Ничушкин не приедет в КХЛ. Он подписал минимальный контракт с «Колорадо» - Советский спорт
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21 августа 2019 12:32ХоккейКостяев Иван

Ничушкин не приедет в КХЛ. Он подписал минимальный контракт с «Колорадо»

Агенту нападающего все же удалось найти ему клуб за океаном.

Валерий Ничушкин не врал, когда говорил, что ищет варианты трудоустройства в Национальной хоккейной лиге. Хотя верилось в это с трудом. С нулевой результативностью форварду найти работу в лучшей лиге мира крайне сложно.

Ничушкин подписал контракт на один год с «Колорадо». По информации североамериканских инсайдеров, он заработает 850 тысяч долларов за сезон. Это в 3,5 раза меньше, чем он получал в «Далласе». Но вряд ли нападающий рассчитывал на хорошие деньги после провального сезона. Он должен сказать спасибо судьбе, что нашелся клуб, который дал ему шанс продолжить карьеру за океаном. В противном случае Ничушкину пришлось бы во второй раз возвращаться в КХЛ.

Провал в «Далласе»

Минувший сезон будет сниться Ничушкину в страшных снах. За 57 матчей он не забил ни разу и отдал всего 10 голевых передач. Это катастрофа. Даже когда форварду было всего 18 лет, он умудрялся класть безумные шайбы в КХЛ, играя за «Трактор».

«Даллас» сложно упрекнуть в том, что клуб не поддерживал россиянина или не давал ему шансов. У Ничушкина были все условия для того, чтобы стать крепким игроком второго или третьего звена. Ободряющие слова от руководства и тренеров звучали после каждого неудачного матча. В Вэла верили до самого конца сезона.

Рядом с Ничушкиным были россияне Александр Радулов и Антон Худобин, которые точно помогали ему адаптироваться в команде и в городе. Поэтому видимых причин его провала в «Далласе» попросту нет.

Зачем «Колорадо» Ничушкин?

Сделка «Эвеланш» и россиянина многих удивила. «Колорадо» готовится стать реальным претендентом на Кубок Стэнли. Клуб должен думать, в первую очередь, как подписать новый контракт с МиккойРантаненом. Вместо этого они заключают соглашение с игроком, на котором многие в НХЛ поставили крест.

Здесь возникает один вопрос: зачем? На него общими фразами ответил генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.

- Валерий – большой молодой крайний форвард, который добавит глубины нашему составу и усилит конкуренцию в тренировочном лагере. Он также обладает опытом выступления в НХЛ, и мы рады видеть его в нашем клубе, – сказал он.

Дело в том, что «Эвеланш» ничем не рискуют. Минимальный однолетний контракт не сильно обременит «Колорадо». Места под потолком зарплат там достаточно. А шансы на то, что Ничушкин все-таки начнет напоминать самого себя, безусловно, есть.

Если Ничушкин наберет 25-30 очков за сезон, то для менеджмента «Колорадо» это будет успехом. «Эвеланш даже смогут положиться на игрока в плей-офф, поскольку у Ничушкина есть опыт кубковых матчей.

Ничушкину нужно поверить в себя

«Колорадо» нужно решить главную задачу в отношении Ничушкина – вдохнуть в форварда уверенность. Когда у Вэла не пошло дело в минувшем чемпионате, было заметно, что он слишком скован на льду. Он боялся брать ответственность на себя, мало обыгрывал и действовал без скорости. Когда к нему попадала шайба, Ничушкин старался от нее поскорее избавиться.

Психологические проблемы из-за аховой результативности точно давили на россиянина. Сейчас у него есть шанс все исправить. Во-первых, за лето Ничушкин должен был привести в порядок свои мысли. Во-вторых, теперь он играет за минимальные деньги, поэтому не будет адского давления. В-третьих, от него «Колорадо» ничего особенного не ждет. Форвард может расслабиться и получать удовольствие от игры.

Не стоит сомневаться, что в Денвере дадут шанс Ничушкину. Сакик не стал бы подписывать с ним контракт, если бы не планировал проверить форварда в бою. Нападающему нужно зацепиться за этот шанс и наконец-то забросить шайбу.

Что будет, если у Ничушкина вновь не получится? Тогда отъезд в КХЛ будет неизбежен. Его с радостью примет ЦСКА, где он провел пару не самых плохих сезонов. Но вряд ли форварда устроит такой расклад, иначе Вэл уже сейчас отправился в Россию.

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