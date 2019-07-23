В Сиэтле появится новый клуб НХЛ. Он будет играть на лучшей арене в мире - Советский спорт
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23 июля 2019 13:19ХоккейКостяев Иван

В Сиэтле появится новый клуб НХЛ. Он будет играть на лучшей арене в мире

НХЛ расширится до 32 команд через два года.

Новый клуб из Сиэтла появится в НХЛ только в сезоне-2021/22, но уже сейчас известно, кто станет его генеральным менеджером. На прошлой неделе появилась информация, что собирать команду доверили Рону Фрэнсису – легенде «Каролины».

Несмотря на то, что Сиэтл вступит в лигу только через два года, про 32-ю команду НХЛ уже известно достаточно много. За океаном умеют раскручивать новый продукт. Лига принялась это делать еще до того, как были улажены все юридические тонкости.

«Квебек» – нет, «Сиэтл» – да

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Изначально в НХЛ хотели вступить несколько клубов. По крайней мере, об этом говорил глава лиги Гэри Беттмэн. Заявку подавали бизнесмены из «Квебека». В самом хоккейном городе Канады уже давно ждут возвращения в Национальную хоккейную лигу, но видимо это случится не так быстро, как хотелось бы болельщикам.

Руководство НХЛ бросалось дежурными фразами о том, какое прекрасное место Сиэтл. Но почему выбор был сделан именно в пользу этого города – не совсем понятно. В Квебеке есть современная арена и огромный интерес среди местных жителей. Лига могла бы не сомневаться, что абонементы на матчи новой команды раскупили бы в считанные дни, а может даже и часы.

Для вступления в НХЛ владельцам «Сиэтла» придется заплатить 650 миллионов долларов в качестве вступительного взноса. Это на 150 миллионов больше, чем отдали боссы «Вегаса», который играет в лиге с 2017 года. Деньги предоставит группа частных инвесторов во главе с Дэвидом Бондерманом и голливудским продюсером Джерри Буркхаймером.

У «Сиэтла» будет «лучший дворец в мире»

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Домом для нового клуба станет Seattle Center Arena. Новый дворец строить не придется. Руководство клуба хочет обновить бывшую Key Arena за 700 миллионов долларов.

– Мы убеждены, что у нас будет одна из лучших арен в мире, – сказал руководитель группы по созданию клуба НХЛ в Сиэтле Тод Лайуики. Проект уже получил одобрение НХЛ. Строители приступили к работе по реконструкции арены.

Реконструкция Key Arena была необходима. Дворец построен в 1962 году. Там долгое время играл клуб НБА «Сиэтл Суперсоникс», однако 10 лет назад клуб переехал в Оклахому.

Предполагается, что вместимость на матчах НХЛ составит 17 400 человек. Это далеко до показателей самых больших дворцов лиги. Например, в Канаде есть сооружения, которые готовы принять 20 с лишним тысяч зрителей. Вероятно, для Сиэтла такая вместимость будет мала, поскольку в клуб поступили десятки тысяч заявок на абонементы.

Известно, что владельцы также направят около 75 миллионов долларов на строительство тренировочного центра. На севере города появятся три ледовых катка. Оба объекта должны быть готовы к старту сезона-2021/22. Кстати, «Сиэтл» был нацелен вступить в лигу годом раньше, но руководство НХЛ испугалось, что работы на KeyArena не будут завершены в срок.

Фрэнсису предстоит драфт расширения

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Многие могут подумать, что назначение Фрэнсиса – преждевременное. Мол, зачем команде, которая только через два года будет играть в НХЛ – генменеджер. Однако в лиге скрупулезно подходят к каждой мелочи.

Главная задача Фрэнсиса – понять, кого команды выставят на драфт расширения. Затем нужно очертить круг кандидатов, с которыми можно будет подписать контракт. Именно за счет драфта расширения будет комплектоваться «Сиэтл».

У Фрэнсиса нет каких-то значимых успехов на посту генерального менеджера. Он трудился в «Каролине», собрал «банду придурков» (прозвище «Харрикейнз» в минувшем сезоне), а также выбрал на драфте Себастьяна Ахо. На этом все. Последить за работой Фрэнсиса в «Сиэтле» будет очень интересно.

«Сиэтл» пойдет по стопам «Вегаса»

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В последний раз НХЛ расширялась в 2017 году. Тогда в лигу вступил «Вегас». Команда сходу стала успешной – как в коммерческом плане, так и в спортивном. На матчи «рыцарей» постоянно собирается полная арена. В первом же своем сезоне ей удалось дойти до финала Кубка Стэнли, где команда уступила «Вашингтону».

«Вегас» реанимировал карьеры сразу нескольких хоккеистов. Например, вторую молодость обрел Марк-Андре Флери. Сейчас голкипер играет даже лучше, чем в «Питтсбурге», где он выигрывал Кубок Стэнли. «Сиэтл» определенно должен использовать опыт коллег из Лас-Вегаса.

Сейчас в НХЛ бум на новые клубы. Сложно представить, что до вступления «рыцарей» в лигу новых команд не было целых 17 лет.

Кто вступал в лигу за последние 25 лет

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