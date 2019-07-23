«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»

– Денис, готовы в этом сезоне добраться-таки до заветного Кубка, который был так близок?

– Настрой боевой, а значит все получится. Для себя же ставлю цель выступить еще лучше, чем в прошлом году.

– Скоро поедете на турнир в Сочи, и пока не ясно за какую команду вы будете там выступать – может за «Авангард», а может и получите вызов в сборную. Сами какое джерси хотите примерить – с орлом или с ястребом?

– Если честно, то и там, и там. Выступать за сборную мне всегда приятно, это большая честь. Да и команду свою люблю – охота сыграть с партнерами. Попробовать новые сочетания.

– С кем в звене сегодня тренировались?

– С Сергеем Широковым и Семеном Кошелевым.

– Как провели отпуск?

– Продуктивно – отдохнул, потренировался. Провел время с семьей, слетал в Таиланд. На Пхукете очень хорошо.

– История с допингом как на вас отразилась? Откуда узнали о том, что подозреваетесь в его употреблении?

– Сам из интернета узнал.

– Посмеялся?

– Да не до смеха было. Но особо я не переживал. Я же знал, что никаких запрещенных препаратов не принимал, поэтому претензий ко мне быть не может.

– В новом сезоне в гости на арену ждете Ольгу Бузову или американскую поп-звезду Леди Гага, которую «Авангард» уже пригласил через соцсети?

– Леди Гага, наверное. Ольга Бузова уже была. А вообще – пусть все приезжают! Чем больше гостей, тем лучше.