Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ

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1 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. В этот день за Кубок Открытия сыграют ЦСКА и «Авангард». Остальные команды подключатся на день-два позже.

Гадать, кто же выиграет Кубок Гагарина – это фактически тыкать пальцем в небо. Но перед новым чемпионатом от этого не уйти. «Советский спорт» представляет свой прогноз на новый сезон КХЛ.

Запад

ЦСКА

Главный тренер: Игорь Никитин

Звезда: Кирилл Капризов

Прогноз: Кубок Гагарина

Действующий обладатель Кубка Гагарина не стал за лето слабее. Напротив, команда сохранила лидеров и главного тренера, а также укрепилась защитником Богданом Киселевичем и нападающим Иржи Секачем. Армейцы сделали крутые, но точечные приобретения – большего ЦСКА и не требовалось. Это самый мощный по составу клуб КХЛ. Именно он и возьмет второй в своей истории Кубок Гагарина. Несколько клубов Запада навяжут армейцам борьбу, но победить их в четырех матчах не смогут. Ждем, что Кирилл Капризов станет главной звездой всей лиги.

«Локомотив»

Главный тренер: Крэйг Мактавиш

Звезда: Антон Ландер

Прогноз: финал Запада

Круче всех на Западе селекцию провел «Локомотив». Потерями можно считать лишь Андрея Локтионова, перешедшего в Магнитку, а также Александра Елесина, который выбрал НХЛ. Роль первого центра будет исполнять Антон Ландер – он уже стал лидером «Локомотива». Ему помогут Стефан Да Коста и Тай Ратти – очень крепкие и мастеровитые легионеры. Иностранцы и набравшаяся опыта молодежь помогут железнодорожникам наконец-то пройти СКА в плей-офф и попасть в финал конференции.

СКА

Главный тренер: Алексей Кудашов

Звезда: Дмитрий Кагарлицкий

Прогноз: полуфинал Запада

Перемены в составе и на тренерском мостике могут негативно сказаться на СКА. Если раньше армейцы играли со всеми командами с позиции силы, то в будущем сезоне такой роскоши у петербуржцев уже не будет. Некоторые клубы Востока, ЦСКА, «Локомотив» – как минимум не хуже СКА с точки зрения состава. Безусловно, армейцы собрали сильный коллектив, но называть их главными фаворитами Кубка Гагарина язык не поворачивается. Есть команды, которые могут пораньше отправить армейцев в отпуск.

«Спартак»

Главный тренер: Олег Знарок

Звезда: Александр Хохлачев

Прогноз: полуфинал Запада

«Спартак» открыто заявляет, что банального попадания в плей-офф клубу уже мало. Подобные слова имеют под собой основание. В команде собрались люди, которые многое повидали. При этом главная звезда – Александр Хохлачев – находится в хорошем для хоккеиста возрасте. В начале сезона ему исполнится 26 лет. Но мы бы все равно не поставили «Спартак» так высоко, если бы не фигура главного тренера. Олег Знарок – это мечта любого клуба. Наставник способен гарантировать решение самых высоких задач.

«Динамо» (Москва)

Главный тренер: Владимир Крикунов

Звезда: Вадим Шипачев

Прогноз: первый раунд плей-офф

Потеря лидера Дмитрия Кагарлицкого скажется на «Динамо». Вряд ли Андре Петтерсон в полной мере заменит россиянина в звене с Вадимом Шипачевым, который стал капитаном бело-голубых. Да и все проблемы с очередной сменой юридического лица вряд ли пройдут бесследно. «Динамо» ожидает сложный сезон. Уповать стоит лишь на мастерство мэтра Владимира Крикунова, который совершенно точно выведет команду в плей-офф.

«Йокерит»

Главный тренер: Лаури Марьямяки

Звезда: Петер Регин

Прогноз: первый раунд плей-офф

«Йокерит» в прошлом сезоне показывал симпатичный хоккей под руководством Лаури Марьямяки, однако провалился в плей-офф. Многие эксперты еще до начала Кубка Гагарина говорили, что финны не смогут показать характер. Так оно и получилось. «Йокерит» практически не изменился по сравнению с предыдущим сезоном, поэтому вряд ли стоит ожидать от команды улучшения результатов.

«Динамо» (Рига)

Главный тренер: ГиртсАнкипанс

Звезда: Лаурис Дарзиньш

Прогноз: первый раунд плей-офф

Рижане в последний раз играли в плей-офф в 2014 году. С тех пор «Динамо» проваливается в регулярке, либо заканчивает сезон неподалеку от восьмерки. Команда из столицы Латвии не сумела удержать своих лидеров, но точно не стала слабее. Лаурис Дарзиньш и МикелисРедлихс еще могут дать жару, а помочь им в этом должна молодежь, которая набралась опыта. Плей-офф для «Динамо» вполне реален.

«Витязь»

Главный тренер: Михаил Кравец

Звезда: Александр Семин

Прогноз: первый раунд плей-офф

Против «Витязя» говорит неопытность главного тренера. Михаил Кравец практически не работал самостоятельно на таком уровне. Однако состав у подмосковной команды подобрался боевой. Здесь и крепкие легионеры, и талантливая молодежь, и 35-летний Александр Семин, который освоился в качестве лидера коллектива. «Витязь» весь сезон будет биться за право поиграть в плей-офф и все-таки обойдет конкурентов.

«Северсталь»

Главный тренер: Андрей Разин

Звезда: Ансель Галимов

Прогноз: 9 место на Западе

«Северсталь» видится крепкой командой, которая будет способна обыграть кого угодно. Но это не значит, что череповецкие хоккеисты смогут стабильно набирать очки. Для ровного прохождения регулярного чемпионата у команды нет глубины состава и настоящих звезд. Ансель Галимов, перешедший из «Авангарда», безусловно, станет лидером коллектива. Но за ним у «Северстали» практически никого нет.

