Иван Игумнов: С Шипачевым мне играть очень нравится! - Советский спорт
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25 августа 2019 22:25ХоккейКузютина Елена

Иван Игумнов: С Шипачевым мне играть очень нравится!

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов о победе в Кубке Мэра Москвы.

- Иван, с победой в Кубке Мэра Москвы. Насколько важна для вашей команды эта победа?
- Любая победа важна. И цель у нас в любом соревновании стоит максимальная – выиграть. Взять Кубок всегда здорово, а Кубок Мэра Москвы вдвойне приятнее! (смеется).

- Вы были автором единственной шайбы бело-голубых в матче против ЦСКА…
- Хорошо использовали большинство. Дима Яшкин отдал мне классную передачу. Оставалась только отправить шайбу в ворота соперника.

- Дмитрий Яшкин сможет заменить другого Дмитрия – ушедшего Кагарлицкого?
- Я этого не знаю. Все покажет игра в сезоне.

- Какие сильные качества есть у новичка «Динамо» Яшкина?
- Он – габаритный игрок, который способен отлично работать на пятачке, вступать в единоборства. С ним можно добиться хорошего взаимопонимания, понять, как он двигается.

- С Вадимом Шипачевым как вам играете в звене?
- Мне очень нравится играть с Шипачевым!

- Неделя до старта сезона – «Динамо» готово?
- Да, мы в отличной форме. Есть пара травмированных ребят, но, думаю, что они оклемаются к началу чемпионата.

- Казалось, что с таким результатом в турнире должен победить «Витязь», а оказалось, что «Динамо»…
- Мы просто играли на победу, не думали о том, кто сегодня заберет Кубок. После игры, когда стояли на льду, то видели, как тренеры что-то обсуждают. Ждали пока нам скажут.

- Вратаря-то вы в концовке снимать не стали!
- Тренер сказал, что не надо. Видимо, он уже все понимал.

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