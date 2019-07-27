Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВД В среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.

В беседе, длившейся больше часа, мы затронули тему тренеров, отъезда игроков в НХЛ, уменьшения коробок, вспомнили нашу славную историю…

«В ДЕТСТВЕ ИГРАЛ В ХАРЛАМОВА»

– А вы Быкова с днем рождения поздравили? – первым делом поинтересовался Каменский. – Я ведь вырос как игрок рядом с ним и Хомутовым. Виктор Васильевич Тихонов поставил меня к ним в тройку в январе 1987-го. Где-то за месяц до Рандеву-87…

– Для читателей напомню: Рандеву-87 – это два матча в Квебек-сити между сборными СССР и НХЛ, которые заменили священную за океаном корову – Звездный уикенд. Первый наши проиграли 3:4, во втором взяли реванш 5:3 – во многом благодаря вам…

– Да, те игры плюс Кубок Канады в том же году – самые яркие страницы моей карьеры в сборной. Я забивал важные голы, причем красиво.

– На Рандеву-97 вы забили с острейшего угла после прохода по левому флангу. Обескуражив оборону и вратаря Гранта Фюра…

– Знаете почему? Потому что Виктор Васильевич всегда требовал идти на ворота. На тренировках даже углы срезал, скамеечки в них ставил. Вот я и полез. А Фюр… Это ведь элитный вратарь «Эдмонтона», не раз выигрывал Кубок Стэнли. Ему всецело доверял тренер сборной Канады Майк Кинэн.

– Олдскульные болельщики помнят мулата Фюра…

– Да, играл он без замен. Но мне удалось подобрать к нему ключик. Для меня Фюр был ручной. Я забил ему в финале Кубка Канады-87 щелчком от борта, едва войдя в зону. Не знаю, как он проморгал. Это было в первом матче, а во втором мне удалось в концовке сравнять счет. Но мы уступили во втором овертайме. После игры у Кинэна случился сердечный приступ.

– Этот гол в Канаде долго крутили, сравнивали с харламовским, забитым в Суперсерии-74. Вы продрались сквозь двух защитников и в падении протолкнули шайбу в сетку.

– Очень приятно вспоминать. Тем более в детстве я играл в Харламова, изучал его финты. Иногда пересматриваю эти моменты, благо все они есть в Youtube. Жаль, что проиграли канадцам финал. Но когда Марио Лемье забивал победный гол, Хаверчук нарушил правила на Быкове, взял его на «вилы». Это видели все, кроме канадского судьи.

ТИХОНОВ: «МОГУ ВЕДЬ ТЕБЯ ЗАКРЫТЬ»

– Вы до сих пор сохраняете преданность деревянной клюшке?

– Нет, несколько лет назад сменил. Потому что деревянные больше не выпускают. Кстати, клюшку выбирал короткую, зубочистку. Ей легче было контролировать шайбу в углах. Руки-то у меня длинные.

– Кубок мира ныне нужен?

– Отличный турнир! Я с удовольствием его посмотрел. Это отличная возможность для игроков встретится с лучшими силами мира.

– Что для вас сделал Тихонов?

– Во многом благодаря ему я добрался до побед на Олимпиаде и чемпионатах мира. Он ведь рисковал, когда поставил меня, 20-летнего, к опытным ребятам – Быкову и Хомутову. И угадал с химией.

– Новый главный тренер сборной России Алексей Кудашов вспоминал, как на Олимпиаде-94 в Лиллехаммере узнал о себе много нового от Виктора Васильевича…

– Не только он, но и я узнавал, – Каменский смеется. – Одному нужен кнут, другому пряник, он не выносит, когда тренер пихает…

– Вы к какому типу относитесь?

– Я нормально отношусь к критике, она меня подстегивает, стимулирует.

– Вы подписывали ультиматум с требованием вернуть Вячеслава Фетисова в сборную, когда он конфликтовал с Тихоновым?

