывал Кубок Гагарина со СКА. Это очень мощное усиление для омичей. По крайней мере – на бумаге.

Что делал Войнов целый год?

29-летний защитник провел последний матч в карьере в апреле 2018 года. Тогда он выступал за СКА, который проиграл в финале Запада армейским одноклубникам. Затем Войнов исчез с радаров: его контракт с петербуржцами закончился, а новое соглашение ему никто не предложил.

Ходили слухи, что защитник перейдет в «Автомобилист». Впрочем, эти разговоры довольно быстро сошли на нет. Якобы уральцы не сумели удовлетворить финансовые запросы Войнова. Примерно это же говорили о контракте защитника с «Трактором». Челябинцы были бы очень рады видеть игрока у себя в команде, но денег на него не нашлось. «Мы знаем интересы и потребности Славы, мы просто не сможем его потянуть, к сожалению. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба», – сказал директор «Трактора» Борис Видгоф.

Говорят, что Войнов весь прошлый сезон лечил тяжелую травму ахилла. Это одно из самых распространенных и неприятных повреждений в спорте. Никакой достоверной информации о состоянии здоровья защитника нет. Оно и понятно – о таких вещах никто не распространяется.

Но громче всех прогремела история о Войнове и НХЛ. Россиянин очень хотел вернуться в заокеанскую лигу, которая его дисквалифицировала из-за истории с домашним насилием. С тех пор прошло почти пять лет. Однако бан продлили еще на год. Юристы Войнова подали апелляцию, ее частично удовлетворили. Защитник сможет вернуться в НХЛ через 41 матч нового сезона. Но главное – лига дала понять, что не хочет видеть игрока у себя.

Североамериканские СМИ провели анонимный опрос среди генменеджеров клубов. Только один из десяти руководителей сказал, что рассмотрел бы вариант с подписанием контракта с Войновым. «Лос-Анджелес» – бывшая команда защитника – заявил, что россиянин ему не нужен. У хоккеиста остался лишь один вариант для продолжения карьеры – КХЛ.

Зачем Войнов «Авангарду»

Конечно, омичи очень рискуют. Они подписывают Войнова для первой пары и большинства. Еще год назад такой трансфер виделся 100% попаданием в яблочко. Сейчас – есть вопросы. Хоккеист имеет в пассиве целый год без хоккея, он лечил тяжелую травму. Выйдет ли Войнов на свой высокий уровень сейчас не скажет никто. Максимум, что может сделать «Авангард», всесторонне проверить здоровье хоккеиста.

Но если риск омичей оправдается, то они получат одного из лучших (если не самого лучшего) защитника с российским паспортом, что в условиях лимита на легионеров очень важно. Войнов способен закрыть большинство. Когда он оказывается с шайбой на синей линии при розыгрыше лишнего, команда имеет множество вариантов для продолжения атаки. Он способен бросить сам, грамотно отправить шайбу на пятак для подставления партнером клюшки, но его главное умение заключается не в этом.

Кто из защитников КХЛ – россиян и иностранцев – умеет так же здорово двигать шайбу на синей линии? Ответ прост: никто. Войнов в большинстве опаснее, чем большинство форвардов лиги. Приплюсуйте сюда отличный первый пас, грамотную игру в позиционной обороне, а также правый хват (праворукие защитники у нас на вес золота).

«Авангарду» стоит уповать на то, что Войнов весь прошедший сезон тренировался и не запустил себя. Отсутствие игровой практики – это плохо, но не критично. Такой профессионал быстро войдет в игровой ритм. Скорее всего, ему хватит для этого летних матчей.

Повторимся – омичи очень рискуют, приглашая Войнова. Но если риск оправдается, то «Авангард» станет самым реальным претендентом на финал Кубка Гагарина от Востока. А там и с «армейскими» грандами бороться будет гораздо легче.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Вячеслав ВОЙНОВ

Родился 15 января 1990 года в Челябинске

Карьера: «Трактор» (2006-2008), «Манчестер Монаркс» (2008-2013), «Лос-Анджелес» (2011-2015), СКА (2015-2018).

Достижение: Кубок Стэнли (2012, 2014), Кубок Гагарина (2017), чемпион мира среди юниоров (2007), олимпийский чемпион (2018).

Статистика Войнова в КХЛ

Регулярный чемпионат: 110 матчей, 67 (20+47) очков, «+28»

Плей-офф: 29 матчей, 8 (3+5) очков, «+5»

Трансферы «Авангарда» в межсезонье