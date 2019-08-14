«Магнитка» подготовила НХЛ лучшего центрфорварда

Если второй топ-20, который возглавил Никита Кучеров, а третьим стал Александр Овечкин, никого не удивил, то на двадцатку игроков самого важного в хоккее амплуа болельщики отреагировали очень бурно.
Представляем топ-20 центрфорвардов, по мнению НХЛ и болельщиков, а также нашу версию.
Впрочем, по поводу самых-самых у экспертов и североамериканских фанатов полный консенсус. Вне конкуренции, как и год назад, «Некст Ван-1», он же – Сидни Кросби, и «Некст Ван-2», он же – Коннор Макдэвид. Лично я с этим я категорически не согласен.
Хоккей – игра командная. Как ни включишь послематчевое интервью любого игрока, он, как мантру, повторяет: «Мои голы, очки мне по барабану. Главное – результат команды». Однако почему-то энхаэловский народ считает иначе. Понятен интерес барыг лиги: им нужно лепить из 22-летнего канадца небожителя всего североамериканского хоккея, чтоб потом лет 10-15, как на распиаренном «Грейт Ван» (так Гретцки прозвали, если кто забыл), тупо рубить бабки. Ну да, правильно делают – таковы законы шоу-бизнеса.
Но болельщики-то почему с этим соглашаются?! Пытайте меня, никогда не пойму, как может быть лучшим центрфорвардом НХЛ – причем третий год подряд! – человек, чей клуб за четыре сезона только один раз просочился в плей-офф?! Иначе говоря, «Эдмонтон» не входит даже в топ-16 команд лиги. А ведь центральный нападающий – определяющая фигура в любом коллективе. И если клуб на задворках, безнадежно застряв в турнирном болоте, как его капитан, который по идее отвечает за все, может быть лучшим в своем амплуа во всей лиге?!
Абсурд запредельный!
Что толку от рекордных в карьере Макдэвида 116 (41+75) очков в минувшей регулярке, если полезность у него – минимальная: плюс 3. Если «Ойлерз» отстал от кубковой зоны на 11 очков, опустившись в Западной конференции на предпоследнее место. С Макдэвидом «Эдмонтон» стабилен разве что в бездарности: если откинуть единственный при нем кубковый сезон-2016/17, когда клуб набрал 103 очка, то «Нефтяники» даже 80 ни разу не заработали – 70, 78, 79. Как там говорят: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но нет! Нам третий год из всех утюгов Северной Америки талдычат, что сильнее Макдэвида центра нет на всей планете!
Похожая история с предыдущей канадской иконой. Нет вопросов, Кросби – мастер высшего пошиба: три Кубка Стэнли, два олимпийских золота, одно – чемпионата мира, Кубок мира говорят сами за себя. Но все это история. В спорте есть только здесь и сейчас. Как вторым в НХЛ может быть капитан команды, которая вылетела из Кубка Стэнли в первом же раунде, уступив в одну калитку «Айлендерс» – 3:4, 1:3, 1:4, 1:3? А ведь ньюйоркцы пару лет вообще в плей-офф пробиться не могли. При этом в следующем круге уже «Островитян» в четырех матчах уничтожила «Каролина», которая десять лет прожила без плей-офф!
Ну да, Кросби в шестой раз за 14 сезонов выбил в регулярке сотню – 35 голов, 65 передач. Но о ней как-то и упоминать неудобно после одной жалкой передачи Малыша Сида по ходу четырехсерийной показательной порки от «Айлендерс»…
Если мы условимся, что мерилом ценности игрока служит исключительно результат его команды, то возглавить топ-20 могут лишь лидеры «Сент-Луиса» и «Бостона», разыгравшие в финале плей-офф Кубок Стэнли.
Косвенно с этим постулатом, а иного, по моему глубокому убеждению, и быть не может, солидарны болельщики. Смотрите, сразу вслед за Макдэвидом и Кросби они поставили третьего бомбардира плей-офф-2019 среди центров Патриса Бержерона из «Бостона» – 9 голов, 8 передач. Еще на больше ступеней по сравнению с выбором экспертов – шесть (с 12-й на 6-ю) поклонники НХЛ абсолютно по делу подняли самого ценного игрока Кубка Стэнли-2019 Райана О’Рейли из «Сент-Луиса». В прошлом году экс-форвард «Магнитки», к слову, к топ-20 близко не стоял. Однако при всем уважении к Натану Маккиннону и Александру Баркову мне не дано понять, почему оба и по мнению болельщиков оказались выше О’Рейли? «Флорида» русского финна третий год кряду отправилась на каникулы в начале апреля, а «Колорадо» канадца и до полуфинала не добралось. Хотя, конечно, даже при отрицательной полезности «минус 4» 13 (6+7) очков Маккиннона в 12 кубковых матчах заслуживают уважения. Но не более.
