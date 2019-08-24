Магнитка забила состав звездами. Как провели трансферную кампанию клубы Востока

Клубы Восточной конференции мечтают вернуть себе Кубок Гагарина. Для этого многие из них провели крутую селекцию. Значимые приобретения сделали «Автомобилист», «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев». В «Ак Барсе» и вовсе затеял революцию.

Круто укрепились середняки, которые теперь способны побороться за выход в финал конференции. Никому не будет легко в матчах с «Сибирью» или «Трактором». Восток в будущем сезоне обещает быть очень сильным.

«Советский спорт» рассказывает о том, как провели трансферную кампанию клубы Восточной конференции.

«Авангард»

Главное приобретение: Вячеслав Войнов

Главная потеря: Майк Пелино

Омичи были не слишком активны на старте межсезонья, но постепенно команда укомплектовалась новичками. Выделяются из них трое: Свен Андригетто, Никита Щербак и Вячеслав Войнов. Трансфер последнего можно назвать лучшим по итогам лета.

Войнов – топовый российский защитник. Если бы не принципиальность НХЛ, то он бы точно играл за океаном. Однако Войнову дорога в США закрыта, поэтому хоккеист выбрал «Авангард». Ястребы и без этого защитника были одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Но теперь их шансы еще больше возросли. Войнов на площадке умеет делать все. У него попросту нет слабых мест.

Интересно будет посмотреть на работу главного тренера Боба Хартли без помощника Майка Пелино, который ушел в «Локомотив». Некоторые специалисты считают, что потеря наставника сильно ударит по команде.

«Металлург»

Главное приобретение: Андрей Локтионов

Главная потеря: нет

«Металлург»– чемпион трансферной кампании этого лета. Генеральный менеджер Геннадий Величкин сумел не потерять важных игроков, а также заманить практически всех крутых свободных агентов. Брэндон Козун, Эрик О’Делл, Егор Яковлев, Пол Постма, Владимир Галузин, Денис Паршин – список новичков впечатляет. Глубина состава у Магнитки будет сумасшедшая.

Но все-таки главным приобретением мы назовем Андрея Локтионова. В условиях лимита на легионеров и дефицита качественных российских хоккеистов «Металлург» сумел уговорить добротного центрального нападающего переехать на Урал. Локтионов – мастер. Он способен разнообразить большинство Магнитки и стать первым центром команды. Однако тренеру Йозефу Яндачу стоит подумать, как расшевелить Локтионова в плей-офф. Он очень часто выглядит блекло в матчах Кубка Гагарина.

«Автомобилист»

Главное приобретение: Павел Дацюк

Главная потеря: Стефан Да Коста

Несмотря на то, что Павел Дацюк вернулся в родной город на исходе своей карьеры, он все еще остается главной звездой КХЛ и самым уважаемым хоккеистом лиги. Дацюк вряд ли проведет все 62 матча регулярного чемпионата, но это от него и не требуется. Самое главное, чтобы Дацюк сумел научить «Автомобилист» выигрывать решающие матчи. Победного опыта ему не занимать.

Да Коста совсем не оправдал надежд в плей-офф, но кто у «Автомобилиста» был хорош прошлой весной? В мастерстве этого нападающего сомневаться не приходится. Он может в атаке все: обыграть, отдать хороший пас, забить. Возможно, Да Косту заменят новички, но им еще придется доказать свою состоятельность в КХЛ.

«Салават Юлаев»

Главное приобретение: новый контракт с Юхой Метсолой

Главная потеря: Йоонас Кемппайнен

Все нейтральные болельщики были восхищены суперзвеном, которое сложилось в минувшем сезоне в «Салавате Юлаеве». Линус Умарк – Йоонас Кемппайнен – Тему Хартикайнен разрывали соперников и в регулярке, и в Кубке Гагарина. Но в следующем чемпионате это сочетание ждут изменения. Кемппайнен выбрал СКА, а на его место подписали Сакари Маннинена.

Менеджмент уфимцев покорила игра вратаря Юхи Метсолы. Лучший вратарь КХЛ творил настоящие чудеса, поэтому по праву заслужил контракт на улучшенных условиях. Теперь голкипер может несколько лет не думать о своем будущем и сосредоточиться на хоккее. Скорее всего, уверенность в контракте позволит финну играть еще лучше.

«Ак Барс»

Главное приобретение: Дмитрий Квартальнов

Главная потеря: Зинэтула Билялетдинов

«Ак Барс» и Зинэтула Билялетдинов были неразлучны очень много лет, но любая эпоха когда-то заканчивается. Тренер и клуб приняли решение расстаться. Теперь казанцы точно будут другими. И пока сложно сказать, к чему приведет этот эксперимент. С Билялетдиновым «Ак Барс» был одной из самых стабильных команд КХЛ.

На его место пригласили Дмитрия Квартальнова. Этот специалист не менее уважаем, чем Билялетдинов, но они отличаются друг от друга, как черное от белого. Они проповедуют разный хоккей, иначе общаются с игроками, да и опыт больших побед есть только у Билялетдинова. Однако Квартальнов в отличие от коллеги здорово работает с молодыми игроками. Он способен прокачать ряд талантов из казанской школы.

