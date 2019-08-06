СКА проиграл два матча в Сочи. Команде пока тяжело без Гусева и Дацюка - Советский спорт
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06 августа 2019 12:30ХоккейКостяев Иван

СКА проиграл два матча в Сочи. Команде пока тяжело без Гусева и Дацюка

Питерские армейцы не похожи сами на себя.

В прошлом году СКА легко выиграл Sochi Hockey Open. У команды из Петербурга возникло ровно ноль проблем на первом предсезонном турнире. Но сейчас армейцы испытывают сложности. Они проиграли уже два матча.

Поражение от ХК «Сочи» еще можно объяснить – хозяева собрались на дебютную встречу на домашнем турнире и показали классный хоккей. Но что случилось со СКА в поединке с рижским «Динамо»? Сложно вспомнить, когда армейцы проигрывали, ведя в счете с разницей в три шайбы. В Сочи с командой Алексея Кудашова произошел именно такой конфуз.

СКА находится в режиме перестройки

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Уход Павла Дацюка, Никиты Гусева и Владислава Гаврикова не мог безболезненно пройти для армейцев. Это не только игроки первых пятерок СКА – все трое долго и успешно выступают за сборную России.

Заменить Гаврикова прямо сейчас в Петербурге попросту некем. На рынке таких защитников не было. Оборона СКА определенно утратила свою монолитность, ведь россиянин являлся ее лидером. В игре команды Кудашова слишком много обрезов, провалов. Конечно, апофеозом бардака в обороне стала игра с рижским «Динамо», когда латыши несколько раз вываливались один на один с вратарем.

Влияние Гусева на игру СКА болельщикам и специалистам еще придется ощутить. С рижанами у армейцев не возникло проблем в атаке. Пять шайб – хороший результат (только если ты сам пропускаешь меньше). Но в матче с ХК «Сочи», когда требовалось переломить ход игры, петербуржцам Гусева как раз и не хватило. С этим форвардом в составе СКА редко упирался в чужого вратаря. В игре с сочинцами произошло именно это.

С уходом Дацюка перед СКА встает еще одна проблема: кто будет лидером в команде с Невы? По харизме, авторитету и другим важным качествам для капитана таких игроков в Петербурге сейчас нет. Вероятно, заводить партнеров в раздевалке и общаться с арбитрами будут Сергей Плотников, либо Евгений Кетов. Последний, к слову, уже заменял Дацюка в роли капитана команды.

У армейцев появилось первое звено

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Нельзя сказать, что игра СКА в Сочи окрашена сплошь в черный цвет. Были и крутые моменты. Похоже, Кудашов нашел первое звено на будущий сезон. Владимир ТкачевЙори Лехтеря – Сергей Плотников организовали четыре шайбы в ворота «Динамо».

В этом сочетании они выходили на лед в обеих встречах Sochi Hockey Open. И если с ХК «Сочи» игроки притирались друг к другу, то в поединке с рижанами показали классное взаимодействие. Очевидно, что Ткачев и Лехтеря прекрасно понимают друг друга. Пожалуй, именно первое звено – главная находка Кудашова на этом турнире.

Парни здорово меняются позициями и находят друг друга передачами. Открыться, отдать пас под бросок, сохранить шайбу с помощью партнера – все это у Лехтеря и Ткачева получается уже сейчас. Плотников же выполняет свои обычные функции: борьба, давление, игра в обороне и подыгрыше.

Кудашов продолжит искать сочетания

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Мы будем повторять это как мантру – делать каких-либо далеко идущих выводов по летним матчам не стоит. В разное время «чемпионами предсезонки» были «Нефтехимик» и «Сибирь», которые затем даже не попадали в плей-офф. Сейчас абсолютно все команды под нагрузками. Но кто-то из тренеров предлагает сверхсложную программу. Кудашов – один из таких.

У наставника СКА сохранились конспекты Олега Знарка, который славится своими тяжелыми сборами. Игрокам армейцев сейчас точно нелегко. Поэтому петербуржцы допускали слишком много ошибок. Да и в целом хоккеистам не хватало свежести на старте турнира в Сочи.

Кроме того, Кудашов очень любит, когда в его команде четко сформированы звенья. Именно этим сейчас наставник и занимается. Создание тройки Лехтеря точно радует Алексея Николаевича. Будьте уверены, что через пару недель в СКА заработает и второе ударное звено.

Все привыкли, что армейцы в любом состоянии являются безоговорочными фаворитами. Так оно и есть. Но Кудашова вряд ли интересует результат прямо сейчас. Перед бронзовым сезоном с «Локомотивом» его команда проиграла все матчи на летнем турнире в Нижнем Новгороде. Это не помешало пошуметь в плей-офф. Как кажется, со СКА повторится именно эта история.

ХК «Сочи» – СКА – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: 1:0 Хлопотов (Назаревич, Алтыбармакян, 18:51, мен.), 2:0 Старков (Томилин, Рахимуллин), 37:11), 2:1 Тихонов (Дергачев, Ли, 45:03)

Вратари: Проскуряков – Хелльберг
Броски: 22-27
Штраф: 14-6
Вбрасывания: 19-25

СКА – «Динамо» (Рига) – 5:6 (2:1, 2:1, 1:4)

Голы: 1:0 Зубарев (Лехтеря, Ткачев, 14:55), 1:1 Балинскис (Берглунд, Эштон, 16:15), 2:1 Лехтеря (Ткачев, Плотников, ,19:54, бол.), 3:1 Дергачев (Мироманов, Коскиранта, 23:11), 4:1 Ткачев (Лехтеря, 28:34), 4:2 Улльстрем (Редлихс, Дарзиньш, 37:01), 4:3 Берзиньш (Мейя, 46:00), 5:3 Лехтеря (Плотников, Ткачев, 46:18), 5:4 Янсон (Эштон, 46:33), 5:5 Дарзиньш (Улльстрем, Эштон, 47:43, бол.), 5:6 Эштон (57:51)

Вратари: Налимов – Третьяк
Броски: 29-25
Штраф: 4-4
Вбрасывания: 32-35

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