Любопытно, если неудачный в целом сезон фанаты Евгению Кузнецову простили – он, как и у экспертов, на 16-й позиции, то над другим – куда более титулованным! – Джино устроили настоящую расправу. Просто взяли – и вычеркнули из топ-20! Впрочем, Малкин сам виноват антирекордными «минус 25» в регулярке – россиянин по этому показателю худший в амплуа в НХЛ и мизерными для его класса 3 (1+2) очками в плей-офф. Господа, объективные североамериканские болельщики, заметьте, у вашего гуру Кросби этих самых очков в три раза меньше!
И совсем непонятно, за какие такие заслуги вы включили в топ-20 – да еще на 9-е место! – Анже Копитара. Словенец недалеко ушел от Малкина – «минус 20», а главное – его «Лос-Анджелес» финишировал предпоследним во всей НХЛ. Люди, как игрок 30-го клуба может находиться в топ-9?!
Теперь о нашем варианте. Сразу подчеркну: за одним исключением – никаких прошлых заслуг. Потому номинальные герои НХЛ – Макдэвид и Кросби большего, чем замкнуть первую десятку, не заслужили. Да и то, считайте, я проявил слабость под давлением общественного мнения.
Во вторую десятку отправляется вождь поколения новых американцев Остон Мэттьюз («Торонто»), видимо, за будущие успехи оказавшийся у экспертов на 6-м месте. Впрочем, они еще больше от него ждали год назад, выписав тогда невероятно щедрый аванс в виде 4-й позиции.
Пятеро из версии НХЛ-ТВ – Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа»), Джек Айкел («Баффало»), Никлас Бекстрем («Вашингтон»), Шон Монахэн («Калгари») своей игрой в минувшем сезоне не убедили, что достойны чести войти в когорту избранных. Их клубы либо не попали в Кубок Стэнли, либо выбыли в стартовом раунде, а, например, Пойнту еще предстоит доказать, что выстрелил он в «Тампе» не только потому, что играл в звене с Кучеровым. Замечу, исключение Шайфли и Айкела поддерживают и болельщики.
Пройдемся по тем, кто заменил этот квинтет.
Мэтт Дюшен. Перебравшись из «Оттавы» в «Коламбус», в какой-то степени затмил самого Артемия Панарина. Помог клубу впервые в истории добраться до второго круга плей-офф, набрав в 10 матчах 10 (5+5) очков при полезности «плюс 4». У Панарина этот показатель – нулевой. Подвиги 28-летнего канадца не остались незамеченными: роскошный семилетний контракт от «Нэшвилла» на 56 млн долларов!
Давид Крейчи. Из года в год вполне может претендовать на титул невоспетого героя. Чех и по зарплате в «Бостоне» здорово недооценен – 7,25 млн в год (48-е место в лиге). Возможно, потому к нему такое спокойное отношение. А ведь Крейчи – неотъемлемая часть мощи «Брюинз». С 16 (4+12) очками Давид 13-й по результативности в плей-офф-2019 и пятый среди центрфорвардов.
Леон Драйзайтль. Если одноклубник – сами знаете, кто – с 41 голом и 116 очками возглавляет топ-20, то почему в этом списке с 50 голами и 105 очками не должен быть и он! Только потому что Драйзайтль – немец? Нет. Мы не допустим такой чудовищной несправедливости!
Мика Зибанежад. Единственное светлое пятно в «Рейнджерс». Играя с тотальными неумехами, умудрился в минувшем сезоне установить личные рекорды по голам – 30, передачам – 44, очкам – 74. Второй бомбардир клуба – Крис Крайдер отстал от шведа аж на 22 очка! Очевидно, что с появлением на Манхеттэне Панарина, который всех партнеров делает лучше, Зибанежад резко прибавит и, вполне вероятно, пробьет отметку 100.
Иван Барбашев. Нет, это не аванс для 23-летнего новоявленного чемпиона НХЛ. Хотя Иван и выходит в четвертом звене «Сент-Луиса», он незаменим как чеккер, как крушитель звезд противника. Без Барбашева «Блюз» сразу теряют как в эмоциональном запале, так и в мускулах. Недаром экс-динамовец стал первым в Кубке Стэнли по силовым приемам – 87 хитов в 25 матчах.
И о лидерах. О’Рейли возглавляет список, потому что MVP Кубка Стэнли-2019 и его лучший бомбардир – 23 (8+15) очков.
Бержерон – уже сейчас легенда «Бостона», вице-чемпиона НХЛ-2019.
Кутюр с 14 шайбами в 20 играх – первый снайпер Кубка Стэнли-2019.
Ахо вывел «Каролину», десять лет куковавшую без плей-офф, в восточный финал, попутно деклассировав прежних чемпионов из «Вашингтона». В награду от «Монреаля» первый оффер-шит в НХЛ за 6 лет. «Каролине», чтобы сохранить 22-летнего финна, пришлось выложить 42 млн долларов!
Наконец, об исключении. Да, Евгений Малкин. Хочется надеяться, катастрофичный сезон в «Питтсбурге» и сборной – нелепая случайность.