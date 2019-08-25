«Вначале в Словакии было страшновато». Интервью с Беном Маршаллом – он заменит Майоне в Риге

26-летний Бен Маршалл этим летом пополнил состав рижского «Динамо». Клуб из столицы Латвии пригласил защитника на место Мэтью Майоне, который произвел в прошлом сезоне фурор. Майоне стал настоящим открытием в КХЛ, однако принял решение поменять команду. Теперь он будет выступать за «Куньлунь».

Рижане быстро нашли ему замену. Маршалл в прошлом сезоне выступал за «Баньску-Быстрицу» в чемпионате Словакии, а до этого провел два сезона в АХЛ в фарм-клубе «Бостона». Кстати, Майоне переходил в «Динамо» как раз из «Баньски-Быстрицы».

«Советский спорт» узнал у Маршалла, как он перенес сборы в «Динамо», в какой хоккей латыши будут играть в новом сезоне, а также то, как ему дался переезд в Европу из США.

«Я ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К СЕЗОНУ»

- До сезона осталась всего неделя. Как оцените свое состояние?

- Несмотря на то, что я получил сегодня шайбой в ногу (разговор состоялся после матча «Динамо» и «Локомотива» на Кубке ЛЖД), я уже полностью готов к сезону. Очень жду чемпионат, это была долгая предсезонка.

- Сборы в «Динамо» чем-то отличались от тех, что были в других клубах?

- Это самые тяжелые сборы в моей карьере. У нас было по две ледовых и по две «сухих» тренировки в день. Я никогда не сталкивался с такими нагрузками, ни в каком другом тренировочном лагере, клубе или лиге. Это было очень тяжело, но я самостоятельно готовился к этим нагрузкам летом. Знал, что ожидать здесь.

- Раньше вы играли в словацком чемпионате. За «Динамо» вы уже успели провести несколько матчей. В чем главное отличие между словацкой лигой и КХЛ?

- О-у, тут есть огромное количество отличий между двумя лигами. Ребята КХЛ большие, быстрые, сильные. Здесь очень многое сводится к физической готовности. В КХЛ гораздо больше, чем в Словакии, умных хоккеистов.

- Что вы слышали о КХЛ до перехода?

- Я знал о КХЛ с начала ее основания, поскольку тогда я профессионально начинал играть в хоккей. Слышал только хорошие вещи об этой лиге.

- Вы говорили, что советовались перед переходом в «Динамо» с ДэниКристо и Чарльзом Геноуэем. Что они рассказывали о Риге?

- Они говорили, какой это потрясающий город, а также о том, как хорошо клуб относится к игрокам. Конечно, они рассказали нюансы, чтобы я понимал, во что ввязываюсь. Но говорили только хорошее.

«ДИНАМО ХОЧЕТ ПОПАСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ»

- В какой роли вас видит главный тренер Гиртс Анкипанс?

- Он хочет, чтобы я играл роль скоростного и атакующего защитника, использовал свое катание. Это было первое, что он мне сказал, когда мы встретились в прошлом году. Гиртс уверен, что я могу продемонстрировать свое хорошее катание в этой лиге. Собственно, эта и есть причина, по которой он увидел во мне ценность для «Динамо». Также тренер хочет, чтобы я был полезен в большинстве.

- В какой хоккей будет играть «Динамо» в следующем сезоне?

- Я думаю, что мы будем показывать сбалансированный хоккей. Знаете, каждый день мы много времени посвящаем изучению системы игры. Я думаю, что это заметно по нашим матчам, поскольку пока «Динамо» выступает успешно. Сейчас мы ищем взаимопонимание и учимся друг с другом играть.

- Главная задача на сезон?

- Хотим попасть в плей-офф и посмотреть, как далеко мы можем там пройти. Это цель нашего руководства. Если говорить о личных задачах, то хочется внести как можно больший вклад в победы команды.

- В этом году в КХЛ сыграют на трех видах площадок. Будут ли у вас с этим сложности?

- Не думаю, что это будет слишком тяжело. Каждый хоккеист на том или ином этапе в своей карьере играл на любых площадках. Мне нравятся большие площадки, потому что я могу на них быстро кататься, никто не может меня поймать на силовой прием. Поэтому, чем больше площадка, тем меньше шансов, что мне прилетит удар от соперника. Мне это нравится.

- Вы уже во второй раз играете против «Локомотива» этим летом. Как вам уровень ярославской команды? Это топ-клуб КХЛ.

