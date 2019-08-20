СКА стал слабее. Как провели трансферную кампанию клубы Запада

Новый сезон КХЛ стартует через пару недель. Клубы уже практически завершили трансферную кампанию. Кому-то она явно удалась. Но часть команд не сумела усилиться.

«Советский спорт» рассказывает о главных потерях и приобретениях клубов Западной конференции КХЛ. О Востоке мы расскажем во второй части материала.

ЦСКА

Главное приобретение: Богдан Киселевич

Главная потеря: нет

Действующий обладатель Кубка Гагарина летом стал только сильнее. Все ключевые игроки связаны с клубом длинными контрактами, поэтому каких-то грандиозных потерь ЦСКА не понес. Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Илья Сорокин, Никита Нестеров – все эти хоккеисты остались на своих местах. При всем уважении к Михаилу Пашнину, который ушел в «Салават Юлаев», назвать его системообразующим игроком сложно.

ЦСКА сделал два крутых приобретения. В команду пришли нападающий Иржи Секач и защитник Богдан Киселевич. Среди них был сложно кого-то выделить, но мы решили все-таки остановиться на россиянине, потому что в его будущей хорошей игре сомневаться не приходится. Он вернулся в клуб, в котором стал игроком сборной России. Киселевичу не придется привыкать к команде и требованиям тренерского штаба.

СКА

Главное приобретение: Дмитрий Кагарлицкий

Главная потеря: Никита Гусев, Павел Дацюк, Владислав Гавриков

После окончания сезона СКА покинули игроки, без которых армейцы не будут казаться монстрами. Армейцы понесли колоссальные потери. Никита Гусев, Павел Дацюк и Владислав Гавриков делали из СКА суперкоманду. Гусев – лучший игрок КХЛ. Гавриков – лучший двусторонний защитник. Дацюк – Волшебник и самый уважаемый хоккеист лиги.

Заменить этих игроков армейцы были не в состоянии. Дело тут даже не в отсутствии денег, которые у СКА есть. И не в работе менеджмента. На рынке не оказалось равнозначных хоккеистов. Но все-таки армейцы сумели заманить в Петербург классного свободного агента.

Дмитрий Кагарлицкий – вглавное приобретение СКА этим летом. Классные сезоны в «Северстали» и московском «Динамо» сделали нападающего настоящим топом по меркам КХЛ. Летом за него вспыхнула борьба, в которой армейцы не оставили конкурентам шансов. Теперь тренеру Алексею Кудашову нужно подобрать Кагарлицкому необходимых партнеров. Заменить Гусева по функционалу форвард точно не сможет, но он принесет много очков команде.

«Локомотив»

Главное приобретение: Антон Ландер

Главная потеря: Андрей Локтионов

«Локомотив» остро нуждался в первом центре. В минувшем сезоне эту вакансию занимал Петри Контиола, который провел невзрачный чемпионат. Финна мучили травмы. Да и под энергозатратный хоккей Дмитрия Квартальнова медлительный нападающий не совсем подходил.

Ярославцы блестяще заменили ушедшего в «Йокерит» Контиолу. Антон Ландер – отличное приобретение. Обладатель Кубка Гагарина игрой в «Ак Барсе» доказал, что он является элитным центром для КХЛ. Он способен закрыть и большинство, и меньшинство «Локомотива». Плюс он прекрасно знаком главному тренеру Крэйгу Мактавишу по работе в «Эдмонтоне».

Интересно, как ярославцы переживут потерю Андрея Локтионова. В последнее время центральный нападающий играл на фланге. Никого близкого по уровню с российским паспортом «Локомотив» не приобрел. Поэтому возместить его уход придется за счет молодежи, которая за год стала опытнее.

«Динамо» (Москва)

Главное приобретение: продление контракта с Вадимом Шипачевым

Главная потеря: Дмитрий Кагарлицкий

«Динамо» вновь потрясла смена юридического лица. Из-за этого трансферная кампания получилась несколько смазанной. Клубу удалось решить лишь часть поставленных задач. Самое главное, что получилось сохранить Вадима Шипачева. Нападающий все еще остается одним из лучших центральных нападающих КХЛ. Поэтому за сделку «Динамо» определенный плюс.

Однако бело-голубые потеряли Кагарлицкого. Их связка с Шипачевым была настоящим чудом для москвичей. Восполнить эту потерю призван швед Андре Петерссон. Но вряд ли это получится сделать, поскольку скандинав является форвардом иного плана. Кроме того, он подвержен травмам, чего не скажешь о Кагарлицком.

«Йокерит»

Главное приобретение: Антти Ниеми

Главная потеря: нет

Состав «Йокерита» не претерпел значительных изменений. Руководству удалось сохранить Петера Регина, Сами Леписте, Стива Мозеса, Ессе Йоэнсуу и других лидеров команды. Ушел только Пекка Йормакка, но вряд ли эту потерю можно назвать ключевой.

«Йокерит» разбомбил рынок подписанием вратаря «Монреаля» Антти Ниеми. Кто-то скажет, что финн уже не тот и давно не является топовым голкипером. Но вполне может получиться так, что 35-летний Ниеми решит хлопнуть дверью перед уходом на хоккейную пенсию и проведет крутой сезон.

