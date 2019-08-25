Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми

В стартовом туре наши взяли верх над чехами – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Голы у россиян – Дорофеев, Марченко, Морозов, Романов. Затем оформили досрочную общую победу в турнире викторией над шведами благодаря шайбе Соркина – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). В матче с Финляндией все решилось в третьем периоде, в котором мы пропустили две безответные шайбы – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2). Голы: Дорофеев, Жиляков.

- Весь турнир была прекрасная атмосфера, на матчи пришло много наших болельщиков, - констатирует в интервью сайту ФХР Валерий Брагин. - Мы убедились, что Пермь любит хоккей, поэтому рады, что турнир прошел именно здесь. Самое главное, конечно, что мы в нем победили. Играли неплохо, в том числе даже в проигранном поединке с финнами провели два очень хороших периода, постарались сыграть в агрессивный атакующий хоккей, но немного подвела реализация. Плюс пропустили необязательные голы. В последнем отрезке немного не хватило сил, смазали концовку, потому что в субботу мы позже финнов закончили играть. Было меньше времени на восстановление.

Что касается состава, сейчас нужно будет все проанализировать. По большому счету никто не выпадал. Да, кто-то сыграл чуть более ярко, кто-то менее, но в целом команда действовала ровно.

Надеемся, нам удалось порадовать уральских болельщиков, большое им спасибо за такую яркую поддержку. Когда весь стадион болеет за тебя, это воодушевляет и придает силы.

Напомним, очередной молодежный чемпионат мира пройдет в новогодние каникулы в Чехии. В прошлом сезоне в Ванкувере россияне довольствовались бронзой, а чемпионами стали финны, повергшие в финале команду США.