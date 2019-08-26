«Ак Барс» усвоил требования Квартальнова. Итоги Кубка ЛЖД - Советский спорт
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26 августа 2019 19:06ХоккейКостяев Иван

«Ак Барс» усвоил требования Квартальнова. Итоги Кубка ЛЖД

Рижское «Динамо» победило на домашнем турнире, но круче всех смотрелся «Ак Барс».

В Риге завершился традиционный турнир Кубок Латвийской железной дороги. В этом году в нем принимали участие рижские и минские динамовцы, «Ак Барс», «Автомобилист» и «Локомотив». Победу одержали хозяева турнира.

«Советский спорт» подводит итоги Кубка ЛЖД.

«ДИНАМО» (РИГА)

Рижане в четвертый раз в своей истории выиграли домашний турнир. Они победили во всех четырех матчах. Интересно, что всегда «Динамо» хватало для успеха трех заброшенных шайб. Это значит, что оборона у латышей отработала как надо.

Главный тренер Гиртс Анкипанс проверил двух вратарей. Кристерс Гудлевскис и Максим Третьяк провели свои матчи уверенно, а это значит, что наставникам придется поломать голову над тем, кто будет основным голкипером. Третьяка точно не стоит сбрасывать со счетов.

По физическому состоянию рижан заметно, что в клубе собираются сделать серьезную ставку на старт сезона. «Динамо» попробует набрать максимум очков в сентябре и октябре. Этого задела может хватить, чтобы попасть в плей-офф.

«АК БАРС»

Команда Дмитрия Квартальнова стала второй на турнире, уступив только рижанам. Если в начале августа к «Ак Барсу» было много вопросов, то сейчас уже понятно, что команда приняла требования нового главного тренера.

Настолько агрессивной казанскую команду видеть немного непривычно. Игроки «Ак Барса» охотно шли в стыки, боролись у бортов и выгрызали пятак. Это фирменная игра Квартальнова, который, кажется, за лето успел привить ее казанцам.

Очевидно, что в сезоне тренеры будут полагаться на легионерское звено во главе с Джастином Азеведо, а также на тройку Владимира Ткачева – он отлично выглядит в сочетании с Данисом Зариповым и Станиславом Галиевым. Еще очень понравился молодой Артем Галимов. Он не только сыграл очень настырно – парень забросил несколько шайб и сделал серьезную заявку на место в основном составе.

«ЛОКОМОТИВ»

Неудачное начало турнира в виде двух поражений немного насторожило болельщиков «Локомотива». Но затем были одержаны победы над «Автомобилистом» и минским «Динамо», что позволило ярославцам занять третье место на Кубке ЛЖД.

Тренерский штаб во главе с Крэйгом Мактавишем весь турнир искал оптимальные сочетания. Это приходилось делать без травмированного Стефана Да Косты и Григория Денисенко, который выступал за молодежную сборную. На Кубке ЛЖД наметилось несколько неплохих связок. Например, успешно действовали друг с другом Антон Ландер и Тай Ратти.

Немного разочаровала болельщиков игра голкипера Ильи Коновалова. Меньше трех шайб за матч молодой вратарь не пропускал. Зато порадовал Александр Лазушин – он отыграл на ноль с «Автомобилистом».

«АВТОМОБИЛИСТ»

Уральцы первые два матча решили провести без легионеров. Главный тренер Андрей Мартемьянов заявил, что хочет проверить ближайший резерв, а также понять, с кем ему двигаться в сезон. Как признался наставник, не все хоккеисты показали свой уровень – «Автомобилист» уступил в двух стартовых встречах.

Команде Мартемьянова удался всего один матч – против минского «Динамо», которое уральцы разгромили (6:0). Тогда хорошо показали себя легионеры. Например, Брукс Мэйсек отгрузил белорусам три шайбы. Но минчане проиграли все встречи на турнире. Вряд ли стоит сильно радоваться этой победе.

«Автомобилист» не привез в Ригу Павла Дацюка и Анатолия Голышева. Оба восстанавливаются после повреждений. Говорят, что Дацюк будет играть только в конце сентября.

«ДИНАМО» (МИНСК)

Минчане стали командой-разочарованием этого турнира. Серьезную борьбу подопечные Крэйга Вудкрофта сумели навязать лишь «Локомотиву». «Динамо» перебросало соперника и даже вело в счете по ходу встречи, но в итоге уступило (3:5).

Легионеры, молодые белорусы и даже вратарь Юнас Энрот не впечатлили. Пока минчане выглядят откровенно неготовыми к сезону. Совершенно неясно, за счет чего «Динамо» собирается побеждать в регулярном чемпионате и выходить в плей-офф – а именно такая задача стоит перед командой.

По итогам Кубка ЛЖД минчане расстались с ветераном Алексеем Терещенко. Центрфорвард провел не все матчи турнира, но точно не был самым худшим в команде. Тем не менее, 38-летний пятикратный чемпион России покинул команду. Но он бы точно сумел принести «Динамо» пользу – хотя бы в части передачи опыта молодым хоккеистам. Это очень странное решение клуба.

Итоговое положение команд

1. «Динамо» (Рига)

2. «Ак Барс» (Казань)

3. «Локомотив» (Ярославль)

4. «Автомобилист» (Екатеринбург)

5. «Динамо» (Минск)

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