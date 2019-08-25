Дмитрий Яшкин: Овечкин дал добро!

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Приехавший из «Вашингтон Кэпиталз» нападающий Дмитрий Яшкин провел сегодня первый матч за свой новый клуб – «Динамо» обыграло «Спартак» на Кубке Мэра Москвы 2019. Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов сразу поставил новичка в первое боевое звено к Шипачеву и Тарасову. И Яшкин не подвел – создавал массу опасных моментов у ворот соперника и отметился заброшенной шайбой.

– Дмитрий, с победой. Как вам игралось на большой европейской площадке? На ЧМ уже приходилось испытывать такой размер льда…

– Спасибо! Да, помню площадку с ЧМ, поэтому привыкать мне не пришлось.

– Как вам далась первая игра? Предсезонку с командой вы не проходили, работали индивидуально…

– Сложно конечно. Но чувствовал себя нормально. Я же не просто дома сидел в межсезонье, готовился.

– Удивлен, что сразу оказался в ударном звене «Динамо» или с тренерами была такая договоренность?

– Никаких договоренностей не было – как поставят, там и буду играть. Сегодня мы показали неплохую игру, было много моментов и игрового времени.

– Вашим партнером был Вадим Шипачев – один из лучших центров в КХЛ. Почувствовали его уровень?

– Я и до игры заметил, что он отличный игрок.

– Шипачев сильнее Кузнецова?

– Да, что тут сравнивать… Они одновременно похожие и разные. Оба – мастера.

– Уже влились в коллектив?

– Стараюсь со всеми познакомиться. Пока по именам даже не всех знаю. Пару ребят знал – Миронова, Зайцева, Чайковски, Брюквина… Думаю, что скоро все будет отлично. Обрядов посвящения в «Динамо» еще не было, но чувствую, что скоро это состоится.

– Как вам «мельница» Миронова на Талалуеве?

– Хороший хит. Думаю, что это фишка Андрея. В НХЛ такое не очень часто практикуют – площадки меньше и игра быстрее идет.

– Предложения из других клубов КХЛ были? Почему именно «Динамо»?

– Были, но думаю, что это уже не имеет смысла обсуждать. Я теперь в стане бело-голубых.

– Почему заключили всего на один год? Многие хоккеисты стараются договориться сразу на несколько лет…

– Мне дали хороший контракт. Поиграем, посмотрим…

– Это означает, что вы рассматриваете возможность возвращения в НХЛ?

– Я думаю, что любой игрок так думает. Поэтому пока оставляем эту двери открытой. После сезона посмотрим.

– До последнего ждали достойных предложений от клубов НХЛ?

– Да, но уже устал ждать. Мне хотелось играть, а не сидеть в ожидании.

– Овечкин удобрил ваш выбор клуба?

– Конечно, это его родной клуб. Постараюсь оправдать надежды болельщиков и доверие тренеров.