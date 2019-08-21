Барбашеву нужно брать пример с Федорова. Колонка Виталия Славина

Речь, понятно, о ровесниках (1995 г.р.) Валерии Ничушкине и Иване Барбашеве. Мне грустно, когда я порой становлюсь пророком. В апреле 2013 года на сайте «Советского спорта» предположил, что мы рискуем сломать судьбу 18-летнего парня, разрешив ему играть за «Трактор» в финале Кубка Гагарина вместо того, чтобы отправить на сбор перед ЧМ в Сочи.

Так все и получилось. Челябинцы уступили «Динамо», а капитан юношеской сборной, до того молотившей всех подряд, прибыл в будущую столицу Олимпиады измочаленным, и команда-фаворит на домашнем турнире даже на пьедестал не попала. Тем не менее Ничушкин словил звездочку и после мутной истории с переходом в «Динамо» совершенно неподготовленным махнул за океан. В итоге закономерное фиаско. Сравните с дорогой в небожители Евгения Кузнецова.

Барбашев пересек Атлантику еще раньше, когда в 16 лет дебютировал в молодежной лиге Квебека. Но, в отличие от Ничушкина, который позже на пару сезонов вернулся в КХЛ, не метался между континентами. Равно как прошел в сборной полный цикл подготовки ко всем трем своим международным турнирам – тому самому юниорскому ЧМ-2013 в Сочи, молодежным ЧМ-2014 (бронза) и ЧМ-2015 (серебро). В обоих мог участвовать и Ничушкин, но он спешным побегом в НХЛ уничтожал собственную карьеру в «Далласе».

Тем временем Иван медленно, но неуклонно двигался к цели. Еще полтора года назад он сидел в запасе даже в АХЛ. Однако, зарекомендовав себя в лиге Квебека элитным бомбардиром – 95 (45+50) очков в 57 матчах сезона-2014/15, в НХЛ сумел перестроиться в идеального чеккера четвертого звена и меньшинства. Для 23-летнего форварда, своим трудом и настойчивостью выбравшегося из трясины фарм-клуба, это серьезное достижение.

Ну да, пока желания россиянина и возможности «Блюз» не совпадают. Но Барбашев далеко не один такой. Сумасшедшими ангажементами Меттьюз, Карлссон, Панарин взорвали рынок, и сейчас все еще без контрактов Лайне и Проворов (по слухам, требует от «Филадельфии» 10 млн в год), Голдобин и Ткачук, Рантанен и Пойнт, Веренски и Марнер, который пригрозил «Торонто» отъездом в «Цюрих».

Ивану ни в коем случае не стоит ломать линию судьбы. Нет рычагов повлиять на «Сент-Луис»? Что же, надо соглашаться на то, что предлагают. Чтобы через год или два иметь возможность обратиться в арбитраж. Ведь, по идее, в новом чемпионате для Барбашева ничего не должно измениться. Крейг Берюбе, который работал с ним в фарм-клубе, прекрасно знает его возможности и доверяет россиянину. Пока он провел в НХЛ только один полный сезон, а значит, обязательно будет прибавлять. Все, короче говоря, в руках москвича.

Вы скажете, легко играть на понижение в чужом кармане? Но я в таких случаях всегда парирую примером Сергея Федорова. Знаете, сколько он получал в «Детройте» в 1991 году? 220 тысяч долларов. Однако через три сезона стал первым европейцем, признанным самым ценным игроком НХЛ, а спустя еще четыре года после забастовки заключил рекордный контракт, заработав за полгода 28 млн долларов!