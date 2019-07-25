Тальбо негативно высказался о России. Но он точно не русофоб - Советский спорт
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25 июля 2019 16:00ХоккейКостяев Иван

Тальбо негативно высказался о России. Но он точно не русофоб

Очередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.

Бывший нападающий «Локомотива» и «Авангарда» Максим Тальбо в подкасте Пола Биссонетта Spittin Chiclets позволил себе ряд негативных высказываний о бывшем тренере железнодорожников и Магнитогорске. Российские СМИ радостно выдернули это из контекста, забыв упомянуть его слова о прекрасном времени в Ярославле и Балашихе.

Тальбо говорил про Квартальнова?

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– В моем втором сезоне в Ярославле был плохой тренер. Обычно я спокойно отношусь к тренерам, с которыми работал на протяжении моей карьеры, но тот мужик был очень плохим человеком. Не буду называть его. Возможно, он выпивал. Если бы он плохо относился только к ветеранам, но помогал молодёжи, это одно. Но он не уважал ни тех, ни других, ни иностранцев. Он конкретно меня бесил, – сказал Тальбо.

Не трудно догадаться, что речь идет о бывшем тренер «Локомотива» Дмитрии Квартальнове. Именно при нем у Тальбо упала статистика. Именно с подачи тренера с хоккеистом расторгли действующий контракт.

Имел ли он право на такое мнение? Безусловно. Дело тут не только в том, что Тальбо – человек заслуженный. Он выигрывал Кубок Стэнли, провел около 700 матчей в НХЛ. Тальбо работал с лучшими тренерами мира. Любой человек вправе высказывать свои мысли, если они никого не унижают. Вполне вероятно, хоккеист рассказал правду, а она вряд ли может унизить или оскорбить.

Квартальнов – не самый легкий в общении человек. У многих хоккеистов были с ним проблемы. Но также есть и те, кому с тренером работалось легко. И те, и другие имеют права высказывать свою точку зрения. Тем более, не стоит забывать, что хороший человек – не профессия.

Магнитогорск и правда не лучший город в России

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– Мой первый выезд в России – Магнитогорск. Самое сраное место в мире. Очень маленький город, очень загрязненный. Я на раскатке, вдруг слышу: «Макс, Макс!» Обернулся, а там Малкин. «Добро пожаловать в Магнитогорск, Малкин!» Круто было. Слышал про его клуб в Магнитогорске, но это не тот город, в котором ты хочешь гулять по ночам, – проехался Тальбо по одному из крупнейших промышленных центров России.

Никого не хочется обидеть, но Магнитка и правда не самый лучший город даже на Урале. Комбинат, плохая экология, практически полное отсутствие каких-либо общественных пространств. Но это не значит, что его нельзя любить. Каждому свое. Возможно, словосочетание «сраное место» – перебор. Но в остальном, друзья, в чем не прав Тальбо? В том, что в США есть точное такие же места или даже хуже? Конечно, они есть. Но хоккеиста спрашивали не про Америку, а про Россию.

Не поверим, что с вами никогда не случалось подобной истории? Когда спрашивали у вас мнения о городе, который совсем не нравится? Неужели вы лгали и говорили, что в нем все хорошо? Вряд ли. Тальбо сделал ровно то же самое. Он честно сказал о городе, который ему не приглянулся.

Тальбо отлично отзывался о КХЛ

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– Мы с женой не ждали ничего особенного, и с первого дня почувствовали себя комфортно. Все на уровне НХЛ. Я был в России с женой и тремя детьми, и не было ни одного дня, чтобы мы чувствовали себя в опасности. Жена могла гулять по улице вечером, и ничего плохого не происходило. И, например, в Ярославле мы проводили вечер до игры на базе. Обычно с этим словом ассоциируется какой-нибудь сраный отель, где в маленьких неуютных комнатах игроки проводят время перед телевизором. Но в Ярославле и Казани по-другому. Там построили целые комплексы – со спортзалом, теннисным кортом, хоккейным катком, обслуживанием номеров. Для детей это было чудесно. Все было классно. Если суммировать время, проведенное в России, то все было отлично, – сказал Тальбо.

На эти слова почему-то мало кто обратил внимание. Тальбо не только словесно поливал Россию и КХЛ, он сказал в их адрес немало хорошего. Его нельзя обвинить в русофобии. Да, он назвал минусы, с которыми он столкнулся. Но эти минусы есть везде. В России свои недостатки, в США – свои. В данном конкретном случае слушателям подкаста было интересно узнать о том, как там обстоят дела в этой далекой России. И Тальбо об этом рассказал.

Гораздо жестче в беседах с Биссонеттом по стране проходились Брент Сопел, Терри Гальярди, Тедди Перселл и Райан Уитни. Эти хоккеисты не постеснялись даже что-то придумать для поднятия рейтинга передачи. Но и к этому призываем относиться с юмором.

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