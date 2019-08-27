У СКА появился новый лидер. Уничтожать соперников будет Ткачев

СКА завершил выступления на домашнем турнире имени Пучкова. Команда Алексея Кудашова обыграла «Торпедо» (6:1), ХК «Сочи» (3:1), «Йокерит» (4:1) и «Авангард» (2:1). Это позволило армейцам занять первое место.

Несмотря на привычные победы, армейская команда стала другой. Новый главный тренер, новый капитан, новые лидеры. В СКА начинается следующая эра. Амрейцы по-прежнему останутся сильным клубом, но эпоха «галактикос» уже позади. Впервые за последние 5-6 лет состав команды не забит звездами КХЛ. СКА предстоит искать новых лидеров.

Ткачев и Лехтеря – главная ударная сила армейцев

Пока не совсем ясно, как СКА переживет потерю Владислава Гаврикова, Павла Дацюка и Никиты Гусева. Эти трое зачастую делали решающую разницу в моменты, когда у СКА возникали проблемы.

Многие окрестили Владимира Ткачева «гусевазаменителем». Повод для таких параллелей точно есть. Оба схожи по габаритам, прекрасно катаются, играют на одной позиции. Ткачеву определили место в первом звене вместе с Йори Лехтеря и Сергеем Плотниковым. Это сочетание наигрывалось еще в Сочи. Парни очень быстро нашли взаимопонимание.

Знаете, если Ткачев продолжит так играть в регулярке, то о Гусеве вряд ли вспомнят в Петербурге. Он творил невероятные вещи во встрече с «Авангардом» на турнире имени Пучкова. Например, он круто разобрался с Коди Франсоном. Катание у Ткачева и правда великолепное.

Перфоманс Ткачева на этом не закончился. Затем он исполнил буллит в стиле Никиты Кучерова. Получилось круто.

Похоже, Ткачев сможет дать СКА то, чего от него ждут: результативные действия и красивую игру. Публика в «Ледовом дворце» очень избалована. Помимо банальных побед, к которым в Петербурге привыкли, болельщикам нужно зрелище. Ткачев способен его дать.

Как справится Кудашов?

Не менее интригующей выглядит работа Алексея Кудашова на посту главного тренера СКА. В Петербурге сейчас все измеряется по той планке, которую задали Олег Знарок и Вячеслав Быков. Под руководством этих наставников СКА не только уничтожал всех на своем пути и брал Кубки Гагарина – команда показывала красивую атакующую игру.

Сейчас Кудашов пытается понять, на кого он будет опираться. В прошлом году в СКА капитанили Павел Дацюк и Евгений Кетов. Теперь у армейцев новый вожак. Сергей Плотников выходит на матчи с литеров «С» на свитере. Немного неожиданный выбор, поскольку в клубе есть более опытные и титулованные игроки.

С другой стороны, Плотников – настоящий боец. Он всегда готов постоять за командные интересы и партнеров. Дополнительная ответственность может пойти ему в плюс. Например, Плотникову придется стать более дисциплинированным. Капитан не должен постоянно хватать удаления и подводить свою команду.

СКА будет использовать молодежь

У Кудашова не будет такого звездного состава – в этом его условия сильно отличаются от предшественников. Кроме того, в Петербурге, похоже, наконец-то озаботились введением в состав собственных воспитанников. Кудашов активно использует молодых игроков в предсезонных играх. Возможно, свой шанс они получат и в матчах регулярного чемпионата.

В составе СКА выделяются двое парней, которые только-только делают первые шаги во взрослом хоккее. Речь идет о нападающем Василии Подколзине и вратаре Петре Кочеткове. Молодой голкипер отлично провел два матча против «Йокерит» и «Авангарда» – не самых слабых клубов КХЛ. Уже сейчас понятно, что спор за роль второго вратаря с Иваном Налимовым экс-голкипер молодежной сборной России выиграл.

Но есть один нюанс. У Налимова односторонний контракт, отправить его в ВХЛ просто так нельзя. А ведь есть еще талантливый Алексей Мельничук, который также играл на турнире имени Пучкова. Вратарь получил хорошую прессу. Тренерскому штабу предстоит нелегкое решение.

Подколзин же будет занимать место лимитчика в СКА. Ему обязательно дадут шанс, поскольку форвард является самым обсуждаемым молодым хоккеистом страны. Весь вопрос в том, сколько игрового времени тренеры собираются предоставлять Подколзину. Возможно, хоккеист часто будет в заявке лишь 13-м нападающим. Внедрение совсем юных игроков системы СКА в основную команду – это еще один сюжет, за развитием которого стоит последить.

Итоги турнира имени Пучкова

1. СКА (Санкт-Петербург)

2. «Сочи» (Сочи)

3. «Йокерит» (Хельсинки)

4. «Северсталь» (Череповец)

5. «Авангард» (Омск)

6. «Торпедо» (Нижний Новгород)