– Да. Тихонов меня вызвал на разговор тет-а-тет. «А я ведь могу закрыть твою карьеру, и никто о тебе не вспомнит», – сказал он. Но не закрыл. Фетисов поехал на чемпионат мира в Стокгольм и стал там лучшим защитником.

– Почему Тихонова до сих пор нет в Зале славы в Торонто?

– Не знаю, там ведь тайное голосование. Думаю, это дело времени. Борис Михайлов, Владимир Крутов, Александр Могильный тоже ведь заслуживают места в Зале славы.

«НА ЧМ-2000 В ПИТЕРЕ СИДЕЛИ НА БАЗЕ»

– Вы тоже. Недавно Скотти Боумэн вспоминал вас с теплотой, восхищался вашим катанием и мастерством. И если бы не тяжелые травмы…

– Травмы… Я ведь до 25 лет вообще их не получал. Так, царапины. Но за 22 секунды до конца выставочного матча со шведами перед Кубком Канады-91 сломал ногу. Планировал сыграть на Олимпиаде в Альбервиле и сразу уехать в «Квебек», с которым уже подписал контракт. Но в октябре отправился в Канаду лечиться и на лед вышел, едва закончилась Олимпиада. Увы, без меня.

– Однако вам посчастливилось сыграть в Нагано-98…

– Это было потрясающе. Впервые на Олимпиаде собрались все сильнейшие. Даже Гретцки приехал. Все хорошо, но финал мы проиграли чехам. У них был Гашек, остановивший американцев и канадцев. У меня был голевой момент. Сейчас прокручиваю его в голове, наверное, теперь сыграл бы по-другому.

– Что случилось на ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге?

– Старались. Хотели, сидели, разговаривали, но не пошло. Не хватило ребят, которые делают черновую работу. Были звезды – не было команды.

– А пьянки-гулянки?

– С чего вы взяли? Мы ведь за городом на базе сидели, на берегу Финского залива. Все было закрыто. Иногда выбирались в пиццерию перекусить. Было, кстати, неудобно. Ездить каждый день в город на раскатку. Много времени занимало. 9 мая победили шведов, в этот день не имели права проигрывать. Потом извинились перед болельщиками. После 2000 года наш хоккей пошел вверх.

«КАПРИЗОВ СПОСОБЕН БЫТЬ НА ВЕДУЩИХ РОЛЯХ ЗА ОКЕАНОМ»

– Почему молодежь из КХЛ вереницей потянулась в НХЛ?

– НХЛ – это реклама, лиге больше 100 лет, многие хотят попробовать себя там. Но многие и возвращаются.

– Гусеву стоит продолжить карьеру в НХЛ или вернуться в СКА?

– Я бы на его месте поехал бы туда. Чтобы потом не было мучительно больно за упущенный шанс. Ему уже 27 лет. Расцвет сил и таланта.

– Капризов созрел для НХЛ?

– Хотите спросить, не пересидел ли здесь? Думаю, созрел. Более того, он способен быть на ведущих ролях в новой команде за океаном.

– А вратарь Сорокин?

– И он готов к НХЛ. Но мы ведь хотим, чтобы эти ребята задержались здесь и радовали наших болельщиков.

– Вопрос главе СДК: за что Степану Захарчуку выписали 15 матчей дисквалификации? Он ведь не ледовый разбойник, а просто рослый и жесткий защитник. Травма челябинца Пеньковского – издержки силовой борьбы.

– У Захарчука плохая «кредитная история». За два последних года он не раз нарывался на дисквалификацию. Бей в плечо, как мой бывший партнер Константинов, и все будет в порядке. Владимира ведь никогда не дисквалифицировали.

– У Константинова рост 180 см, а Захарчук – под два метра.

– Это его проблема. Скажу вам: за два последних сезона в КХЛ травматизм снизился вдвое. В ИИХФ тоже выжигают грязь. Я ведь с Олимпиады в Сочи член инспекторского комитета ИИХФ.

