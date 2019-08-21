«Ак Барс» набирает максимальные обороты. Как стартовал Кубок ЛЖД

В Риге стартовал один из старейших предсезонных турниров КХЛ – Кубок Латвийской железной дороги. В нем принимают участие рижское и минское «Динамо», «Автомобилист», «Ак Барс» и «Локомотив».

Кубок ЛЖД – генеральная репетиция перед сезоном. Тренеры, кроме традиционных для летних матчей экспериментов, стараются в боевых условиях проверить наработанные связки и ближайший резерв.

Пока самой крутой командой на старте турнира был «Ак Барс». Заметно, что казанцы частично усвоили требования нового тренерского штаба. «Автомобилист» же немного забуксовал.

«Ак Барс» выходит на проектную мощность

«Ак Барс» на старте предсезонки довольно часто проигрывал, пропускал в концовках встреч и не лучшим образом выглядел физически. Дмитрий Квартальнов требовал от игроков чаще идти на пятак, больше бросать и постоянно находиться в движении. Сначала получалось далеко не все.

- Кубок ЛЖД – это самый близкий к сезону турнир, на нем мы должны посмотреть все пары и тройки, большинство и меньшинство, определиться с составом, который пойдет в сезон. В принципе связки выбраны, остались точечные перемены – смотрим разных нападающих, - сказал помощник Квартальнова Павел Зубов.

Похоже, казанцы стали понимать своих тренеров намного лучше. На старте Кубка ЛЖД «Ак Барс» довольно легко обыграл минское «Динамо» (3:0). Не сказать, что минчане не имели шансов – они напрягали голкипера Тимура Билялова, который был в полном порядке. Но все-таки игру контролировал «Ак Барс».

Очень понравилось, казанцы куда лучше стали выглядеть физически. Все четыре звена показали хорошее движение, высокие скорости. Команда, как это бывало раньше, не остановилась к третьему периоду матча. Постепенно Квартальнов подводит «Ак Барс» к идеальному физическому состоянию.

В Казани сформировалось одно из двух ударных звеньев. Станислав Галиев – Владимир Ткачев – Данис Зарипов и раньше играли вместе, но в какой-то момент Билялетдинов отказался от этого сочетания. На Кубке ЛЖД эти парни сотворили несколько классных атак.

Казанская молодежь также выглядела очень круто. Особенно понравился 21-летний защитник Камиль Фазылзянов. Его после матча похвалил Квартальнов.

- Мы рады за него. Он, когда с шайбой, делает некоторые интересные вещи. Не каждый может такое, Камиль – молодец. Причем это был только второй его матч, раньше мешала травма. Посмотрим на него в будущем, - сказал он.

Еще тренера должен радовать тот факт, что уверенная игра с минчанами была показана без легионеров. «Локомотив», к примеру, на турнире в Сочи такой экзамен провалил. Без иностранцев железнодорожникам крепко досталось от олимпийской сборной России (1:4).

«Автомобилист» продолжает экспериментировать

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов на старте Кубка ЛЖД решил проверить в деле российских хоккеистов. На матч с рижским «Динамо» уральцы вышли без легионеров и были разбиты (0:3).

- По самоотдаче к парням претензий нет. Увидели сегодня, кто готов не только работать, но и играть, характер проявить. Это очень важно для нас. Есть пища для размышлений. Зато сегодня увидели, на кого мы сможем надеяться в сезоне, - сказал Мартемьянов после матча с рижанами.

На матч с «Ак Барсом» тренерский штаб также решил обойтись практически без легионеров. В заявке оказался только Джефф Плэтт, который имеет белорусский паспорт. Место в воротах занял не чех Якуб Коварж, а молодой Леонид Фомин.

«Ак Барс» же, напротив, по сравнению с предыдущим матчем усилил свой состав иностранцами. Адам Рейдеборн, Микаэль Викстранд, Джастин Азеведу, Патрис Кормье, Мэтт Фреттин – все они были включены в заявку на встречу с уральцами. На лед также вышел Игорь Ожиганов.

Оценить мощь «Автомобилиста» вновь не получилось. Казанцы выглядели посильнее. У команды из Екатеринбурга возникали серьезные проблемы с выводом шайбы из своей зоны, а также первым пасом. Да и на подборах у ворот «Ак Барс» чаще оказывался успешнее.

В актив «Автомобилисту» можно занести некоторые комбинации. Игра в пас периодически проходила. Кроме того, уральцам, в отличие от матча с рижанами, хватило сил на всю встречу. Они не проигрывали в скорости и боролись практически до самого конца. Но этого не хватило, чтобы зацепить очки. «Автомобилист» неожиданно стал аутсайдером Кубка Латвийской железной дороги.

Статистика

«Ак Барс» – Динамо – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: 1:0 Лямкин (Лазарев, Фисенко, 18:34, бол), 2:0 Михеев (Хенкель, Зарипов, 24:05), 3:0 Фазылзянов (25:05).

Вратари: Билялов – Осипков

«Динамо» – «Автомобилист» – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: 1:0 Эштон (Маршалл, Улльстрём, 18:56, бол.), 2:0 Эштон (Я. Берглунд, К. Берглунд, 35:07), 3:0 Дарзиньш (Редлихс, Маршалл, 56:50, бол.).

Вратари: Гудлевскис – Гросс



«Ак Барс» – «Автомобилист» – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: 1:0 Галимов А. (Галиев, Зарипов, 03:53, бол.), 1:1 Березин (Литовченко, 19:57), 2:1 Галиев (29:51, мен.), 2:2 Плэтт (Трямкин, 50:27) 3:2 Зарипов (Галиев, 55:15), 4:2 Галимов Э. (Основин, 58:52), 5:2 Галиев (Зарипов, 59:50)

Вратари: Рейдеборн – Фомин