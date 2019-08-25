Кто стоит за делом Кузнецова? По пунктам разбираемся в скандале

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Дисквалифицируют ли Евгения Кузнецова в НХЛ, пока неизвестно: решение объявят после беседы россиянина с комиссаром лиги Гари Беттмэном, которая должна состояться до 15 сентября, дня открытия тренировочных лагерей.

В этой истории легко скатиться на патетику и эмоции. Ах, такой-сякой, всех обманул, подставил сборную, какой пример подает детям и так далее. Но лично у меня здесь куда больше вопросов, чем ответов. И вообще все это «дело Кузнецова» выглядит блестяще разыгранной комбинацией. Кем? Тем, кому это было выгодно.

Давайте разбираться по пунктам.

КОКАИН В НХЛ И США

Первый зам Беттмэна Билл Дейли сразу после сообщения ИИХФ о положительном тесте Кузнецова на кокаин на ЧМ-2019 после матча за бронзу с Чехией заявил:

- В отличие от ИИХФ, кокаин у нас не считается препаратом, улучшающим работоспособность хоккеиста, и не запрещен в НХЛ в рамках соглашения с профсоюзом игроков.

Но вот что Дейли сказал в интервью ТСН четыре года назад:

- Количество анализов, в которых обнаружены следы кокаина, выросло по сравнению с предыдущими годами. Я бы не был шокирован, если речь шла о десяти игроках. Но я не наивен, и теперь наркотики принимают более двадцати хоккеистов. Я шокирован этим.

В итоге в следующем, 2016 году НХЛ включила кокаин в список веществ, на которые тестируют энхаэловцев. Но ведь, как только что подтвердил Дейли, не запретила!

По официальным данным, мировое потребление кокаина оценивается экспертами в 750 тонн в год, причем треть приходится на США. То есть около грамма на каждого жителя, включая младенцев.

Замечу также, что, по свидетельству медиков, вдыхание кокаина через нос – самый распространенный способ применения этого наркотика и не так часто вызывает зависимость, как, например, инъекции.

Иначе говоря, если бы Кузнецов в мае – в последний день чемпионата мира! – не подвергся допинг-контролю ИИХФ, он бы и дальше преспокойно играл бы в НХЛ, а главное – в сборной.

ГДЕ ВИДЕО ИЗ ЛАС-ВЕГАСА ТАИЛОСЬ ЦЕЛЫЙ ГОД?

Обращаю ваше внимание, проба от ИИХФ была взята именно на финише турнира, а не в начале или в середине. Выходит, кто-то специально взял паузу в надежде на подходящие обстоятельства либо выжидал соответствующего сигнала, зная, что по прибытии в сборную все энхаэловцы успешно прошли допинг-тесты?

Теперь самое поразительное в этой истории.

На мой взгляд, очевидно, что где-то затаился искусный режиссер. В единственно возможный час икс он выдвинулся на авансцену с видео, записанным неизвестным лицом в отеле Лас-Вегаса летом 2018 года. На нем, как все помнят, Кузнецов сидит в номере гостиницы и с кем-то говорит по телефону. Перед ним на столике - две полоски белого порошка, свернутая в трубочку купюра и опорожненная бутылка вроде как виски. Рядом на кровати лежит спящая девушка.

Это видео выложили в интернете в понедельник 27 мая - на следующий день после взятия пробы у Кузнецова. То есть, по идее, никто на планете Земля, кроме тех, кто проводил тест, не знал о его результате, но ролик в сети появился. Неужели кто-то готов поверить, что это просто случайное совпадение?!

По мне тут, наоборот, можно с уверенностью констатировать, что кто-то сознательно припрятал это видео на год, чтобы обнародовать именно в тот момент, когда Кузнецов будет играть за сборную и сдаст допинг-пробу. Ведь опубликуй этот «кто-то» свою разоблачительную запись по ходу регулярного сезона НХЛ, никто бы на нее и внимания не обратил. Мало ли что там было рассыпано на столике – сахарная пудра или сухое молоко? Доказательств-то употребления нет никаких, тем более что кокаин в НХЛ не запрещен.

ПОЧЕМУ ЕВГЕНИЙ ВСЕ ОТРИЦАЛ?

Итак, возвращаемся в 27 мая и фиксируем, что знали и что не знали все, кроме кукловодов:

- В интернете появилось сомнительное видео из Лас-Вегаса;

- Никто, кроме членов сборной и допинговой комиссии ИИХФ, не знал, что после бронзового матча Кузнецова вызвали на сдачу пробы;

- Никто, кроме исследователей пробы и, возможно, президента ИИХФ Рене Фазеля, не знал, что в организме игрока обнаружен кокаин.

Спрашивается, почему Кузнецов, комментируя в СМИ вечером 27 мая ролик из Лас-Вегаса, при этом зная, что он сдал тест на допинг 26 мая, не просто отрицал любую свою причастность к употреблению кокаина на видео, но и заявил, что вообще никогда не употреблял наркотики и готов в любой момент пройти медицинскую экспертизу?

Но ведь Кузнецов накануне в Братиславе эту самую медицинскую экспертизу как раз и прошел! Получается, он был абсолютно убежден в том, что она – чистая. Иначе почему отрицал не конкретно Лас-Вегас, а утверждал о своем полном неприятии наркотиков? Зачем ему было так дешево подставляться на возможные дальнейшие обвинения во лжи?

ЖЕНЮ ПОДСТАВИЛИ?

Зададимся вопросом: возможно ли употребить кокаин и не знать об этом? Легко! Расскажу историю из личного опыта. Знакомая русская девушка, жившая в США по студенческой визе, устроилась на подработку в аптеку. В подсобке она фасовала травяные сборы по красивым пакетикам с названиями – От бессонницы, От заболеваний печени и так далее. Отработав пару недель, она пришла к опечатанной двери. В этих травяных сборах были обнаружены запрещенные вещества.

При таком огромном – в 250 тонн в год – обороте кокаина в США от случайной встречи с ним никто не застрахован. А значит, кто-то мог и организовать Кузнецову встречу с таким порошком. При этом сделать из Евгения обманщика и рецидивиста, приперев его к стенке ничего не доказывающим видео из Лас-Вегаса.

Я могу понять Женю, который не стал раскручивать скандал дальше, а согласился на принятую в НХЛ практику и добровольно обратился к лиге за помощью в рамках специальной программы реабилитации, предполагающей регулярное тестирование.

С ПРИЦЕЛОМ НА ОЛИМПИАДУ-2022?

Что имеем в сухом остатке? И есть ли в этой мутной истории бенефициар?

1. Игроки НХЛ как принимали, так и дальше могут принимать кокаин, ибо что не запрещено, то разрешено.

2. Кузнецов получил пятно на репутации.

3. «Вашингтон» пожурит своего ведущего нападающего, но от услуг ценного актива не откажется.

Единственный, кто по-настоящему пострадал в этом кейсе - это сборная России. Мы потеряли талантливого центрфорварда в расцвете сил на четыре чемпионата мира и Олимпиаду-2022 в Китае. Как показывает этот инцидент, кому-то очень не хочется, чтобы наша команда приехала в Пекин в сильнейшем составе.