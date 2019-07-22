«Если веришь в себя, соглашайся на два миллиона». Славин обратился к Гусеву Сегодня агент лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева сообщил, что в какой-то момент может вступить в переговоры со СКА, прежним клубом клиента.

Это произойдет, если «Вегас» не предложит 27-летнему россиянину приемлемый для него двухлетний контракт или не обменяет игрока. Напомним, Гусев стал «рыцарем» после того, как СКА уступил в финале Западной конференции ЦСКА. Олимпийский чемпион-2018 присоединился к «Вегасу» по ходу плей-офф, однако не провел в НХЛ ни одного матча.

Понятно, российский агент героя Пхенчхана сознательно спекульнул в прессе, пригрозив «Вегасу» возвратом в СКА. Точно так же на прошлой неделе поступили представители Рантанена, когда запустили слух, что, если «Колорадо» не согласится на условия финна, тот уедет в «Ак Барс». Но в принципе доля правды в отношении Гусева есть. А именно: в Питер, если Никита не разругается с клубом, как Шипачев, он всегда сможет вернуться. В КХЛ и в сборной он все доказал.

Вот только для НХЛ он – кот в мешке. Отсюда нынешний сюрпляс.

Нашему игроку есть резон встать на другую сторону и подумать, а что бы он сделал на месте боссов «Вегаса»? Команда-то в принципе на ходу: в прошлом году – финал Кубка Стэнли, в этом – лишь ошибка судей помешала «Рыцарям» выйти в финал конференции.

Замечу также, что 1 июля, в день открытия рынка свободных агентов, на позицию россиянина – левый край – были подписаны сразу трое: Тайрелл Гулберн, Патрик Браун – на два года, Томаш Носек – на один. Это плюс к имеющимся Максу Пачиоретти, Кертису Маккензи, Уильяму Каррье и Валентину Зыкову. Да, конкуренция за левый фланг – сумасшедшая, но только у Пачиоретти большой контракт – 7 млн за сезон, у всех остальных – миллион и меньше. В этом и есть шанс Никиты. Потому в «Вегасе» и положили на него глаз и не спешат обменивать, ибо видят россиянина исключительно в топ-6 форвардов. То есть не ниже второго звена.

Гусев, понимая это, совершенно справедливо рассчитывает на 4 млн. Уверен, ему и дали бы эти деньги. Два года назад. Когда щедро выписали Шипачеву роскошный двухлетний контракт на 9 млн. Что было потом, помнят все. Мало того, что теперь в клубе настороженно относятся к русским. Подписав восьмилетние контракты в марте с Марком Стоуном на 9,5 млн в год и в июне с Уильямом Карлссоном на 5,9 млн, пробили потолок зарплат. Сейчас у «Вегаса» не просто нет денег на москвича – до старта регулярки платежную ведомость необходимо уменьшить на 850 тысяч долларов. Нужно от кого-то избавиться с контрактом под три миллиона. Ведь «Голден Найтс» готовы дать Гусеву два миллиона.

Короче говоря, здесь задача со многими неизвестными. По мне, если Никита верит в себя, можно было бы пойти и навстречу клубу. Согласиться на эти два млн, но условиться о бонусах. Например, таких, какие выбил у «Чикаго» Панарин: в сезоне-2016/17 при окладе в 812 тысяч Артемий на премиях заработал 2,575 млн!

Гусеву уже 27 лет. Тянуть с переездом нет никакого смысла. За год и сам форвард, и «Вегас» с другими командами НХЛ поймут, чего он стоит за океаном на самом деле. И тогда все смогут сделать осознанный выбор. В СКА, повторяю, Никита вернуться всегда успеет.