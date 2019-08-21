Барбашеву нужно брать пример с Федорова. Колонка Виталия Славина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 августа 2019 19:07ХоккейСлавин Виталий

Барбашеву нужно брать пример с Федорова. Колонка Виталия Славина

НХЛ – лига чудес. Игрок, сокрушающий один антирекорд за другим, списанный за ненадобностью в клубе, легко находит новую команду. А лидер плей-офф-2019 по хитам, главный требушет чемпионского «Сент-Луиса» до сих пор без контракта.

Речь, понятно, о ровесниках (1995 г.р.) Валерии Ничушкине и Иване Барбашеве. Мне грустно, когда я порой становлюсь пророком. В апреле 2013 года на сайте «Советского спорта» предположил, что мы рискуем сломать судьбу 18-летнего парня, разрешив ему играть за «Трактор» в финале Кубка Гагарина вместо того, чтобы отправить на сбор перед ЧМ в Сочи.

Так все и получилось. Челябинцы уступили «Динамо», а капитан юношеской сборной, до того молотившей всех подряд, прибыл в будущую столицу Олимпиады измочаленным, и команда-фаворит на домашнем турнире даже на пьедестал не попала. Тем не менее Ничушкин словил звездочку и после мутной истории с переходом в «Динамо» совершенно неподготовленным махнул за океан. В итоге закономерное фиаско. Сравните с дорогой в небожители Евгения Кузнецова.

Барбашев пересек Атлантику еще раньше, когда в 16 лет дебютировал в молодежной лиге Квебека. Но, в отличие от Ничушкина, который позже на пару сезонов вернулся в КХЛ, не метался между континентами. Равно как прошел в сборной полный цикл подготовки ко всем трем своим международным турнирам – тому самому юниорскому ЧМ-2013 в Сочи, молодежным ЧМ-2014 (бронза) и ЧМ-2015 (серебро). В обоих мог участвовать и Ничушкин, но он спешным побегом в НХЛ уничтожал собственную карьеру в «Далласе».

Тем временем Иван медленно, но неуклонно двигался к цели. Еще полтора года назад он сидел в запасе даже в АХЛ. Однако, зарекомендовав себя в лиге Квебека элитным бомбардиром – 95 (45+50) очков в 57 матчах сезона-2014/15, в НХЛ сумел перестроиться в идеального чеккера четвертого звена и меньшинства. Для 23-летнего форварда, своим трудом и настойчивостью выбравшегося из трясины фарм-клуба, это серьезное достижение.

Ну да, пока желания россиянина и возможности «Блюз» не совпадают. Но Барбашев далеко не один такой. Сумасшедшими ангажементами Меттьюз, Карлссон, Панарин взорвали рынок, и сейчас все еще без контрактов Лайне и Проворов (по слухам, требует от «Филадельфии» 10 млн в год), Голдобин и Ткачук, Рантанен и Пойнт, Веренски и Марнер, который пригрозил «Торонто» отъездом в «Цюрих».

Ивану ни в коем случае не стоит ломать линию судьбы. Нет рычагов повлиять на «Сент-Луис»? Что же, надо соглашаться на то, что предлагают. Чтобы через год или два иметь возможность обратиться в арбитраж. Ведь, по идее, в новом чемпионате для Барбашева ничего не должно измениться. Крейг Берюбе, который работал с ним в фарм-клубе, прекрасно знает его возможности и доверяет россиянину. Пока он провел в НХЛ только один полный сезон, а значит, обязательно будет прибавлять. Все, короче говоря, в руках москвича.

Вы скажете, легко играть на понижение в чужом кармане? Но я в таких случаях всегда парирую примером Сергея Федорова. Знаете, сколько он получал в «Детройте» в 1991 году? 220 тысяч долларов. Однако через три сезона стал первым европейцем, признанным самым ценным игроком НХЛ, а спустя еще четыре года после забастовки заключил рекордный контракт, заработав за полгода 28 млн долларов!

Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом России В первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP. 11.08.2019 13:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил Рамоса-Виноласа во втором круге в Уинстон-Сейлеме Рублев вышел во второй круг турнира в Сейлеме Ватутин проиграл в квалификации US Open
Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон
НХЛ готова ехать на ОИ в Пекин. Профсоюз игроков лиги скажет «да» или «нет» до 15 сентября В пятницу вице-комиссар НХЛ Билл Дейли сделал сенсационное заявление: в январе 2021 года вместо Матча всех звезд может пройти Кубок мира. 19.08.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад Исполнительный директор СБР: С Логиновым не договорились – ничего страшного, живем дальше
Нокдаун от своих, нокаут от Жиго. Одна большая ошибка в дерби «Спартак» выиграл по делу. Если бы не Акинфеев – выиграл бы и крупнее. Но снова завалил первый тайм. А ЦСКА сам отдал сопернику победу. На поле и на трибунах. 20.08.2019 00:01 Футбол Андронов Алексей
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис
«Ак Барс» набирает максимальные обороты. Как стартовал Кубок ЛЖД Рижское «Динамо» и «Ак Барс» начали турнир с побед. 21.08.2019 17:56 Хоккей Костяев Иван
Время «волчьих стай» прошло. Почему «Спартак» не выиграет Кубок Гагарина «Спартак» под руководством Олега Знарка в межсезонье не знает неудач – пять побед в пяти матчах. 20.08.2019 15:00 Хоккей Домрачев Владислав
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.  23.06.2019 21:00 Фигурное катание
Новости
19:30 Футбол «Трабзонспор» объявил о подписании двухлетнего контракта со Старриджем
19:19 Футбол Санчо – цель номер один для «Манчестер Юнайтед» следующим летом
18:47 Футбол «Алания» обыграла «Ротор» и вышла в 1/16 финала Кубка России
18:36 Футбол Семак дисквалифицирован на два матча
18:14 Футбол Сульшер получит на трансферы «Манчестер Юнайтед» зимой 75 миллионов фунтов
18:01 Футбол Рикарду Орта: У «Браги» большие амбиции, постараемся пробиться в групповой этап Лиги Европы
17:36 Футбол Ривалдо призвал Неймара присоединиться к «Ювентусу»
17:26 Футбол «Часть меня навсегда останется красно-белой». Коммерческий директор «Спартака» покидает клуб
17:15 Теннис Сборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году
17:00 Футбол РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед Бердыевым
16:40 Футбол Малком: Футбол – это игра, в которой нужно всегда хвататься за свой шанс
16:33 Футбол «ПСЖ» готовит предложение для «Реала» по трансферу голкипера Наваса
16:14 Баскетбол Сборная России: Боломбой пропустит Кубок мира из-за проблем со стопой
16:11 Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА (видео)
16:03 Футбол Фалькао может перейти в «Галатасарай»
15:59 Хоккей «Сибирь» обменяла права на Яшкина в «Динамо»
15:31 Баскетбол Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира
15:31 Футбол Тренер «Браги»: «Спартак», как и мы, заслуживает играть на групповом этапе Лиги Европы
15:15 Футбол Вильена вызван в сборную Голландии
15:09 Футбол Зобнин призвал болельщиков «Спартака» приобретать абонементы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика