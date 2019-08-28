Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. ТОП-10 голкиперов НХЛ

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На днях американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала список 10 сильнейших вратарей. Возглавили его россияне Андрей Василевский и Сергей Бобровский, что никого не удивило. А вот присутствие в элите некоторых иных персонажей вызвало среди поклонников НХЛ массу вопросов.

Представляем топ-10 голкиперов, по мнению НХЛ и болельщиков, а также нашу версию.

ПРАЙС ПОДКУПИЛ ЖЮРИ?

Сразу уточню, НХЛ представила этот список лучших голкиперов лиги с пометкой «прямо сейчас». А коли так – на любых прошлых заслугах ставим крест. Оцениваем исключительно по итогам последнего сезона. Вершина его, естественно, Кубок Стэнли. Потому в топ-10 априори не могут находиться голкиперы клубов, не попавших в плей-офф: иначе говоря, занявших места с 17-го и ниже. Принимать в высший свет подобных вратарей, как это произошло с Кэри Прайсом («Монреаль») и Джоном Гибсоном («Анахайм») – полный абсурд. Никому же не придет в голову, например, на Олимпиаде или чемпионате мира вносить в топ-лист игроков сборных, не прошедших в плей-офф.

Хорошо, Гибсон, по мнению экспертов NHL Network, просто сохранил свою прошлогоднюю позицию. Но за какие такие заслуги в элиту вернули отставленного в прошлом году Прайса да еще вознесли аж на 4-е место?! Только потому, что самый высокооплачиваемый голкипер лиги не может второй год кряду курить в сторонке, тем самым напрямую уличая энхаэловских боссов в дилетантизме?

Да, в минувшей регулярке «Монреаль» до самого финиша претендовал на билет в кубковую пульку. Вот только по основному вратарскому показателю – проценту отраженных бросков Прайс с 91,8% уступает и Джеку Кемпбеллу («Лос-Анджелес») – 31 игра, 92,8%, и Томасу Грайссу («Айлендерс») – 43 и 92,7, и Дарси Кемперу («Аризона») – 55 и 92,5, и Антону Худобину («Даллас») – 41 и 92,3, и Ярославу Галаку («Бостон») – 40 и 92,2%. Это я специально назвал лишь тех, кто в топ-10 не попал. С четырьмя сухими матчами Прайс делит 10–15-е места. Для сравнения: у Бобровского в «Коламбусе» было 9 таких игр, у Флери («Вегас») – 8, у Бишопа («Даллас») – 7, у Ленера («Айлендерс»), Василевского («Тампа») – по 6.

Словом, ну ни по каким критериям богатей «Канадиенс» не заслуживает места среди избранных.

Явно переоценен и Холтби. Нет вопросов, вклад Брейдена в прошлогодний триумф «Вашингтона» был очень весомым. Но в этом плей-офф уже в стартовом раунде канадец в одну калитку проиграл чеху Мразеку из «Каролины».

А вот герой всего сезона дебютант НХЛ Биннингтон, с появлением которого в воротах «Сент-Луиса» команда начала сенсационный взлет с самого дна к звездам, то есть – титулу, почему-то обосновался… на 8-й позиции?! Хотя в регулярке первенствовал по коэффициенту надежности среди вратарей, сыгравших не менее 30 матчей – 1,89 пропущенной шайбы в среднем за игру. Опять же для сравнения: у лидера списка Василевского – 2,40, у Бобровского – 2,58. В плей-офф по количеству сейвов (678) Джордан уступил только оппоненту по финалу бостонцу Раску (693).

Никогда не пойму, как голкипер-чемпион со столь высокими индивидуальными показателями в регулярке и плей-офф мог очутиться ниже Бишопа и Прайса, Флери и Холтби, чьи команды сезон, по сути, завалили!

По сравнению с прошлым годом выбыли из списка:

Коннор Хеллебак («Виннипег») – 4-я позиция в 2018 году, Джонатан Куик («Лос-Анджелес») – 5, Фредерик Андерсен («Торонто») – 9.

ЧЕМ БОБ НЕ УГОДИЛ БОЛЕЛЬЩИКАМ?

Вариант болельщиков выглядит куда объективнее выбора экспертов. За одним, понятно, исключением. Не знаю, как NHL Network замеряет симпатии болельщиков, что Прайс улетел в космос, пропустив вперед только Василевского. Если по кликам в интернете, то, очевидно, фанаты «Канадиенс», уже два сезона только мечтающие о плей-офф, скооперировались и постарались хотя бы здесь выбраться в лидеры.

Похоже, что и падение на 7-ю позицию Бобровского – следствие демарша поклонников «Коламбуса», с которым россиянин конфликтовал по ходу сезона и давно четко всем дал понять, что в «Блю Джекетс» не останется ни при каких обстоятельствах. При этом болельщики нового клуба Сергея – «Флориды» пока взяли паузу: да и с какой стати им голосовать за Боба, который попортил немало крови их «Пантерам» в Восточной конференции.

Отметим также активность фанатов «Анахайма» и «Филадельфии», подсластивших очередной провальный год их клубов продвижением в элитную компанию Гибсона и Харта.

Но самое главное – в топ-3, если отбросить «астронавта» Прайса, – все абсолютно достойные: финалисты Кубка Стэнли-2019 Биннингтон и Раск, а также обладатель «Везина Трофи» как лучший голкипер регулярного чемпионата-2018/19 Василевский.

ВЕРСИЯ ЗРИТЕЛЕЙ НХЛ-ТВ

1 (1*). АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

Тампа-Бей Лайтнинг

2 (4). КЭРИ ПРАЙС

Монреаль Канадиенс

3 (8). ДЖОРДАН БИННИНГТОН

Сент-Луис Блюз

4 (5). ТУУККА РАСК

Бостон Брюинз

5 (10). ДЖОН ГИБСОН

Анахайм Дакс

6 (3). БЕН БИШОП

Даллас Старз

7 (2). СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ

Флорида Пантерз

8 (-). КАРТЕР ХАРТ

Филадельфия Флайерз

9 (6). МАРК-АНДРЕ ФЛЕРИ

Вегас Голден Найтс

10 (7). БРЕЙДЕН ХОЛТБИ

Вашингтон Кэпиталз

*Место в топ-10 экспертов.

По сравнению со списком экспертов у болельщиков выбыл:

Пекка Ринне («Нэшвилл»).

ПОЧЕМУ ЗАБЫЛИ ГЕРОЯ ЧМ-2019?

В нашей версии спортивный принцип – превыше всего. Раз твоя команда в плей-офф не попала, до свидания, Прайс и Гибсон!

Равно как, увы, ни Василевский, ни Бобровский никак не могут быть лучшими, если их клубы даже в полуфинал Кубка Стэнли не пробились. Говорите, почему тогда Боб ниже Васи, если в очной дуэли в стартовом раунде с сухим счетом 4-0 верх взял Бобровский? По двум причинам. Андрею никакой помощи не оказали полевые игроки. Шутка ли: Кучеров, Пойнт, Стэмкос, наштамповавшие на троих в регулярке 318 очков, в серии с «Коламбусом» ограничились жалкими двумя голами и тремя передачами?! В то время как у соперника феерили Панарин и Дюшен, Джонс и Аткинсон. В итоге победа за явным преимуществом «Коламбуса» с общим счетом 19-8! Это командная катастрофа «Тампы», спасти которую в одиночку Василевский просто не мог.

Вторая причина. Блестящая игра Андрея на чемпионате мира в Братиславе. В последний день турнира он доказал, что один матч в хоккее вратарь все-таки вытащить может: бронза ЧМ-2019 – заслуга исключительно Василевского.

Но еще больший фурор в Словакии произвел финский ноунейм Кевин Ланкинен. Это поразительно: 24-летний вратарь-дебютант ЧМ, не проведший в НХЛ ни единого матча, помог Суоми дважды обыграть Канаду, выкинуть из плей-офф напичканную звездами Швецию и удушить в полуфинале российскую дрим тим, причем всухую 1:0. Такие победы называют вратарскими, причем капитулировал не кто-нибудь, а сам обладатель «Везина Трофи»-2019. Так что, хотя пока в активе принадлежащего «Чикаго» вратаря лишь 19 матчей в АХЛ и 6 – в Лиге Восточного побережья, мы не могли не включить Ланкинена в топ-10 мирового сезона.

Ну а возглавили рейтинг финалисты Кубка Стэнли-2019. По мнению многих, если бы чашу взял «Бостон», главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф был бы Раск. Но «Брюинз» уступили, а потому на сегодня вратарь планеты номер один – Джордан Биннингтон.

Пятую позицию отдаем Робину Ленеру, номинанту на «Везина Трофи»-2019. Вместе с Томасом Грайссом он завоевал «Уильям Дженнингс Трофи»-2019 как вратарь команды, пропустившей меньше всех шайб в регулярке, а также был удостоен «Мастертон Трофи»-2019 за преданность хоккею. В дебютный сезон в «Айлендерс» Ленер помог «островитянам» не только после двухлетнего перерыва уверенно выйти в плей-офф, но и уничтожить в стартовом раунде «Питтсбург» Кросби и Малкина – 4:3, 3:1, 4:1, 3:1.

«Каролина» не участвовала в Кубке Стэнли вообще десять лет – и надо же такому случиться: в первом же круге нарвалась на действующего чемпиона. Однако в семи матчах сумела отправить «Вашингтон» в отпуск. Причем заключительная встреча проходила в столице США и завершилась во втором овертайме. Мразек остановил Овечкина и Ко, а в следующем раунде всухую был раздавлен и «Айлендерс» Ленера – 1:0, 2:1, 5:2, 5:2. Добро пожаловать, Петр Мразек в наш топ-10!

Нельзя пройти мимо подвигов на Манхэттене и Георгиева. Мало того что российский новичок заставил всех забыть, что в «Рейнджерс» аж 8,5 млн долларов в год получает Король Хенрик, застрявший в запасе. Александр побил несколько клубных рекордов по количеству сейвов за матч. Работоспособность и стрессоустойчивость 23-летнего голкипера восхищают. Георгиев ударно дебютировал и в сборной на ЧМ-2019: две игры – две сухие победы! Остается надеяться, что в наступающем сезоне в обрусевшем «Рейнджерс» Саша оправдает наш аванс.