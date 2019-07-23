Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучше Молодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.

19-летний нападающий Павел Шэн подписал трехлетний контракт новичка с «Бостоном». В 2018 году форвард был выбран «Брюинз» на драфте в седьмом раунде под общим 212-м номером. «Салават Юлаев» – клуб, где выступал Шэн в прошлом сезоне, заявил, что соглашение расторгнуто по инициативе игрока. Уфимцы получили денежную компенсацию. Права на хоккеиста в КХЛ остались у «Салавата».

Почему Шэн решил уехать из России

Один из главных сериалов прошедшего сезона назывался так: «Почему не играет Павел Шэн?». Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин не доверял молодому форварду. Даже после бронзы на молодежном чемпионате мира нападающий не получил место в составе уфимской команды.

Всего в регулярке Шэн провел 20 матчей и отдал одну голевую передачу. В большинстве игр молодой форвард протирал штаны на лавке. Его заявляли в качестве лимитчика 13-м нападающим. Среднее время на площадке – 4 минуты и 26 секунд. Шэн был обязан цепляться за свой шанс даже в этих условиях, но все-таки стоит признать – ему было сложно получить место в составе при таком отношении тренерского штаба.

Не помогло даже давление представители СМИ, которые буквально достали Цулыгина вопросам о Шэне. Тренер нередко срывался на журналистов, но настоящего шанса хоккеисту так и не дал. Один из самых талантливых игроков 1999 года рождения в стране окончательно потерял уверенность и не смог проявить себя даже в ВХЛ. В составе «Тороса» он не отметился заброшенными шайбами за 13 матчей регулярки. В плей-офф ему удалось отличиться один раз.

Вероятно, роман «Салавата Юлаева» и Шэна не понравился обеим сторонам. Первые, переманивая игрока из «Югры», хотели получить готового к КХЛ молодого хоккеиста. Второй же жаждал развития. В итоге наступило полное разочарование.

Ему тяжело придется в «Бостоне»

В выигрыше от этой ситуации остался «Бостон». Ему ничего не стоило подписать контракт новичка с Шэном. Его совершенно точно отправят в АХЛ. На взрослом уровне уфимец пока ничего не показал. Он не готов для игры в лучшей лиге мира. Не забываем, что «Бостон» является финалистом минувшего Кубка Стэнли. В такую команду априори попасть очень сложно. Она укомплектована крутыми мастерами. Россиянин пока таковым не является.

Есть опасения, что в АХЛ ему также будет сложно. Шэн – центральный нападающий. У него не самые выдающиеся габариты – здесь есть, куда прибавлять, чтобы успешно бороться на вбрасываниях и чувствовать себя комфортно в силовой борьбе. В АХЛ ее будет много. У Шэна неплохое катание, он видит площадку, но за океаном придется делать все быстрее из-за маленькой площадке. Откровенно, у хоккеиста нет каких-то выдающихся качеств. Нынешний уровень ему не позволит стабильно играть на взрослом уровне.

Это не первый случай за последнее время, когда молодой хоккеист переходит из «Салавата Юлаева» в североамериканский клуб. Шэн должен держать в голове пример Михаила Воробьева, который уехал из Уфы в «Филадельфию» пару лет назад.

Не сказать, что Воробьев выступает в АХЛ ужасно. Он набирает очки, получает игровое время, но этого мало для того, чтобы закрепиться в основе «Флайерз» – команде, которая не попадает в плей-офф. За два года он сыграл за «Филадельфию» всего 15 матчей.

За другими примерами далеко ходить не нужно. Илья Самсонов, Герман Рубцов, Клим Костин – список можно продолжать еще очень долго. Все они поиграли в КХЛ, толком себя не показали в российской лиге, но решили, что за океаном им будет лучше. Как итог – никто не имеет твердого места в составе клубов НХЛ. Карьера Шэна может пойти по такому же сценарию.

Как бы мы не любили КХЛ и российский хоккей, пока лучшая лига в мире находится в Северной Америке. Пробиться туда чрезвычайно сложно. Это не значит, что не нужно пытаться. Как раз цепляться за шанс необходимо. Но также важно выбрать для переезда удобный момент. Как кажется, сначала себя нужно проявить в КХЛ. Зачем ехать за океан, если в России ты не можешь забросить хотя бы 10 шайб за сезон? У Шэна, напомним, в минувшем чемпионате нет ни одного гола за «Салават Юлаев».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Павел ШЭН

Родился 14 августа 1999 года в Уфе.

Карьера: «Югра» (2017-2018), «Салават Юлаев» (2018-2019), «Бостон» (2019-н.в.).

Достижения: бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2019).