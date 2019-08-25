Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает - Советский спорт
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25 августа 2019 22:16ХоккейДомрачев Владислав

Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает

«Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной.

АНТИРЕКОРД «СПАРТАКА»

- Одного не могу понять, почему мы физически выглядим хуже, чем неделю назад, - посетовал после поражения от «Динамо» (1:4) главный тренер «Спартака» Олег Знарок.

Красно-белые проиграли все три матча турнира, причем в основное время, не набрали ни одного очка. Подобного с ними не случалось за всю 12-летнюю историю Кубка мэра. А ведь совсем недавно мы хором хвалили Знарка и его команду, одержавшую в межсезонье пять побед подряд.

Проиграв «Витязю» (1:2), наставник «Спартака» похвалил свою команду:

- Сегодня мы играли получше, чем накануне, но опять уступили.

- Олег Валерьевич, «Спартак» установил антирекорд, впервые не набрав на турнире ни одного очка.

- Думаете, я не читаю статистику? – Знарок слегка напрягся, а потом рассмеялся. – Но это же Кубок мэра.

Напомним, и раньше, когда четырежды лучший тренер КХЛ возглавлял «Динамо», московский турнир приносил его команде неприятности. В 2013-м бело-голубые заняли последнее место, но одно очко (за поражение от «Витязя» по буллитам) все-таки набрали. А тут – дырка от бублика.

- Все лето работаем над большинством, а забили всего один раз, да и игровая дисциплина у нас хромает – часто удаляемся, на Кубке мэра пропустили в меньшинстве шесть шайб, - продолжал откровенничать Знарок.

- Но судьи не жалеют вашу команду, гонят спартаковцев в спорных ситуациях… - подкинули в костер дровишек журналисты.

- Знаете, судьи к нам приезжают, разъясняют, придумывают, но мне кажется, они сами еще не разобрались, - наконец, мы увидели прежнего неистового Знарка.

«ВИТЯЗЬ»: ВЗЛЕТ МАКЕЕВА

Для нового главного тренера «Витязя» Михаила Кравеца победы над ЦСКА и «Спартаком» очень важны. Они добавили ему уверенности в своих силах и авторитета в глазах болельщиков. Состав подмосковной команды стал сильнее - два крепких звена, солидная вратарская бригада, возвращение из-за океана чешского защитника Ержабека. «Витязи» опасны в большинстве.

Почувствовал вкус гола давно ходящий в подающих надежды форвард Макеев, забивавший в каждом из трех матчей. Еще не порос мхом его покер в форме олимпийской сборной. Автор этих строк обратил внимание на крюк его клюшки – широкий, как совковая лопата. Таким грех не забивать.

Выходит Макеев в тройке с титулованным капитаном команды Александром Семиным и прогрессирующим центром Швецом-Роговым.

А душой финского звена стал новичок команды Няттинен, оформивший хет-трик в матче с обладателем Кубка Гагарина ЦСКА. Правда, спартаковец Карсумс решил осадить дерзкого финна и засадил ему плечом в голову, судьи этот момент проморгали.

«ДИНАМО»: ИСКАЛИ ЦЕНТРА, НАШЛИ СИЛОВИКА

- В моей команде много молодых ребят с хорошей школой, которых надо довести до ума, - заявил накануне турнира главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов. – Но требуется усиление – центрфорвард и защитник для бригад большинства.

Усиление пришло в лице нападающего Яшкина и защитника Чайковски, который вторую половину прошлого сезона провел в «Динамо». Оба – габаритные. Чех с ходу вписался в первое звено Шипачева, забил и отдал.

«Химия» Яшкин – Шипачев – Петерссон на бумаге выглядит перспективной. Увы, в матче с «Витязем» швед попал под силовой прием, а потом в лазарет.

Бело-голубые уверенно переиграли «Витязь» и «Спартак». Пусть Крикунову не удалось сконструировать вторую спецбригаду, но действиями в большинстве Шипачева и Ко тренер должен быть доволен.

В заключительном матче динамовцы уступили чемпиону 1:2, но по общей разнице забитых и пропущенных шайб обошли «Витязь» и ЦСКА.

ЦСКА: САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ

Армейцы заняли только третье место. Но любители статистики и всяких вкусных фактов помнят: после неудачи на Кубке мэра ЦСКА добивался успеха в чемпионате. Так было и год назад, когда красно-синие проиграли «Динамо» 1:4, но в плей-офф взяли убедительный реванш и завоевали Кубок Гагарина.

Но как быть с 0:5 от «Витязя». Такого разгрома ЦСКА не знал с начала сентября 2013 года, когда уступил в Загребе «Медвешчаку» 1:7. Еще при тренере Джоне Торчетти.

- Недооценила ли команда соперника? – переспросил после фиаско Никитин. – Да нет. Скорее переоценила себя.

Причем разгром был абсолютно по делу. Армейцы вдвое уступили по броскам, а моментов у ворот Ежова создали с гулькин нос. Это признал и вратарь-новичок «Витязя».

Капризова, как и в концовке плей-офф, разлучили с Григоренко. Если последний выходит в первой тройке с Веем и Секачем, то автор золотого олимпийского гола кочует по звеньям.

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