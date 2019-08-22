Знарок vs Никитин. Будет ли реванш? В четверг стартует Кубок мэра

В нем принимают участие три столичных клуба – ЦСКА, «Динамо», «Спартак», а также подмосковный «Витязь».

Вечером нас ждет культовое дерби ЦСКА – «Спартак».

– С приходом Знарка в «Спартаке» началась новая эра, – заявил не пресс-конференции, предваряющей турнир, спортивный директор клуба Павел Ни-Ли.

Команда, пределом мечтаний которой было участие в плей-офф, теперь решает более серьезные задачи. Болельщикам хочется, чтобы максимальные. Гарантом выступил новый главный тренер красно-белых Олег Знарок, дважды бравший Кубок Гагарина с далеко не с звездным «Динамо» и выходивший в финале с ноунеймами из ХК МВД.

В прошлое воскресенье «Спартак» со Знарком на «ЦСКА Арене» победил в дерби «Динамо» 2:0. Пусть без зрителей. Но болельщики красно-белых это оценили. Фанаты столичных клубов знают: «товарняков» между ними не бывает, матчи между ними – это сшибки.

«Спартак» не побеждал ЦСКА с сентября 2013 года. Без малого шесть (!) лет. В официальных матчах и «товарняках». Тренерская карьера Знарка прервалась весной 2018-го после поражения его СКА от ЦСКА в финале Западной конференции. Для рулевого красно-синих Игоря Никитина та победа стала важной вехой к признанию. Теперь он лучший тренер КХЛ, Знарок удостаивался этого звания четыре (!) раза – с ХК МВД, дважды с «Динамо» и со СКА.

Олег Валерьевич не любит оставаться в долгу. Проиграв с «милиционерами» финал-2010 «Ак Барсу» (3-4), он жаждал реванша у Зинэтулы Билялетдинова. Не довелось. Билл ушел из профессии или взял паузу. Сегодня у нового главного тренера «Спартака» распрекрасный шанс завоевать признание болельщиков красно-белых.

За эти шесть лет кошмара в дерби с ЦСКА «Спартак» выигрывал Кубок мэра. В 2015-м на свежеотстроенной арене в «Парке легенд», с тренером Германом Титовым.

Но эйфория от успехов на предсезонке сменилась разочарованием в конце регулярки. Красно-белые не попали в плей-офф, и в сентябре 2016-го Титова уволили.

– Будет ли на дерби ЦСКА – «Спартак» аншлаг? – провоцировал организаторов турнира ведущий пресс-конференции.

Хотелось бы. Но в «Мегаспорте» откроют для зрителей только нижний ярус трибун. Плюс в 22.00 начнет играть футбольный «Спартак» против португальской «Браги» в квалификации Лиги Европы. В понедельник команда Олега Кононова дала мастер-класс хоккеистам-одноклубникам, как побеждать ЦСКА.

Конечно, в распоряжении Знарка нет таких классных исполнителей, как чемпион мира Шюррле или голландец Тил. Впрочем, чемпионы мира у него в составе есть – защитник Александр Кутузов, форварды Денис Кокарев и отчасти нападающий Илья Зубов, который должен помнить последнюю победу «Спартака» над ЦСКА. Напомню, Зубов на ЧМ-2014 до последнего оставался в листе ожидания, тренировался со сборной и потом получил какой-то орден.

Повелось считать, будто команды Знарка не гонятся за победами на предсезонных турнирах. А как же триумф бело-голубых на Кубке мэра-2012? Но в память врезалось последнее место его команды годом позже. Динамовцы в Лужниках проиграли все матчи, последний – «Спартаку» 2:5. Генеральный директор клуба Андрей Сафронов по горячим следам напихал чемпионской команде в раздевалке. Знарок пришел на пресс-конференцию взвинченным до предела.

– Хоть бы булочкой организаторы угостили, – пожаловался опытный репортер в пресс-центре.

– Какая тебе булочка?! Смотри, какую ряху наел, – мгновенно отреагировал Знарок. Пресс-атташе бело-голубых пришлось буквально выталкивать тренера из зала.

Еще врезалось в память поражение команды Знарка от молодого ЦСКА 1:2 в 2011-м. Игру тогда сделала связка двух Никит, обладателей Кубка Харламова – Кучерова и Гусева.

– Не думаю, что в чемпионате им будут доверять, – шевелил от удивления усами Знарок после игры.

Тренер как в воду смотрел. Ни тот, ни другой в ЦСКА не задержались.

Игорь Никитин выигрывал московский турнир в 2017-м, а наставники «Динамо» и «Витязя» – Владимир Крикунов и Михаил Кравец дебютируют на Кубке мэра.

Но вернемся к дерби ЦСКА – «Спартак». Соперники снова будут делить арену в «Парке легенд». Знарка, по его словам, это отнюдь не напрягает. Более того, он с Никитиным общается. Вместе работали в сборной, вместе выигрывали Олимпиаду в Пхенчхане.

– Мне Никитин какие-то эсэмэски шлет, – признался главком «Спартака».

Ему неплохо бы помнить: армейцы выйдут на дерби злыми. После сухого-то поражения в Швейцарии от «Фрибура» (0:1). Второй раз проигрывать чемпиону не позволяет статус.