- В«Локомотиве» много талантливых игроков. Но этим в целом отличается КХЛ. В России, если ты допустишь ошибку – другая команда обязательно забьет.

«ДЕБРАСК БЫЛ НЕРЕАЛЕН НА ЛЬДУ»

- Два сезона вы провели в клубе АХЛ «Провиденс». Расскажите об этом времени.

- В «Провиденсе» было здорово. Это город был одним из самых крутых в АХЛ, мне повезло в этом смысле. «Бостон» – это прекрасная организация. Правда, я постоянно путешествовал между лигами. Мне было сложно закрепиться в команде АХЛ. Но никаких обид нет, поскольку так работает профессиональный хоккейный рынок в США. Тебя всегда постоянно отправляют в одну команду или в другую. Однако все равно очень люблю время, которое провел там. До сих пор общаюсь с тренерами.

- «Провиденс» – фарм-клуб «Бостона». С кем-то из звезд «Брюинз» вам удалось поиграть или потренироваться вместе?

- В мой первый год партнером защите был Коннор Клифтон. Я играл с Джейком Дебраском и Малькомом Суббаном – вроде он сейчас выступает в «Вегасе». Шон Курали также поиграл за «Провиденс»… и еще много кто из «Брюинз». Это будет меня беспокоить: они увидят интервью, позвонят и скажут, что я забыл их (смеется). Но хороших ребят и правда было много, наверное, 6-7 парней из «Бостона» прошли «Провиденс».

- Кто из них самый крутой?

- Джейк Дебраск был нереален. Это был его первый год после молодежного хоккея. Он находился в юном возрасте, но играл просто нереально и мог делать крутые вещи с шайбой.

- Вы не слишком много играли в АХЛ. Что не получалось?

- АХЛ – это сильная, сложная и большая лига. Там нет движения, мне было сложно показать свои навыки катания. Площадки маленькие, следовательно, другая динамика. Я думаю, что в США именно размер льда мешал мне показать умение хорошо кататься. В КХЛ я могу выделиться.

- Один год вы провели в Словакии. Чем вас удивила эта страна?

- Откровенно говоря, меня поразило, как выглядит Словакия. Первое время было страшновато. Не знаю почему, но мне в принципе вся европейская архитектура кажется чуточку зловещей (улыбается). Я прогуливался там один в свою первую ночь, и мне было не по себе. Но потом я познакомился с людьми, с окружающей средой и понял, что в Словакии попросту так живут. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть. Могу сказать одно: Словакия была прекрасна, мне понравилось время, которое я тампровел.

- С какими сложностями столкнулись в первый год жизни вдали от США?

- Сложно было из-за самого факта, что я впервые так далеко находился от дома. Возникали трудности с часовыми поясами, не всегда была возможность поговорить с родными и друзьями. Для меня общение с близкими было настоящим вызовом. Мне нужно было не спать до глубокой ночи, чтобы поговорить с ними. Или же приходилось звонить им рано утром. Но знаете, было очень много вещей, которым я научился. Одно мне кажется точно –Европа более расслабленное место, нежели США.

«МАМА НЕМНОГО ПЕРЕЖИВАЛА ИЗ-ЗА ПЕРЕЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ЛИГУ»

- В России до перехода в «Динамо» бывали?

- Нет, первый раз был сейчас в Сочи на турнире.

- Что-нибудь необычное замечали?

- Нет, Сочи был прекрасен. Честно говоря, я и понятия не имел, что в России есть пальмы. Мне сказали, что в РФвосемь часовых поясов и разные климатические зоны. Я не представлял, насколько Россия огромная страна. Сочи был очень крутым местом.

- Не сложно было играть, когда за окном плюс 30 градусов и море?

- Всегда сложно играть в хоккей, когда так жарко. Особенно, когда ты проводишь время на пляже (смеется).

- Как ваша семья отнеслась, что вы поедете играть в российскую лигу?

- Никто не был против. Мама немного переживала, но мои родители давно в хоккее, воспитали меня и моего брата-хоккеиста. Они все знали о «Динамо» и о лиге в целом. Родители рады за меня.

- Вам предстоит сыграть во Владивостоке. Знаете, где это и сколько туда лететь из Риги?

- Я слышал, что как в Японию. 12 часов?

- 11.

- 11? Собственно, это будет как еще одно путешествие до дома – оно занимает около 10 часов.Я слышал, что жить мы будем по латвийскому времени, когда придется играть на востоке России. Я не знаю,как буду привыкать к часовым поясам. Наверное, буду пить много кофе (смеется).