Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?

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Но все еще мается без контракта лидер «Филадельфии» Иван Проворов. Если 22-летний защитник заключит соглашение на максимальные 8 лет хотя бы на 7 млн в год, мы приблизимся к фантастической отметке в треть миллиарда долларов! И это за одно лето, причем не считая контрактов новичков. Таковых у нас более десятка, в том числе олимпийские чемпионы Игорь Шестеркин и Николай Прохоркин.

*Нарастающий итог общей суммы контрактов россиян, подписанных этим летом

Самый разговорчивый спортсмен России, подписав 1 июля рекордный в это межсезонье годовой контракт в НХЛ, разом засунул за пояс как Александра Овечкина с его кажущимися теперь смешными 9,538 млн за сезон, так и Евгения Малкина с Никитой Кучеровым – по 9,5 млн. Больше новобранца «Рейнджерс» в лиге зарабатывает один Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 12,5 млн.

Причем экс-форвард «Коламбуса» полностью обезопасил себя от каких-либо капризов хозяев клуба и лиги. Ему не страшны ни возможные локауты, ни обмены. Трейды по договору запрещены напрочь, а ежегодные выплаты у Панарина – лишь один миллион долларов. Все остальное – бонусы, которые он получит независимо от того, состоится сезон или нет. К примеру, этим летом Артемий обогатится на 13 млн, двумя следующими – по 12 млн и так далее.

Красота – будущее полностью обеспечено. Играй в свое удовольствие в столице мира и наслаждайся с Алисой Знарок роскошной жизнью на Бродвее! Тем более в компании соотечественников, которых в основе «Рейнджерс» может оказаться семеро. Кто мог представить в 70-е годы, когда в логово империализма под лютым присмотром КГБ заглядывали ЦСКА и сборная СССР, что «Мэдисон Сквер Гарден» захватят русские?!

Лучший вратарь НХЛ и чемпионата мира минувшего сезона не стал ждать окончания контракта и за год до его истечения заключил новый на максимально возможный срок в восемь лет. Гонорар 25-летнего воспитанника тюменского хоккея вырастет сразу на 6 млн долларов! При этом в первые пять сезонов обмены будут исключены полностью, а в оставшиеся три Андрея смогут отправить только в десять клубов по согласованному с ним списку. Кроме того, Василевский обезопасил себя от вероятного локаута: в следующем году в виде бонуса он до старта чемпионата получит 8,5 млн, еще через год – 10 млн.

Конечно, Андрей мог дождаться завершения договора и будущим летом протестировать рынок ограниченно свободных агентов, чтоб узнать свою истинную цену. Глядишь, кто-нибудь при огромном дефиците в НХЛ классных голкиперов предложил бы оффер-шит. Как давеча это сделал «Монреаль». Себастьян Ахо согласился, заставив его «Каролину» повторить предложение «Канадиенс», чем финн поднял свою зарплату аж в пять раз!

Но Василевский выбрал спокойствие и надежность, попутно проявив лояльность клубу. Из вратарей более него на сегодня имеют только Кэри Прайс («Монреаль») – 10,5 млн и Сергей Бобровский («Флорида») – 10 млн.

При разработке нового коллективного соглашения между владельцами клубов НХЛ и профсоюзом игроков лиги одним из главных камней преткновения, похоже, станет проблема с налогами в разных штатах Америки и в Канаде. Эта разница – очень существенная. Например, в Неваде, где базируется «Вегас», их вовсе нет. Во Флориде они минимальные, а в Калифорнии, наоборот, запредельные. Это дает избранным клубам незаслуженные преимущества. Если две команды предлагают примерно одинаковые контракты, то игрок выберет, естественно, ту, что находится в штате с меньшим местным налогом.

Потому хотя по фактической зарплате Бобровский и уступает Прайсу, вполне возможно, по сумме, получаемой на руки, россиянин – голкипер номер один в НХЛ. В любом случае 30-летний двукратный обладатель «Везины Трофи», перейдя из «Коламбуса» во «Флориду», ворвался в топ-10 самых богатых энхаэловцев.

Ближайшие пять сезонов Сергей может спать спокойно – менять его нельзя. Далее у «Пантер» такая возможность появится, но только в половину команд лиги – в 16 других трейд исключен.

Хотя волжанин потерял 900 тысяч по сравнению с предыдущим сезоном, Семену – грех жаловаться. В минувшем чемпионате он проиграл в «Колорадо» конкуренцию немцу Грубауэру. Но, к счастью, на россиянина обратил внимание знаменитый босс «Айлендерс» Лу Ламорелло, выписавший роскошный после неудачного сезона четырехлетний контракт на 20 млн долларов.

На Лонг-Айленде Варламов получит прекрасную возможность перезапустить карьеру. Тем более что первые два года обмены запрещены. А главное – «Островитяне», в отличие от «Лавин», системная команда. Игра строится от строгой обороны. У россиянина от полевых игроков будет куда больше помощи, чем в «Колорадо».

Ламорелло, конечно, учел и тот факт, что в Нью-Йорк через год переедет самый ценный игрок Кубка Гагарина-2019 вратарь ЦСКА Илья Сорокин. Понятно, рядом с соотечественником он адаптируется быстрее. После чего, в последние два года договора, «Айлендерс» получат право обменять Варламова с ограничением, как у Бобровского, в 16 клубов.