«Амур»

Главное приобретение: нет

Главная потеря: Валентин Пьянов

Селекция «Амура» не поразила воображение. Никто из пришедших в команду игроков не видится железным лидером или тем, кто перевернет игру. Тренеру Александру Гулявцеву предстоит сколотить мощный коллектив из средних игроков и молодежи.

Потеря Валентина Пьянова может ударить по «Амуру» очень сильно. Он исполнял роль первого центра команды. Пьянов был не всегда результативен, некоторые матчи откровенно проваливал, но другого такого центра с российским паспортом в Хабаровске сейчас попросту нет. Странно, что тигры не попытались найти ему замену. На рынке были похожие по стилю и уровню игроки.

«Барыс»

Главное приобретение: Эрик Тангрэйди

Главная потеря: Брэндон Боченски

Решение Брэндона Боченски завершить карьеру многими болельщиками «Барыса» было воспринято как трагедия. Нападающий стал символом клуба. Боченски всегда любили жители Нур-Султана за верность клубу, за результативность и лидерские качества. Найти второго такого игрока «Барысу» будет очень сложно.

В Казахстан снова завезли партию легионеров из-за океана. Среди них выделяется Эрик Тангрэйди. Минувший сезон 30-летний форвард практически весь провел в АХЛ. Однако на его счету 150 матчей в Национальной хоккейной лиге. От Тангрэйди в «Барысе» ждут, что он добавит мощи в атаке – габариты форварда это сделать позволяют. Его рост 193 сантиметра, а вес – 103 килограмма. На пятаке бороться против него будет очень сложно.

«Адмирал»

Главное приобретение: нет

Главная потеря: Сергей Коньков

37-летний Сергей Коньков уже давно не блещет результативностью, но такой игрок не помешает любой команде. Не зря перед прошлым плей-офф его хотел видеть у себя «Ак Барс». Коньков многое повидал в хоккее, выигрывал Кубок Гагарина, а значит способен передавать опыт молодым игрокам и быть лидером в раздевалке. Теперь «Адмиралу» придется искать другого вожака.

Клуб из Владивостока пригласил несколько не самых известных легионеров, среди которых кого-то выделить сложно. Многие из них не имеют опыта игры в КХЛ. Например, вратарь Юхо Олкинуора, Маркус Юнг и Шон Лалонд. Чего ждать от этих парней не знает никто.

«Сибирь»

Главное приобретение: Харри Сятери

Главная потеря: нет

«Сибирь» наконец-то закрыла вратарскую проблему, которая преследовала команду несколько сезонов подряд. Харри Сятери – отличный голкипер, он может играть на уровне топовых вратарей КХЛ. Вряд ли за океаном он растерял все те навыки, что у него были. Приглашение финна – классный ход от руководства новосибирцев.

Из команды ушли несколько хоккеистов, которые могли бы принести пользу. Но при этом нет тех, кого бы «Сибирь» не смогла заменить. На каждого ушедшего Жильбера Брюле или Джордана Кэрона сибиряки подписали Юусо Пуустинена и Микаэля Руохомуу.

«Куньлунь»

Главное приобретение: Мэтью Майоне

Главная потеря: Александр Лазушин

Мэтью Майоне удивил КХЛ в прошлом сезоне своей результативностью. Поскольку у него был однолетний контракт, то не самое богатое рижское «Динамо» не сумело удержать защитника. В «Куньлуне» на Майоне сильно рассчитывают. Он должен добавить команде вариативности в большинстве.

Пока не совсем ясно, как проявят себя новые вратари «Куньлуня». Шимон Грубец и Джереми Смит никогда не играли в КХЛ, чего не скажешь о перешедшем в родной «Локомотив» Александре Лазушине. Российский голкипер никогда не являлся сильнейшим в КХЛ, но он стабильно держит высокий уровень. Лазушин способен приносить пользу любой команде лиги.

«Трактор»

Главное приобретение: Петерис Скудра

Главная потеря: Виталий Кравцов

Петерис Скудра в «Тракторе» – это очень интересно с точки зрения философий клуба и тренера. Скудра любит активный и силовой хоккей, а Челябинск все-таки больше за красоту и комбинации. В любом случае, латвийский специалист способен дать результат на Урале. Тем более, он пообещал несколько изменить свою тактику.

Из потерь выделим Виталия Кравцова. Воспитанник «Трактора» прибавлял с каждым годом. Найти такого же сильного молодого игрока в своей школе челябинцам будет очень сложно. Но к отъезду Кравцова в НХЛ «Трактор» должен был быть готов еще год назад.

«Нефтехимик»

Главное приобретение: Райан Мерфи

Главная потеря: Юусо Пуустинен

Нижнекамцы сумели пригласить 26-летнего защитника Райана Мерфи. На его счету 175 матчей в НХЛ. За океаном у канадца не слишком получилось, хотя в АХЛ он был хорош. «Нефтехимик» совершенно точно собирается использовать этого игрока в большинстве.

С Пуустиненом клубу было расставаться очень жалко. В минувшем сезоне он стал главной ударной силой команды, набрав 37 очков. Теперь он будет радовать болельщиков «Сибири». А «Нефтехимику» придется искать нового героя.