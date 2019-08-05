Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лиги Финн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ.

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Многие клубы КХЛ решились на смену основного голкипера своих команд. Кто-то решил позвать игроков с опытом игры в Континентальной лиге, кто-то – привез вратарей, которых болельщики увидят впервые в России. Возможно, часть из них станет открытием нового сезона.

Но уже сейчас понятно, что борьба за приз лучшему вратарю развернется между Ильей Сорокиным и Юхой Метсолой. Однако есть люди, которые могут вклиниться в это противостояние.

Илья Сорокин, ЦСКА

Известные советские хоккеисты почему-то обиделись, когда Сорокин не получил приз лучшему голкиперу КХЛ по итогам сезона. Но вряд ли вратарь, который наконец-то победил вместе со своей командой в Кубке Гагарина, сильно расстроился из-за отсутствия личной награды.

Сорокин и без признания лиги остается лучшим ее вратарем. Особенно, если смотреть на дистанции в несколько сезонов. Кто-то говорит, что штамповать «сухари» в ЦСКА легче, чем в любом другом клубе. Возможно, эти люди и правы. Но примерно настолько же сложнее Сорокину выдавать гениальные спасения из матча в матч при 15-20 бросках в створ ворот. Однако вратарь в таких условиях творит магию на регулярной основе.

Юха Метсола, «Салават Юлаев»

Вратарь, который регулярно может отражать 50-70 бросков за один матч, априори является топовым. Метсола как раз один из них. Ему достался приз лучшему голкипера предыдущего сезона, однако мы поставили финна на второе место.

Вокруг Метсолы можно строить игру всей команды. Ему сложно забить первым броском, он хорош в ближнем бою, у голкипера отменная реакция. Достоинства Метсолы можно перечислять очень долго. Болельщикам финн также очень нравится. Он умеет играть не только эффективно, но и эффектно.

Вратарь пришел в «Салават Юлаев» перед прошлым сезоном, но уже сейчас понятно, что это один из лучших трансферов в истории уфимского клуба.

Якуб Коварж, «Автомобилист»

Чех триумфально вернулся в «Автомобилист». Без этого вратаря сложно представить уральский клуб. Да, в команде, где играли Найджел Доус, Стефан Да Коста, Никита Трямкин и Анатолий Голышев, именно Коварж являлся лидером.

Вратарь подтвердил свой высочайший класс. Он по-прежнему способен отражать огромное количество бросков, выдавать суперспасения и быть символом команды. Когда Коварж получает травму, то у «Автомобилиста» резко возникают проблемы. В клубе он безоговорочно первый номер.

Магнус Хелльберг, СКА

В лице шведского голкипера Хелльберга СКА нашел замену Микко Коскинену, который уехал в НХЛ. Они очень похожи по габаритам. Вероятно, именно этим руководствовались менеджеры армейцев, подписывая контракт с вратарем.

Хелльберг своим телом закрывает большую часть ворот. Однако это очень подвижный вратарь, способный быстро сложиться и вытащить бросок из угла. Швед играет практически без срывов, умеет быть в тонусе даже тех случаях, если по ходу матча у него мало работы. Все это делает его одним из лучших вратарей лиги.

Игорь Бобков, «Авангард»

Бобков неплохо выступал за «Адмирал», но по-настоящему раскрыться сумел в «Авангарде». Выход омичей в финал Кубка Гагарина заслуга не только тренера Боба Хартли, но и голкипера. Возможно, в решающей серии он мог бы сыграть и удачнее, но с другой стороны, атака «ястребов» дала сбой. Без заброшенных шайб побеждать невозможно.

Бобков – еще один вратарь с внушительными габаритами. Он не менее подвижен, чем Хелльберг. Возможно, россиянин чуть-чуть уступает шведу в стабильности, но по основным навыкам эти голкиперы примерно равны.

МОГЛИ ПОПАСТЬ В РЕЙТИНГ:

Илья Коновалов из «Локомотив» – открытие предыдущего сезона. Ему спели множество од, но торопиться с выводами рано. Коновалов – молодой вратарь, которому нужно подтвердить свой класс. Если он проведет такой же сильный чемпионат, то кого-то из пятерки лучших голкиперов ярославец вполне может подвинуть.

Еще один претендент на топ-5 голкиперов лиги – Харри Сятери. Но финн только-только вернулся в КХЛ после двухлетнего отсутствия. Почти нет сомнений в том, что он забетонирует ворота «Сибири» и будет одним из лучших вратарей лиги.

В список не попал олимпийский чемпион Василий Кошечкин. Вратарю «Магнитки» не хватает стабильности. Он по-прежнему является топовым вратарем КХЛ, однако высоким требованиям соответствует далеко не всегда.