Самый интригующий дебютант НХЛ наступающего сезона. Лучший хоккеист КХЛ все-таки добился достойного контракта в сильнейшей лиге мира. Надо отдать должное и «Вегасу», который не стал насильно удерживать у себя героя Пхенчхана, выкручивая ему руки неадекватным ангажементом в два миллиона долларов. Так и не найдя денег под потолком зарплат, «Рыцари» за два выбора в драфте отпустили Никиту в «Нью-Джерси».

Идеальный исход для москвича! Мало того, что ему дали те же 9 млн, как пару лет назад Вадиму Шипачеву. Его судьбу – ссылка в фарм-клуб «Вегаса» и разрыв отношений без каких-либо компенсаций – Гусев не повторит ни при каких обстоятельствах. Ибо основную часть контракта в виде бонуса в 4,3 млн экс-форвард СКА получит еще до дебюта в НХЛ!

С другой стороны, такая щедрость «Дьяволов» ясно говорит о том, что команда крайне заинтересована в бронзовом призере ЧМ-2019 и сделает все возможное, чтобы Гусев раскрылся в НХЛ так, как близкий ему по стилю Панарин. Никиту наверняка определят в топ-6 форвардов, доверят большинство, а в центре к нему приставят кого-то из первых номеров драфта – швейцарца Хишира или американца Хьюза. Чрезвычайно интересно будет наблюдать, что из этого выйдет!

Форварду «Рейнджерс» удалось избежать арбитража НХЛ буквально на самом флажке. В минувший понедельник независимый судья должен был определить сумму его нового контракта, но стороны ударили по рукам в пятницу. Хотя, по словам череповчанина, в клубе ему давно сказали, чтоб не волновался: команде он нужен и никуда его не отпустят. Так и случилось.

Хотя ньюйоркцы уже пробили потолок зарплат, Бучневичу выписали вполне адекватный контракт-мостик на 6,5 млн долларов на максимально возможные после обращения в арбитраж два года.

Все теперь зависит от самого 24-летнего нападающего. В целом он отыграл два крайних сезона стабильно. Однако теперь эксперты видят Павла в ударном звене с Зибанежадом и Панариным. А это совсем другие спрос и ответственность. Сдюжит ли? Увидим. Еще одна нью-йоркская интрига!

На мой вкус, 24-летнего гренадера в «Колорадо» явно недооценивают. Можно еще как-то понять 4,3 млн за два сезона, что выделили «Лавины» в принципе еще новичку НХЛ два года назад. Но за это время Никита утвердил себя в НХЛ как классический чеккер, хит-мейстер. Недаром его прозвали Русский крушитель.

Подобные жесткие защитники нужны любой команде. Тем удивительнее, что «Колорадо» совсем не дорожит одним из своих главных оборонительных активов. Задорова долго мурыжили с новым договором. В итоге стороны ограничились сделкой всего на один год и скромные 3,2 млн долларов. Мне кажется, он стоит больше. Чтобы доказать это, у бронзового призера ЧМ-2019 есть целый сезон.

Экс-защитник «Локомотива» предпринимает вторую попытку покорить НХЛ. Дебютный сезон в «Аризоне» абсолютно провальным назвать нельзя: 41 матч (4 передачи, «минус 9» по системе «+/-») за основу Илья все-таки провел. Но в своей необходимости штаб «Койотов» не убедил. Чтобы остаться в НХЛ, пришлось согласиться на существенное – в полтора раза – снижение и так небольшого контракта.

В любом случае за настойчивость и упертость 25-летний бронзовый призер молодежного ЧМ-2014, безусловно, заслуживает уважения.

Еще один наш хоккеист, который вынужденно пошел на уменьшение контракта и минимальный срок в один сезон. То ли травмы, то ли недоверие тренеров, то ли еще что-то, но экс-капитан молодежной сборной, двукратный вице-чемпион мира среди молодежи (2015, 2016) никак не может закрепиться в НХЛ. Хотя, казалось бы, все для этого у Каменева есть – мастерства-то хватает точно!

В «Нэшвилле», который в 2014 году задрафтовал центрфорварда «Магнитки», он отыграл за два года лишь два матча. В «Колорадо», куда Влада обменяли в ноябре 2017 года, в 26 матчах забил 2 гола и сделал 3 передачи. Однако в основе не удержался.

В этот вторник Каменев продлил с «Колорадо» контракт на год. Похоже, это последний шанс россиянина прописаться в НХЛ.

Мало кому у нас известный 24-летний защитник «Калгари» здорово удивил, когда в июне обратился в арбитраж. В активе воспитанника «Ак Барса» всего 12 матчей в НХЛ – 10 в «Торонто» и 2 в «Монреале», причем ни одного в сезоне-2018/19. Тем не менее до рассмотрения независимым судьей дело не дошло. «Флеймз» согласились накинуть Валиеву 50 тысяч долларов, при этом договор остается двухсторонним.

Перспективы Рината в НХЛ – весьма туманные.

Воспитанник «Руси» и ЦСКА штурмует НХЛ необычным способом. В 15 лет переехал в США. Играл в юношеских лигах, а затем, поступив в Коннектикуте в вуз, в университетских. В 2014 году юниора задрафтовал «Сент-Луис». Через год его обменяли в «Аризону», а затем – в «Сан-Хосе». При этом Летунов в НХЛ так и не провел ни единого матча, ограничившись 60 играми в АХЛ.

11 июля 23-летний нападающий продлил двухсторонний договор с «Шаркс» еще на год. Будем ждать дебюта Макса в НХЛ!