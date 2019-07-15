От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛ

В минувшие выходные большинство клубов КХЛ вышли из отпуска. Игроки прошли медицинские осмотры, а кто-то даже успел потренироваться. Совсем скоро многие разъедутся по другим странам, где начнутся сборы. Но болельщики ждут предсезонных матчей, в которых можно будет увидеть примерные очертания их любимых команд.

Летом-2019 клубы КХЛ поучаствуют в 15-ти турнирах. Часть из них пройдет за рубежом, где Континентальную лигу представят одна-две команды. Но самые интересные соревнования состоятся в России. Обо всех турнирах рассказывать нет смысла – мы поговорим лишь о самых интересных.

Sochi Hockey Open

Когда: 3-8 августа

Турниром в Сочи фактически откроется волна предсезонных матчей для клубов КХЛ. 3 августа в столице зимней Олимпиады 2014 года соберется очень солидная компания: ХК «Сочи» (Сочи), «Авангард» (Омск), «Динамо» (Рига), «Локомотив» (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), олимпийская сборная России.

Сочинский турнир совершенно точно самый представительный среди всех подобных соревнований. «Леопарды» и рижане смогут проверить свои силы на фоне грандов КХЛ, а «Локомотив», «Авангард» и СКА попробуют обыграть сборную России, пусть и олимпийскую.

Еще Сочи – это время премьер. Болельщики впервые увидят, в какой хоккей будут играть «Локомотив» Крэйга Мактавиша и СКА Алексея Кудашова. Кстати, именно «армейцы» являются действующим победителем турнира.

Кубок президента республики Казахстан

Когда: 6-11 августа

В Нур-Султан на пять дней съедутся все гранды Востока. Помимо «Барыса», который будет хозяином турнира, в нем поучаствуют «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Нефтехимик».

Почему стоит следить за матчами в столице Казахстана? Хотя бы из-за того, чтобы увидеть «Ак Барс» без Зинэтулы Билялетдинова. Дмитрий Квартальнов именно в Казахстане дебютирует в качестве главного тренера казанцев. Не интересен «Ак Барс»? Тогда вы точно захотите посмотреть на Павла Дацюка в форме «Автомобилиста».

«Зеленое дерби», повторение полуфинала Востока – все это включит в себя турнир в Казахстане. В последнее время в Нур-Султан приезжали середняки, например, в том году кубок забрал себе «Амур», но этим летом составу турнира могут позавидовать многие.

Кубок губернатора Нижегородской области

Когда: 7-11 августа

В первой декаде августа «Торпедо» у себя в гостях будет принимать два «Динамо» – из Москвы и Минска, а также клуб ВХЛ «Хумо» из Ташкента. Да, вы не ослышались, клубы КХЛ сыграют с командой из Узбекистана. «Хумо» совсем недавно приняли в Высшую лигу, поэтому посмотреть на этот коллектив будет очень интересно. Правда, в составе нет ни одного доморощенного хоккеиста.

Обычно состав Кубка губернатора куда представительнее. Сейчас же из топ-клубов будет представлено только московское «Динамо». Скорее, турнир заинтересует болельщиков из Белоруссии, поскольку в Нижнем Новгороде свои первые матчи у руля минского «Динамо» проведут Крэйг Вудкрофт и Михаил Грабовский.

Кубок губернатора Челябинской области

Когда: 10-13 августа

Без турниров на Урале не обходится ни одного межсезонье КХЛ. В Челябинск съедутся «Металлург», «Северсталь» и «Куньлунь». Но наибольшее внимание привлекут к себе хозяева турнира. «Трактор» под руководством Петериса Скудры – это очень интересно. Наставник говорил, что взглянул иначе на тактику, но до конца не верится в отказ от силового хоккея, к которому в Челябинске не совсем привыкли.

Матчи с «Металлургом» могут получиться огненными – соседи всегда бьются друг с другом. Тем более, магнитогорцы серьезно усилили состав. Уже не терпится увидеть Эрика О’Делла, Андрея Локтионова, Егора Яковлева, Брэндона Козуна и Егора Яковлева в одной команде.

Hockeyades

Когда: 12-17 августа

Турнир состоится швейцарской Ле-Сентье. Там сыграет всего один представитель КХЛ, но зато какой! Пройти мимо этих соревнований мы не могли – в Швейцарию отправится действующий обладатель Кубка Гагарина.

