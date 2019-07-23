«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»

– Денис, готовы в этом сезоне добраться-таки до заветного Кубка, который был так близок?
– Настрой боевой, а значит все получится. Для себя же ставлю цель выступить еще лучше, чем в прошлом году.
– Скоро поедете на турнир в Сочи, и пока не ясно за какую команду вы будете там выступать – может за «Авангард», а может и получите вызов в сборную. Сами какое джерси хотите примерить – с орлом или с ястребом?
– Если честно, то и там, и там. Выступать за сборную мне всегда приятно, это большая честь. Да и команду свою люблю – охота сыграть с партнерами. Попробовать новые сочетания.
– С кем в звене сегодня тренировались?
– С Сергеем Широковым и Семеном Кошелевым.
– Как провели отпуск?
– Продуктивно – отдохнул, потренировался. Провел время с семьей, слетал в Таиланд. На Пхукете очень хорошо.
– История с допингом как на вас отразилась? Откуда узнали о том, что подозреваетесь в его употреблении?
– Сам из интернета узнал.
– Посмеялся?
– Да не до смеха было. Но особо я не переживал. Я же знал, что никаких запрещенных препаратов не принимал, поэтому претензий ко мне быть не может.
– В новом сезоне в гости на арену ждете Ольгу Бузову или американскую поп-звезду Леди Гага, которую «Авангард» уже пригласил через соцсети?
– Леди Гага, наверное. Ольга Бузова уже была. А вообще – пусть все приезжают! Чем больше гостей, тем лучше.
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