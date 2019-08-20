Фигура тренера – определяющая. Знарку по силам завоевать Кубок Гагарина со «Спартаком» - Советский спорт
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20 августа 2019 15:00ХоккейСлавин Виталий

Фигура тренера – определяющая. Знарку по силам завоевать Кубок Гагарина со «Спартаком»

«Спартак» под руководством Олега Знарка в межсезонье не знает неудач – пять побед в пяти матчах. В воскресенье красно-белые одолели московское «Динамо» 2:0.

После игры явно довольный Знарок на вопрос о шансах его команды на Кубок Гагарина заявил, что ничего невозможного нет, и привел в пример «Сент-Луис», завоевавший Кубок Стэнли. Наши обозреватели спорят, а есть ли почва под словами наставника красно-белых, или это просто бравада.

ВОЖДЬ КРАСНО-БЕЛЫХ НИЧЕМ НЕ ХУЖЕ ЯЛОНЕНА И БЕРЮБЕ

В 2010 году с сереньким ХК МВД Олег Знарок благополучно докатил до финала, отправив по пути на каникулы ЦСКА (3-0 в серии), рижское «Динамо» (4-1) и «Локомотив» (4-3). Более того, в противоборстве с действующим обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» балашихинцы вели в серии 3-2. Чтобы сделать последний шаг, банально не хватило опыта. А может, аукнулось слишком бурное празднование победы в конференции – эмоций в решающий момент недоставало.

Так или иначе, но перекрашенный в бело-голубые цвета ХК МВД через пару лет Знарок к титулу все-таки привел, а через год повторил триумф, доказав неслучайность предыдущих успехов.

После этого Олег Валерьевич пошел на повышение, с ходу выиграл чемпионат мира, а затем и вернул России спустя 26 лет олимпийское золото. Есть ли сейчас в КХЛ более титулованный, а значит, матерый тренер? Вопрос риторический.

Но, как показал чемпионат мира-2019, а в июне подтвердил Кубок Стэнли, фигура тренера в современном хоккее – определяющая. Домашние финны Юкки Ялонена первенствовали в Словакии, скинув в кювет российскую дрим тим, энхаэловские сливки Швеции и Канады. Сенсационный чемпион НХЛ «Сент-Луис», как справедливо заметил Знарок, встретил Новый год на последнем месте. Однако новый коуч Крейг Берюбе кардинально изменил ситуацию. По словам Владимира Тарасенко, при прежнем наставнике ему даже не хотелось на тренировки ходить, а с Берюбе команда сплотилась, стала единым целым, как семья.

Знарок всегда именно так строит любую свою команду – от детской в рижской школе до олимпийских сборных Латвии и России. Равно как он никогда не изменяет своему стилю – тотальной выкладки всех и каждого, когда результат выгрызают, а не достигают. Впрочем, в нынешнем хоккее чисто на классе ничего не выиграешь. Мало того, что ЧМ и НХЛ получили чемпионов-золушек – из Кубка Стэнли-2019 уже в стартовом раунде повылетали все четыре победителя дивизионов?! При этом «Эдмонтон», где играет вроде как лучший хоккеист наших дней Макдэвид и второй снайпер регулярки-2019 Драйзайтль, два года вообще в плей-офф попасть не может.

О чем все это говорит? Резко снизилось значение суперзвезд. Они нужны в регулярке, чтоб на громкие имена заманивать публику. Но кубки берет только коллектив-кулак, коллектив-семья, как сказал Тарасенко. К слову, и «Кленовые листья» Бэбкока выиграли две Олимпиады, на которых записные вожаки типа Кросби превращались в обычных чернорабочих.

На руку Знарку и массовый переход КХЛ на зауженные коробки. «Спартак» в Парке легенд, кстати, на финке принимать будет. А именно они, как известно, радикально нивелируют мастерство. Из-за недостатка места виртуозам элементарно негде развернуться. Кроме как в спецбригадах или в овертайме «3 на 3». Но в плей-офф КХЛ и НХЛ их не бывает.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
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