Если разрешить критиковать судей — их закатают в лед. Мнение Домрачева - Советский спорт
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18 июля 2019 11:57ХоккейДомрачев Владислав

Если разрешить критиковать судей — их закатают в лед. Мнение Домрачева

Наши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».

Коллега Славин считает, что запрещать представителям клубов критиковать судей - это зло. Категорически не согласен! —

Начну с интересной новости. Судьям в КХЛ тоже «досталось». Им запретили пользоваться социальными сетями. Об этом объявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Подшефные встретили акцию гулом неодобрения – мол, как же мы теперь будем ставить тебе лайки.

Официальным же представителям клубов давно нельзя критиковать людей в полосатых рубашках. Нарушивших этот заперт лига нещадно штрафует на сумму с пятью нулями.

Спору нет, судьи – такие же участники действа на льду, как игроки и тренеры. Поэтому их можно и нужно журить, когда они заслуживают. Однако не стоит забывать: люди со свистком в отличие от хоккеистов не могут брать пауз, они все время на льду, в фокусе всеобщего внимания. Каждое их действие рассматривается едва ли не под микроскопом. А ошибки настолько раздражают «домохозяек» и не только, что те готовы навесить на судей самые нелепые ярлыки.

Вот вам яркий пример. В сезоне-2015/2016 главный тренер «Йокерита» Эркка Вестерлунд, огорченный поражением своей команды, выдал на послематчевой пресс-конференции перл, который дружно растиражировали спортивные СМИ.

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- Судьи в КХЛ находятся на подкормке у топ-клубов, - не моргнув глазом заявил профессор из Финляндии, завоевавший со сборной Суоми серебро Олимпиады-2006 в Турине.

Авторитет у Вестерлунда в хоккейном мире высокий, к его мнению прислушиваются. В конце концов, ему верят болельщики.

Еще дальше пошел наш модный тренер Андрей Разин. В бытность работы в «Автомобилисте» он после поражения от «Магнитки» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес рефери Евгения Гамалея, признававшегося лучшим в ВХЛ. Слова Разина даже стыдно цитировать.

Еще один «цицерон», защитник красно-белых Ярослав Дыбленко прямо в раздевалке Малой спортивной арены в Лужниках буркнул в диктофоны и телекамеры:

- Судьи надели майки СКА и ездят тут.

Сам он выступал за «Спартак», а потом отправился извилистой дорогой в… Санкт-Петербург, недавно подписав контракт со СКА на три сезона.

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Еще не забыт крутой наезд губернатора Омской области Леонида Полежаева на «золотого свистка» Леонида Вайсфельда в разгар финала плей-офф-2001, в котором сошлись «Магнитка» и «Авангард». В сибирском клубе автору этих строк на полном серьезе объяснили, что готовят письмо в… ЮНЕСКО. Впрочем, это еще цветочки.

Шесть лет назад один клуб натравил на двух судей налоговую инспекцию. Тогда на профессиональных контрактах в КХЛ работали всего несколько арбитров, большинство же числилось совместителями и поэтому были уязвимы для налоговиков.

В плей-офф-2016 всех позабавила перепалка с применением ненормативной лексики в ЛДС ЦСКА Владимира Плющева (он тогда курировал судей) и лидера ЦСКА Александра Радулова. Стороны быстро сгладили конфликт.

А вот вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек до сих пор обижен на рефери Николая Акузовского, который прямо на льду попросту послал требовавшего справедливости голкипера на три буквы. От отчаяния словак ревел у своей раздевалки так, что заглушал журналистов в пресс-центре.

Алексей Анисимов – надо отдать ему должное – берет огонь на себя. Отбивается от нападок эксперта Леонида Вайсфельда в программе «Судейская» на КХЛ ТВ. Эта передача полюбилась главному тренеру «Авангарда» Бобу Хартли. Он ее смотрит регулярно и не перестает удивляться, как «главный арбитр КХЛ выдумывает новые правила».

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- Это настоящее шоу, - признался авторитетный канадец, не стесняющийся публично обсуждать работу судей.

А наставник ЦСКА Игорь Никитин во время финала Западной конференции ЦСКА – СКА прошелся по арбитрам деликатно:

- Не успеваем учить правила, соперники играют по разным правилам.

На мой взгляд, если лига отпустит в вопросе критики судей вожжи, то людей в полосатых рубашках болельщики попросту закатают в лед. Едва ли не каждую их оплошность будут объяснять предвзятостью. Мы видели, как работали судьи на последнем чемпионате мира в Словакии. Да и в последнем розыгрыше Кубка Стэнли проколы арбитров заставляли хоккейную общественность не просто удивляться, а возмущаться. Я был горд за КХЛ.

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