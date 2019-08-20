Время «волчьих стай» прошло. Почему «Спартак» не выиграет Кубок Гагарина

После выигрыша у «Динамо» (2:0) на вопрос о шансах его команды на Кубок Гагарина Знарок заявил, что ничего невозможного нет, и привел в пример «Сент-Луис», завоевавший Кубок Стэнли.

- Владимир Владимирович, что вы думаете о «Динамо» Знарка? – приставал с наивным, на первый взгляд, вопросом автор этих строк к Владимиру Юрзинову-старшему, которого Знарок считает своим учителем.

- Команда Олега характером напоминает ее тренера, - отвечал мэтр. – Эдакая волчья стая, способная разорвать на кусочки даже медведя.

Дело было пять с половиной лет назад. Знарок тогда уже дважды выигрывал с «Динамо» Кубок Гагарина, а чуть раньше выходил в финал с ХК МВД. По сути, с ноунеймами. Если вынести за скобки Кудашова, Конькова, Горохова, Еременко и отчасти Кокарева.

Подопечные Знарка буквально вгрызались в соперников. Особенно зацепила победа в финале-2013 над «Авангардом». Омичи вели в серии 3-1, их доминанта не оставляла сомнений в исходе, однако потом ситуация решительно изменилась. Преимущество «ястребов» в физике растаяло, и бело-голубые выиграли три матча подряд, а вместе с ними и Кубок Гагарина.

Нынешний «Спартак» лишь условно можно назвать «волчьей стаей». Да, красно-белые потрепали в плей-офф одного из фаворитов СКА, весьма неудобного для себя соперника. Однако давить-душить – не их стиль. Даже с учетом перехода в «Спартак» уже упоминавшегося Кокарева. В этой связи несколько удивило расставание клуба со своим рекордсменом по количеству матчей в КХЛ Артемом Ворониным. Неужели этот опытный форвард плоть от плоти московской не вписался бы в концепцию Знарка?

Главный тренер красно-белых в эйфории после победы над «Динамо» заявил, что он близок к созданию команды-семьи. Только вот в этой семье явный дефицит игроков, способных на подвиг. А ее лидер Александр Хохлачев и вовсе растворяется в плей-офф. Как Мэтт Эллисон в серебряном ХК МВД.

Еще теплится надежда на перезагрузку форварда Вячеслава Лещенко, которого Знарок три года назад приглашал в сборную на Евротур. Но это крохи.

Вратарская бригада «Спартака» не ровня той динамовской, во главе с Александром Еременко, дважды подряд признававшимся самым ценными игроком Кубка Гагарина. Юлиус Гудачек – голкипер импозантный, левша, способный выдать яркий матч. Но словак - не для больших побед. Его дублер Никита Беспалов и вовсе не стайер, хотя куражистый, способный серийно сушить сухари.

Еще одно препятствие на пути «Спартака» к Кубку Гагарина - дворец в «Парке легенд», которые два ближайших сезона придется делить с ЦСКА. Армейцы, напомню, прошлым летом выкупили нейминг арены на пять лет. В плей-офф вполне реальна ситуация, когда домашние матчи земляков-арендаторов пересекутся. И тогда красно-белым придется искать новое пристанище. Как известно, переезд хуже пожара. Поэтому лучшим для «Спартака» вариантом стало бы свидание в первом кубковом раунде с… ЦСКА. Как в 2018-м. Тогда, правда, армейцы принимали соперников в старом дворце на Ленинградском проспекте. А серия превратилась для «Спартака» в сущий кошмар – четыре поражения с общим счетом 1:11.

Через год красно-белые более чем достойно сражались против СКА с его административным ресурсом, выиграв два первых матча в Санкт-Петербурге. Знарок обречен на сравнение с той командой, руководимой штабом Алексея Жамнова. На бумаге ЦСКА четырежды лучшему тренеру КХЛ пока не по зубам. Даже на финской коробке. У этого «Спартака» перед действующими обладателями Кубка Гагарина не видно козырей.