Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубы - Советский спорт
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17 июля 2019 17:14ХоккейКостяев Иван

Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубы

Артем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.

Российский нападающий Артем Анисимов в результате обмена перешел из «Чикаго» в «Оттаву». «Ястребы» в обмен на форварда получили Зака Смита. У Анисимова на руках двухлетний контракт, это значит, что пару сезонов он проведет в столице Канады.

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В ближайшее время еще двое россиян могут сменить клубы. У «Рейнджерс» после подписания тяжелого контракта с Артемием Панариным осталось слишком мало места под потолком зарплат, поэтому в Нью-Йорке активно ищут варианты для разгрузки платежной ведомости. Инсайдеры утверждают, что «Рейнджерс» покинут Павел Бучневич и Владислав Наместников.

Русификация «Оттавы»

Анисимову в «Сенаторз» точно не будет скучно. Недавно в «Оттаву» перешел защитник Никита Зайцев, который, скорее всего, будет играть в первой-второй паре. При поддержке соотечественника Анисимов также способен стать лидером этой команды, в которой наметилась перестройка. Очень неожиданно команда из Канады становится русской.

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Форварду 31 год. Он уже очень давно играет в НХЛ. Анисимов вряд ли чем-то удивит «Оттаву», но он способен отыграть два сезона на хорошем уровне. В предыдущем чемпионате в 78 встречах нападающий записал на свой счет 37 (15+22) очков при показателе полезности «-2». Вы скажете, что для потенциально первого-второго центра команды это очень скромная статистика. Отчасти, это правда. Но у Анисимова есть качества, которые очень пригодятся «Оттаве».

– Анисимов – крупный, конкурентоспособный центр, с отличными руками и способностями плеймейкера. Он внесёт вклад в игру наших спецбригад большинства и меньшинства. Мы приобрели игрока, который умеет забивать, но в то же время готов взять на себя ответственность в своей зоне. Нам очень нравится, как он соответствует стилю команды, – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.

Именно игра у собственных ворот – главный козырь Анисимова. Он умеет выжигать в своей зоне, хорош в отборе и позиционной защите. Его умение играть на обеих сторонах площадки, а также навыки в меньшинстве позволят «Оттаве» укрепить, прежде всего, оборону.

Результативность Анисимова во многом зависит от уровня партнеров. Понятно, что рядом с россиянином не будет Панарина и Патрика Кейна. Но «Оттава» способна найти для него качественных партнеров. Центрфорвард может «связать» между собой кого угодно.

Бучневич и Наместников не нужны «Рейнджерс»

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Клуб из Нью-Йорка хочет расчистить платежную ведомость. В «Рейнджерс» есть несколько откровенно плохих контрактов. Плюс команду пополнил Панарин, соглашение с которым очень сильно связало руки менеджерам. У Бучневича совсем скоро пройдет арбитраж, но даже если суд даст форварду тот контракт, что он хочет, вряд ли «Рейнджерс» пойдет на эти условия.

Форвардом, который набрал 38 (21+17) очков в минувшем сезоне, были недовольны в Нью-Йорке. Его усаживали на лавку, критиковали в СМИ, а плохое квалификационное предложение стало явным сигналом, что его дни в «Рейнджерс» сочтены.

После подписания контрактов с Виталием Кравцовым и Каапо Какко стало понятно, что места для Бучневича попросту нет. Какко совершенно точно начнет сезон в первых двух звеньях. В Кравцова в Нью-Йорке также верят и обязательно дадут ему шанс.

Кому может пригодиться Бучневич? Да той же «Оттаве». Места под потолком там хватает, усиление в атаку «Сенаторз» необходимо как воздух. Правда, не очень ясно, на что способен россиянин в НХЛ. 38 очков для крайнего нападающего не самые солидные цифры. Но некоторые клубы вполне могут рискнуть и дать Бучневичу контракт на пару лет.

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Наместникову же так и не удалось впечатлить руководство и тренерский штаб «Рейнджерс». В прошлом чемпионате он набрал 31 очко. Концовка сезона у центрфорварда получилась неплохой, но этого оказалось мало, чтобы остаться в Нью-Йорке. Хотя «рейнджеры» имеют проблемы с позицией второго центра команды. Но видимо руководство не верит в дальнейший прогресс россиянина. Кому он может пригодиться? Практически любому клубу, у кого есть место под потолком зарплат и нужно усиление в третье или четвертое звено.

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