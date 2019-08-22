Яшкин дебютирует за «Динамо» в воскресенье - Советский спорт
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22 августа 2019 21:28ХоккейДомрачев Владислав

Яшкин дебютирует за «Динамо» в воскресенье

«Динамо» выиграло первый матч турнира у «Витязя» 4:1.

После матча главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов, генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов, а также капитан команды Вадим Шипачев ответили на вопросы.

В четверг утром «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с 26-летним чешским форвардом Дмитрием Яшкиным, выступавшим в прошлом сезоне за «Вашингтон Кэпиталз». Новичок бело-голубых играл на последнем чемпионате мира в Братиславе, но дважды проиграл сборной России.

Отец Дмитрия защитник Алексей Яшкин играл в чемпионате СССР за воскресенский «Химик». Он запомнился дублем в ворота действующего обладателя Кубка Стэнли «Калгари» в сентябре 1989 года. Это был первый матч команды НХЛ в нашей стране, состоялся он в Ленинграде и завершился победой гостей 4:2.

В концовке звенящую тишину Спортивно-концертного комплекса имени Ленина нарушил голос болельщика: «Отдайте шайбу Яшкину».

Первый матч турнира не оставил яркого впечатления. Уступая 0:1, бело-голубые во втором периоде использовали шансы в большинстве и довели игру до победы. После финальной сирены журналисты встретились с активном «Динамо».

– Владимир Васильевич, вы же планировали подписать центрфорварда под вторую бригаду большинства, а получили силовика Дмитрия Яшкина…
– Ну, не все от меня зависит.

– Переговоры по Яшкину велись долго и непросто, – уточнил Меркулов. – Спасибо «Сибири», которой принадлежали на него права. Мы заплатили компенсацию, и теперь Яшкин в «Динамо».

– Не понимаю, чем Яшкин поможет «Динамо», – поделился мнением о чешском новичке обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин. – Я видел его в «Вашингтоне», это прямолинейный габаритный нападающий, звезд с неба не хватавший. Думаю, в «Динамо» немало молодых ребят с хорошей перспективой.

Вряд ли Яшкин будет претендовать на место в первом звене. Хотя…

– У нас болен Тарасов, восстанавливается Индрашис, а в матче с «Витязем» плохо почувствовал себя Петерссон, форвард первого звена. У него кружится голова, – пожаловался Крикунов.

– Защитник из Словакии Михал Чайковски был в «Автомобилисте», но все-таки вернулся в «Динамо». Как собираетесь его использовать? – поинтересовались у Крикунова.
– Трудно пока сказать. Скорее всего, во второй бригаде большинства. А в первой – на позиции защитника попробуем нападающего.

– Как вам переход на узкие площадки?
– Да мы тренируемся в Новогорске на европейской коробке, турнир в Нижнем Новгороде выиграли тоже на широкой. А у нас в Петровском парке – канадская площадка. Будем привыкать.

– А вы как адаптируетесь к канадке? – спросили Шипачева.
– Я думаю, что надо играть на площадках одного размера. В прошлом сезоне у нас был финский лед, теперь канадский. Для меня труднее переходить с узкой коробки на широкую. Хотя там больше времени на раздумья.

– Вадим, недавно вы решили завести страничку в «Инстаграм»…
– Да это Мирон (защитник Андрей Миронов – прим. ред.) настоял. Все время давил на меня: «Ты капитан, давай, заводи. Покажи болельщикам, как к играм готовишься, кому-то интересно будет».

– Может, Миронов и будет вести ваш «Инстаграм»?
– Нет, что вы, сам буду вести. А то он мне такого там наведет.

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