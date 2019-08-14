«Магнитка» подготовила НХЛ лучшего центрфорварда - Советский спорт
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14 августа 2019 17:07ХоккейСлавин Виталий

«Магнитка» подготовила НХЛ лучшего центрфорварда

На днях американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала списки 20 сильнейших центрфорвардов и крайних нападающих.

Если второй топ-20, который возглавил Никита Кучеров, а третьим стал Александр Овечкин, никого не удивил, то на двадцатку игроков самого важного в хоккее амплуа болельщики отреагировали очень бурно.

Представляем топ-20 центрфорвардов, по мнению НХЛ и болельщиков, а также нашу версию.

Впрочем, по поводу самых-самых у экспертов и североамериканских фанатов полный консенсус. Вне конкуренции, как и год назад, «Некст Ван-1», он же – Сидни Кросби, и «Некст Ван-2», он же – Коннор Макдэвид. Лично я с этим я категорически не согласен.

БУМАЖНЫЕ ГЕРОИ

Хоккей – игра командная. Как ни включишь послематчевое интервью любого игрока, он, как мантру, повторяет: «Мои голы, очки мне по барабану. Главное – результат команды». Однако почему-то энхаэловский народ считает иначе. Понятен интерес барыг лиги: им нужно лепить из 22-летнего канадца небожителя всего североамериканского хоккея, чтоб потом лет 10-15, как на распиаренном «Грейт Ван» (так Гретцки прозвали, если кто забыл), тупо рубить бабки. Ну да, правильно делают – таковы законы шоу-бизнеса.

Но болельщики-то почему с этим соглашаются?! Пытайте меня, никогда не пойму, как может быть лучшим центрфорвардом НХЛ – причем третий год подряд! – человек, чей клуб за четыре сезона только один раз просочился в плей-офф?! Иначе говоря, «Эдмонтон» не входит даже в топ-16 команд лиги. А ведь центральный нападающий – определяющая фигура в любом коллективе. И если клуб на задворках, безнадежно застряв в турнирном болоте, как его капитан, который по идее отвечает за все, может быть лучшим в своем амплуа во всей лиге?!

Абсурд запредельный!

Что толку от рекордных в карьере Макдэвида 116 (41+75) очков в минувшей регулярке, если полезность у него – минимальная: плюс 3. Если «Ойлерз» отстал от кубковой зоны на 11 очков, опустившись в Западной конференции на предпоследнее место. С Макдэвидом «Эдмонтон» стабилен разве что в бездарности: если откинуть единственный при нем кубковый сезон-2016/17, когда клуб набрал 103 очка, то «Нефтяники» даже 80 ни разу не заработали – 70, 78, 79. Как там говорят: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но нет! Нам третий год из всех утюгов Северной Америки талдычат, что сильнее Макдэвида центра нет на всей планете!

Похожая история с предыдущей канадской иконой. Нет вопросов, Кросби – мастер высшего пошиба: три Кубка Стэнли, два олимпийских золота, одно – чемпионата мира, Кубок мира говорят сами за себя. Но все это история. В спорте есть только здесь и сейчас. Как вторым в НХЛ может быть капитан команды, которая вылетела из Кубка Стэнли в первом же раунде, уступив в одну калитку «Айлендерс» – 3:4, 1:3, 1:4, 1:3? А ведь ньюйоркцы пару лет вообще в плей-офф пробиться не могли. При этом в следующем круге уже «Островитян» в четырех матчах уничтожила «Каролина», которая десять лет прожила без плей-офф!

Ну да, Кросби в шестой раз за 14 сезонов выбил в регулярке сотню – 35 голов, 65 передач. Но о ней как-то и упоминать неудобно после одной жалкой передачи Малыша Сида по ходу четырехсерийной показательной порки от «Айлендерс»…

БОЛЕЛЬЩИКИ ИЗГНАЛИ МАЛКИНА

Если мы условимся, что мерилом ценности игрока служит исключительно результат его команды, то возглавить топ-20 могут лишь лидеры «Сент-Луиса» и «Бостона», разыгравшие в финале плей-офф Кубок Стэнли.

Косвенно с этим постулатом, а иного, по моему глубокому убеждению, и быть не может, солидарны болельщики. Смотрите, сразу вслед за Макдэвидом и Кросби они поставили третьего бомбардира плей-офф-2019 среди центров Патриса Бержерона из «Бостона» – 9 голов, 8 передач. Еще на больше ступеней по сравнению с выбором экспертов – шесть (с 12-й на 6-ю) поклонники НХЛ абсолютно по делу подняли самого ценного игрока Кубка Стэнли-2019 Райана О’Рейли из «Сент-Луиса». В прошлом году экс-форвард «Магнитки», к слову, к топ-20 близко не стоял. Однако при всем уважении к Натану Маккиннону и Александру Баркову мне не дано понять, почему оба и по мнению болельщиков оказались выше О’Рейли? «Флорида» русского финна третий год кряду отправилась на каникулы в начале апреля, а «Колорадо» канадца и до полуфинала не добралось. Хотя, конечно, даже при отрицательной полезности «минус 4» 13 (6+7) очков Маккиннона в 12 кубковых матчах заслуживают уважения. Но не более.

