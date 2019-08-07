«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ» - Советский спорт
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07 августа 2019 13:00ХоккейКузютина Елена

«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»

Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира…

Многие команды КХЛ, которые далеки от первых строчек турнирной таблицы, в межсезонье ломают голову над тем, как исправить ситуацию и хоть немного приблизить мечты о плей-офф к реальности. И часто здесь можно увидеть такой ход – ставку делают на вратарей. Видимо, отлично выучив поговорку о том, что вратарей – это половина команды. И не стоит отрицать, что доля здравого смысла тут есть. Крутые сейвы не только помогают удерживать счет на табло, но и могут здорово вдохновить партнеров и погнать команду вперед.

Так было и в первом матче межсезонья на «ЦСКА-Арене». В первом периоде казалось, что «Адмирал» прилетел хорошенько размять своего нового вратаря Юхо Олкинуора шайбами от армейцев. Но после десятка классно вытащенных финнов шайб, хоккеисты из Владивостока «проснулись» и делали частые и довольно острые вылазки к воротам ЦСКА. И несмотря на то, что матч был закончен победой хозяев со счетом 3:1, Олкинуора оставил хорошее впечатление.

В прошлом сезоне голкипер играл за финский клуб «Пеликанс». В регулярном чемпионате на его счету 39 игр с процентом отраженных бросков 91.7 и коэффициентом надежности 2.26, что является седьмым показателем в финской лиге. В плей-офф Юхо провел 6 встреч, отражая 94.6% бросков при коэффициенте надежности 1.67.

В 2010 Олкинуора предпринимал попытку заиграть в НХЛ. В США Юхо выступал сначала в студенческих лигах, затем в АХЛ.

В сезоне 2016-2017 Олкинуора вернулся на родину, где провел 10 встреч за «Сайпу», а затем перебрался в Ювяскюля – команду «Юп», которую привел к бронзовым медалям чемпионата Финляндии. В следующем сезоне благодаря Юхо «Юп» стал победителем хоккейной Лиги Чемпионов. И, конечно, же стоит отметить то, что в этом году Олкинуора в составе сборной Финляндии стал чемпионом мира по хоккею.

Мы встретились с Юхо после его дебютного, хоть и межсезонного, матча в КХЛ:

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– Юхо, как вы оказались «Адмирале»?
– «Адмирал» – единственная команда из КХЛ, которая предложила контракт. Поэтому я и согласился. Знаю, что КХЛ – сильная лига. Она вторая после НХЛ и точно мощнее финской, где я выступал ранее. Попасть сюда было моей целью.

– Вы были знакомы с кем-то из российских игроков до попадания сюда?
– Я не знал никого лично, но уверен, что тут очень мастеровитые хоккеисты. Понимаю, что в каждой команде есть минимум одна пятерка, способная создать момент и выжать из него максимум.

– Как вам игра против чемпионов 11 сезона, московского ЦСКА?
– ЦСКА – хорошая команда. Мне было интересно сравнить свои силы с силами чемпионов. Сегодня не было их самых звездных игроков, но надеюсь, что скоро встречусь с ними на льду.

– Во время сезона вам предстоят длинные перелеты. Чем будете заниматься в самолетах?
– Я буду спать, читать и смотреть сериалы.

– Вы первый раз в России?
– Да. Я впервые тут. Россия очень отличается от других стран, но мне нравится.

– В чем разница? Медведей на улице не встречали?
– Вы знаете, когда я играл в Америке, то там многие люди спрашивали у меня правда ли, что в Финляндии по улице ходят белые медведи? Поэтому я не имел никаких страхов и мыслей по поводу медведей русских! У вас другой менталитет, но пока отмечаю только плюсы. Например, все в команде пытаются научить меня русскому языку. В Финляндии же, наоборот, не очень любят иностранцев, держат с ними дистанцию.

– Хорошим или плохим словам вас учат партнеры по команде?
– Хорошим! Хорошо, спасибо, пожалуйста!

– Русскую кухню попробовали?
– О, да! Бульон, борщ, курица. Блины со сметаной и икрой! Очень вкусно. Лук. И еще я заметил, что в России везде кладут укроп.

– Какие цели ставите перед собой на сезон?
– Проявить все свои сильные качества и помочь команде попасть в плей-офф. И, конечно, мне хотелось бы стать лучшим вратарем этой лиги.

Личное дело:

Юхо Олкинуора, 28 лет.

Рост 188 см, вес 91 кг.

Родился 4 ноября 1990 в Хельсинки (Финляндия).

Карьера: «Таппара U-16, U-18» (Финляндия) 2005-2007 гг., ХИФК U20 (Финляндия) 2008-2010 гг., «Чеддерс Миджет Мэйджор» (США) 2007-2008 гг., Университет Денвера (США, NCAA) 2011-2013 гг., «Сент-Джон Айс Кэпс» (Канада, AHL) 2013, 2013-2015 гг., «Онтарио Рэйн» (США, ECHL, 2014, 2015), «Манитоба Мус» (Канада, AHL) 2015-2016 гг., «Тулса Ойлерс» (США, ECHL) 2015-2016 гг., ЙИП (Финляндия) 2016-2018 гг., «СайПа» (Финляндия) 2016-2017 гг., «Пеликанс» (Финляндия) 2018-2019 гг., «Адмирал» (КХЛ, Владивосток).

Достижения: победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер чемпионата Финляндии, чемпион мира по хоккею 2019.

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