ЦСКА решил проверить свои силы на фоне швейцарских, а также словацкого и французского клубов. Не самый очевидный выбор, с другой стороны, в стране точных часов и надежных банков хоккей очень приличного уровня. Поэтому встречи с командами «Фрибур-Готтерон», «Женева-Серветт», «Лозанна» не станут для «армейцев» легкой прогулкой. Кстати, ЦСКА выиграл этот турнир в прошлом сезоне.

Кубок Латвийской железной дороги

Когда: 20-25 августа

Еще один турнир с впечатляющим составом участников. Помимо рижского «Динамо», в столице Латвии сыграют их минские одноклубники, «Ак Барс», «Локомотив» и «Автомобилист».

Битвы ярославцев, казанцев и уральцев – уже само по себе интересное зрелище, но главная интрига состоит не в этом. Нападающие «Локомотива» Стефан Да Коста, Антон Ландер и Александр Свитов сыграют против своих бывших клубов. Они попробуют доказать, что зря в Екатеринбурге и Казани отказались продлевать с ними соглашения.

Кстати, «Ак Барс» и «Локомотив» участвуют в этом Кубке ЛЖД практически каждый год, они выигрывали трофей по три раза. Впрочем, столько же побед у рижан, которые являются действующими обладателями кубка.

Турнир имени Пучкова

Когда: 21-26 августа

Петербург в шестой раз подряд примет турнир имени Пучкова. С каждым годом состав участников становится все круче. СКА, ХК «Сочи» и «Йокерит» традиционно приезжают в северную столицу. В этом году компанию им составят «Северсталь», «Авангард» и «Торпедо».

В основном побеждают в Петербурге хозяева (три раза) и финны (дважды). Наибольшие шансы сломить тенденцию у «Авангарда». Тем более, команда Боба Хартли к тому времени должна быть в хорошей форме.

Кубок мэра Москвы

Когда: 22-25 августа

Турнир, который проводится в московской арене «Мегаспорт», пожалуй, самый стабильный по составу участников. Московское «Динамо», «Витязь», «Спартак» и ЦСКА традиционно разыграют Кубок мэра столицы.

Кстати, «Витязь» никогда не выигрывал этот трофей. «Динамо» праздновало успех пять раз, ЦСКА – четыре, а «Спартак» – дважды. Красно-белых на лед выведет Олег Знарок. Как его примут спартаковские болельщики?

Мемориал Ромазана

Когда: 22-25 августа

Старейший российский турнир состоится уже в 28-й раз. Сложно найти в стране команду, которая хотя бы один раз не поучаствовала в Мемориале Ромазана. Этим летом, к сожалению, кроме хозяев, других топ-клубов в Магнитогорске болельщики не увидят.

«Магнитка» ждет в гости «Трактор», «Сибирь» и «Куньлунь». Новосибирцы до этого сыграют на турнире в Хямеэнлине (Финляндия), но широкой публике обновленная команда Николая Заварухина предстанет именно в Магнитогорске. Фаворитом Мемориала Ромазана выглядит «Металлург», однако «Сибирь» и «Трактор» такжеспособны выиграть турнир.

Остальные предсезонные турниры с участием команд КХЛ

Renaissance Cup (Китай)

Когда: 2-7 августа

Участники: «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай), «Ермак» (Ангарск, Россия), КРС-ОЭРДЖИ (Пекин, Китай), «Ценг Тоу» (Китай), Университет штата Аризона (США).

Mountfield Cup (Чехия)

Когда: 4-7 августа

Участники: «Слован» (Братислава, Словакия), «Динамо» (Пардубице, Чехия), «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия), «Спартак» (Москва).

Турнир в Хямеэнлине (Финляндия)

Когда: 9-10 августа

Участники: ХПК (Хямеэнлина, Финляндия), «Пеликанс» (Лахти, Финляндия), «Сибирь» (Новосибирская область), «Франкфурт Лайонс» (Франкфурт, Германия).

Мемориал Збынека Куши (Чехия)

Когда: 12-16 августа

Участники: «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия), «Амур» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток), «Динамо» (Пардубице, Чехия), «Зноймо» (Зноймо, Чехия), «Кошице» (Кошице, Словакия).

Lehner Cup (Швейцария)

Даты: 15-17 августа

Участники: «Цуг» (Цуг, Швейцария), «Витковице» (Острава, Чехия), «Амбри-Пиотта» (Амбри, Швейцария), «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан).

Кубок Салея (Белоруссия)

Даты: 17-18 августа

Участники: «Динамо» (Минск), «Юность» (Минск).