Любопытно, если неудачный в целом сезон фанаты Евгению Кузнецову простили – он, как и у экспертов, на 16-й позиции, то над другим – куда более титулованным! – Джино устроили настоящую расправу. Просто взяли – и вычеркнули из топ-20! Впрочем, Малкин сам виноват антирекордными «минус 25» в регулярке – россиянин по этому показателю худший в амплуа в НХЛ и мизерными для его класса 3 (1+2) очками в плей-офф. Господа, объективные североамериканские болельщики, заметьте, у вашего гуру Кросби этих самых очков в три раза меньше!

И совсем непонятно, за какие такие заслуги вы включили в топ-20 – да еще на 9-е место! – Анже Копитара. Словенец недалеко ушел от Малкина – «минус 20», а главное – его «Лос-Анджелес» финишировал предпоследним во всей НХЛ. Люди, как игрок 30-го клуба может находиться в топ-9?!

ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ ИМЯ

Теперь о нашем варианте. Сразу подчеркну: за одним исключением – никаких прошлых заслуг. Потому номинальные герои НХЛ – Макдэвид и Кросби большего, чем замкнуть первую десятку, не заслужили. Да и то, считайте, я проявил слабость под давлением общественного мнения.

Во вторую десятку отправляется вождь поколения новых американцев Остон Мэттьюз («Торонто»), видимо, за будущие успехи оказавшийся у экспертов на 6-м месте. Впрочем, они еще больше от него ждали год назад, выписав тогда невероятно щедрый аванс в виде 4-й позиции.

Пятеро из версии НХЛ-ТВ – Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа»), Джек Айкел («Баффало»), Никлас Бекстрем («Вашингтон»), Шон Монахэн («Калгари») своей игрой в минувшем сезоне не убедили, что достойны чести войти в когорту избранных. Их клубы либо не попали в Кубок Стэнли, либо выбыли в стартовом раунде, а, например, Пойнту еще предстоит доказать, что выстрелил он в «Тампе» не только потому, что играл в звене с Кучеровым. Замечу, исключение Шайфли и Айкела поддерживают и болельщики.

Пройдемся по тем, кто заменил этот квинтет.

Мэтт Дюшен. Перебравшись из «Оттавы» в «Коламбус», в какой-то степени затмил самого Артемия Панарина. Помог клубу впервые в истории добраться до второго круга плей-офф, набрав в 10 матчах 10 (5+5) очков при полезности «плюс 4». У Панарина этот показатель – нулевой. Подвиги 28-летнего канадца не остались незамеченными: роскошный семилетний контракт от «Нэшвилла» на 56 млн долларов!

Давид Крейчи. Из года в год вполне может претендовать на титул невоспетого героя. Чех и по зарплате в «Бостоне» здорово недооценен – 7,25 млн в год (48-е место в лиге). Возможно, потому к нему такое спокойное отношение. А ведь Крейчи – неотъемлемая часть мощи «Брюинз». С 16 (4+12) очками Давид 13-й по результативности в плей-офф-2019 и пятый среди центрфорвардов.

Леон Драйзайтль. Если одноклубник – сами знаете, кто – с 41 голом и 116 очками возглавляет топ-20, то почему в этом списке с 50 голами и 105 очками не должен быть и он! Только потому что Драйзайтль – немец? Нет. Мы не допустим такой чудовищной несправедливости!

Мика Зибанежад. Единственное светлое пятно в «Рейнджерс». Играя с тотальными неумехами, умудрился в минувшем сезоне установить личные рекорды по голам – 30, передачам – 44, очкам – 74. Второй бомбардир клуба – Крис Крайдер отстал от шведа аж на 22 очка! Очевидно, что с появлением на Манхеттэне Панарина, который всех партнеров делает лучше, Зибанежад резко прибавит и, вполне вероятно, пробьет отметку 100.

Иван Барбашев. Нет, это не аванс для 23-летнего новоявленного чемпиона НХЛ. Хотя Иван и выходит в четвертом звене «Сент-Луиса», он незаменим как чеккер, как крушитель звезд противника. Без Барбашева «Блюз» сразу теряют как в эмоциональном запале, так и в мускулах. Недаром экс-динамовец стал первым в Кубке Стэнли по силовым приемам – 87 хитов в 25 матчах.

И о лидерах. О’Рейли возглавляет список, потому что MVP Кубка Стэнли-2019 и его лучший бомбардир – 23 (8+15) очков.

Бержерон – уже сейчас легенда «Бостона», вице-чемпиона НХЛ-2019.

Кутюр с 14 шайбами в 20 играх – первый снайпер Кубка Стэнли-2019.

Ахо вывел «Каролину», десять лет куковавшую без плей-офф, в восточный финал, попутно деклассировав прежних чемпионов из «Вашингтона». В награду от «Монреаля» первый оффер-шит в НХЛ за 6 лет. «Каролине», чтобы сохранить 22-летнего финна, пришлось выложить 42 млн долларов!

Наконец, об исключении. Да, Евгений Малкин. Хочется надеяться, катастрофичный сезон в «Питтсбурге» и сборной – нелепая случайность.

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