«Витязь»

Главное приобретение: Якуб Ержабек

Главная потеря: нет

«Витязь» сумел обновить легионерские позиции и не потерять крутых игроков. Посмотрим, как сработает смена на тренерском мостике – вместо Валерия Белова в клуб пришел Михаил Кравец. Но что касается состава, подмосковная команда точно стала сильнее. Лидеры остались в «Витязе», а приобретения позволяют говорить, что команда попадет в плей-офф.

Особенно хочется отметить возвращение из-за океана защитника Якуба Ержабека. По меркам КХЛ чех был топом. Он добавит команде монолитности в обороне и вариативности в большинстве. Такой игрок пригодился бы большинству клубов КХЛ.

«Динамо» (Минск)

Главное приобретение: Крэйг Вудкрофт

Главная потеря: Теему Пулккинен

Минчане провели не самую крутую селекцию, но сумели вернуть в команду главного тренера Крэйга Вудкрофта. Канадец – последний наставник, который выводил зубров в плей-офф, с ним «Динамо» показывало симпатичный хоккей, а в команде царила хорошая атмосфера и порядок.

Правда, тогда состав «Динамо» был куда сильнее. Поэтому задача для Вудкрофта усложняется. Высшее руководство Белоруссии ждет от команды выхода в плей-офф и заполненной «Минск-Арены». Как кажется, одной магии североамериканца будет недостаточно. Команда точно не стала сильнее.

Тем более, зубры потеряли финского форварда Теему Пулккинена. Несмотря на то, что нападающий валял дурака вторую половину минувшего сезона, он оставался сильнейшим хоккеистом «Динамо». Заменить этого снайпера в Минске не сумели.

«Спартак»

Главное приобретение: Олег Знарок

Главная потеря: нет

«Спартак» разорвал трансферный рынок подписанием соглашения с Олегом Знарком – одним из лучших российских тренеров. Теперь красно-белым мало простого выхода в плей-офф. С этим наставником москвичи способны побороться за финал конференции. Это как минимум. Знарок умеет и любит тренировать не самые сильные коллективы. С ними он также ставит максимальные задачи – вспомните ХК МВД.

«Спартаку» удалось избежать потерь. С приходом Патрика Херсли, Дениса Кокарева и Геннадия Столярова команда стала монолитнее. Знарок прекрасно знает как использовать сильные качества этих хоккеистов. Херсли при этом тренере способен стать лучшим бомбардиром-защитником КХЛ.

«Динамо» (Рига)

Главное приобретение: нет

Главная потеря: Линус Виделль

Рижане всеми силами старались удержать в команде Мэтью Майоне и Линуса Виделля – лидеров прошлого сезона. Сделать этого не удалось. Майоне уже подписал контракт с «Куньлунем», а Виделль не торопится продлевать соглашение с рижанами, хотя находится в статусе неограниченного свободного агента.

Приобретения «Динамо» также не впечатляют. Возможно, выстрелит американский защитник Бенджамин Маршалл, которого вовсю сравнивают с Майоне. Но пока это кот в мешке. Сложно считать усилением хоккеиста, выступавшего в прошлом сезоне в словацком чемпионате.

«Северсталь»

Главное приобретение: Ансель Галимов

Главная потеря: нет

Позитивный момент селекции «Северстали» – из команды не ушел никто, кого бы нельзя было заменить. Возможно, придется погоревать из-за Доминика Фурха и Артурса Кулды, но это явно не топ-хоккеисты.

Зато череповецкой команде удалось подписать контракт с Анселем Галимовым. Форвард зачах в «Авангарде», ему нужны были перемены. Нападающий способен занять место в первых звеньях команды и набрать 35-40 очков за сезон. Ему очень необходимо доверие, все прекрасно знают, что играть в хоккей Галимов умеет.

«Торпедо»

Главное приобретение: нет

Главная потеря: Филип Хольм

«Торпедо» серьезно перетряхнуло состав, но выделить кого-то из приехавших в Нижний Новгород игроков довольно сложно. Либо это легионеры, которым предстоит многое доказывать (даже Полу Щехуре), либо это среднего уровня россияне.

Не заметить потерю Филипа Хольма очень сложно. Швед был ключевым игроком обороны нижегородцев. Найти равноценную замену менеджменту «Торпедо» будет крайне сложно. Хольм, проведя приличный сезон, решил попробовать свои силы в НХЛ.

ХК «Сочи»

Главное приобретение: нет

Главная потеря: Эрик О’Делл

Работа ХК «Сочи» на трансферном рынке во многом похожа на ту, что провело «Торпедо». Изменения в составе у южан колоссальные. В итоге в команду пришли легионеры, которым предстоит доказывать свою состоятельность в КХЛ. Речь идет о Мальте Стремвалле, Моргане Эллисе и Симоне Бертильссоне. Все они выступали в европейских чемпионатах.

Самый важный вопрос для ХК «Сочи» – как заменить ушедшего в «Металлург» Эрика О’Делла? Канадец был лидером команды Сергея Зубова. Стремвалль? Болельщики «Сочи» мечтают, чтобы он оказался не хуже североамериканца.