– Три матча Шипачеву за удар в голову финну Йормакке на ЧМ-2014 в Минске – не слишком суровое наказание? Тем более что нашего нападающего тогда даже не удалили…

– Он шел раскалывать соперника и в последний момент выставил локоть.

– А кто в вашей карьере был самым грязным игроком?

– Швед Ульф Самуэльссон. Защитник хороший, но часто бил, чтобы вывести соперника из строя. Мы с ним схлестнулись на ЧМ в Берне. Не помню за что, но я его боднул. Он рухнул на лед. Судьи выписали по две минуты. Но после того матча, который мы, кстати, выиграли 3:0, стали гнать за удар головой до конца игры. Так что благодаря мне ввели это правило.

– Почему в КХЛ такие затяжные видеосеансы? Порой судьи смотрят кино 11 минут, в НХЛ же не более двух.

– Там камер больше и опыта. Но мы идем в ногу со временем. В офисе ФХР появилась «военная комната», в ней современная аппаратура.

– Тогда как объясните казус в Казани: несколько лет назад в матче «Ак Барс» – «Спартак» «военная комната» сказала, что гола нет, а судья его засчитал?

– Так дело было в Казани, там местный видео-гол судья. Засчитали с его подачи. Но его тут же отстранили от работы.

«ХАРТЛИ РАЗРЕШАЛ ИМПРОВИЗИРОВАТЬ ТОЛЬКО В ЗОНЕ АТАКИ»

– Теперь вопрос вице-президенту «Спартака». Что ждете от нового главного тренера команды Олега Знарка?

– Вы же сами хотели, чтобы Знарок вернулся. Теперь он в народной команде, интерес к ней возрастет. Правда, я в основном занимаюсь фарм-клубом – «Химиком».

– Тогда объясните, зачем отдали в «Авангард» главного тренера «Химика» Вячеслава Козлова?

– Его пригласил Хартли, они вместе работали в НХЛ. Правда, теперь Слава не главный, а помощник.

– Правда, что Боб Хартли – тренер одного сезона, как сказал Житник?

– Он и впрямь долго нигде не задерживался. Я ведь тоже играл под руководством Хартли в «Колорадо», когда мы Кубок Стэнли завоевали. Он жесткий, знает подход к каждому игроку, любит дисциплину, задор на тренировках, дает повышенные нагрузки, позволяет импровизировать только в зоне нападения, у него все расписано на долгое время вперед. Опять-таки неплохой психолог. Тренер с харизмой.

– Хартли ругается?

– Еще как. И мне от него доставалось. Правда, один на один.

– Какая задача поставлена перед Знарком?

– Он привык побеждать. Как тренер и как игрок. Год пропустил, можете представить его мотивацию. Думаю, для начала надо попасть в плей-офф, а там пройти как можно дальше, поражение в первом раунде никого не устроит. В прошлом сезоне «Спартак» показал, что способен достойно противостоять лидерам. Хорошо сыграл со СКА.

– Знарок вернулся через год, а у Быкова пауза тянется уже четыре сезона.

– Значит, Знарок не такой. Мог бы сейчас спокойно работать в ФХР, консультировать молодежную и юниорские сборные.

– «Спартак» способен повторить путь ХК МВД Знарка и выйти в финал Кубка Гагарина?

– Мы верим в хорошее будущее команды, смотрим вперед с оптимизмом. Финны ведь в Братиславе стали чемпионами мира без звезд.

– Почему тренеров из Европы не приглашают в НХЛ?

– Сначала из-за океана приезжали к нам, брали все лучшее. Кое-кого приглашали к себе. Того же Ивана Глинку. Сейчас вот Серега Гончар в «Питтсбурге» работает. Значит, там видят, что он может что-то дать. Теперь мы им дать ничего не можем. Наша очередь брать у них лучшее. Как только в России появятся такие глыбы, как Тарасов или Тихонов, опять станут приглашать наших тренеров.