ХК «Сочи»

Главный тренер: Сергей Зубов

Звезда: Шон Коллинз

Прогноз: 10 место

У южан очень крепкий состав. Ярких звезд пока в нем не наблюдается. Таковой можно назвать лишь Сергея Зубова – главный тренер в прошлом сезоне выжал из своей команды все, что можно. Сочинцы под руководством этого наставника и правда прыгнули выше головы. Даже в условиях задержек зарплаты южане попали в плей-офф и навязали борьбу «Локомотиву». Но постоянно так продолжаться не может.

«Торпедо»

Главный тренер: Дэвид Немировски

Звезда: Михаил Варнаков

Прогноз: 11 место на Западе

Нижегородцы не порадовали своих болельщиков громкими трансферами в межсезонье. Очевидно, что команда стала слабее. В Магнитку ушли Владимир Галузин и Денис Паршин, уехал из Нижнего Новгорода шведский защитник Филип Хольм. Не очень понятно, как проведут сезон вратари «Торпедо», поскольку в бригаде нет громких фамилий. А без надежных голкиперов забраться в плей-офф волжанам будет очень сложно.

«Динамо» (Минск)

Главный тренер: Крэйг Вудкрофт

Звезда: Юнас Энрот

Прогноз: 12 место на Западе

В Минске не стали тянуть с назначением главного тренера – на эту позицию вернули знакомого Крэйга Вудкрофта, который два года назад играл с «Динамо» в плей-офф. Только тогда у канадца был куда сильнее состав. Сейчас же не очень понятно, как минчане собираются попадать в плей-офф. У них самый слабый набор игроков на Западе. Надеяться остается только на мастерство Вудкрофта и великолепную игру шведского вратаря Юнаса Энрота.

Восток

«Металлург»

Главный тренер: Йозеф Яндач

Звезда: Сергей Мозякин

Прогноз: финал Кубка Гагарина

«Металлург» очень круто усилился в межсезонье. Генеральный менеджер Геннадий Величкинздорово поработал на рынке, подписав практически всех сильных свободных агентов КХЛ. В составе Магнитки пока нет слабых мест. Возможно, даст сбой вратарская бригада, которую составляют нестабильный Станислав Галимов и возрастной Василий Кошечкин. В остальном – топ-состав. Уральцы будут решать самые высокие задачи. Выйти в финал им вполне по силам.

«Авангард»

Главный тренер: Боб Хартли

Звезда: Вячеслав Войнов

Прогноз: финал Востока

«Авангард» в будущем сезоне совершенно точно идет за Кубком Гагарина. Селекция, общая сила команды, личность главного тренера – все это говорит за омичей. Но мы не рискнем давать такой прогноз. Тренерский штаб ястребов ослаб с уходом Майка Пелино. Клуб также пока не нашел хоккеистов на важную позицию центрального нападающего. Да, команда усилилась Вячеславом Войновым, но защитник не вытащит «Авангард» во второй подряд финал.

«Ак Барс»

Главный тренер: Дмитрий Квартальнов

Звезда: Данис Зарипов

Прогноз: полуфинал Востока

«Ак Барс» вступил в эпоху перестройки. От оборонительного и монотонного хоккея Зинэтулы Билялетдинова команда перейдет к атакующей и агрессивной манере Дмитрия Квартальнова. Именно смена главного тренера не позволит казанцам забраться в финал Кубка Гагарина. Чемпионскую команду при такой конкуренции за сезон построить сложно. Да и сильнее летом «Ак Барс» не стал. Восполнить потерю Секача клубу не удалось. Казанцы будут очень грозным соперником, однако дальше в плей-офф пройдут более крепкие клубы.

«Автомобилист»

Главный тренер: Андрей Мартемьянов

Звезда: Павел Дацюк

Прогноз: полуфинал Востока

Команда из Екатеринбурга делает все, чтобы завоевать статус топ-клуба. К отличным легионерам добавился Павел Дацюк – с отрывом главная звезда КХЛ. Увы, Волшебника подводит здоровье, поэтому не стоит рассчитывать, что он отыграет весь сезон. Чтобы забраться выше, «Автомобилисту» нужно совершать сделки с топовыми российскими хоккеистами. Пока потолок клуба – полуфинал Востока.

«Салават Юлаев»

Главный тренер: Николай Цулыгин

Звезда: Линус Умарк

Прогноз: первый раунд плей-офф

«Салават» стал сенсацией в прошлом плей-офф. Команде чуть-чуть не хватило до финала Кубка Гагарина. Однако в этом сезоне уфимцам будет сложнее, потому что разрушилось звено, которое приносило успех. Йоонас Кемппайнен уехал в СКА. Как кажется, создать еще одно суперзвено в Уфе не умеют.Без него пройти первый раунд будет сложно.

«Барыс»

Главный тренер: Андрей Скабелка

Звезда: Даррен Диц

Прогноз: первый раунд плей-офф

Ровно то же касается и «Барыса». Команда Андрея Скабелки не стала за лето сильнее. Еще неизвестно, как скажется на клубе завершение карьеры БрэндонаБоченски. Непонятно, что собой представляют новые легионеры. В плей-офф «Барыс» попадет, но прихлопнуть какой-либо топ-клуб будет чрезвычайно сложно.

«Сибирь»

Главный тренер: Николай Заварухин

Звезда: Юусо Пуустинен

Прогноз: первый раунд плей-офф

«Сибирь» старательно исправляли ошибки прошлых лет. В клуб пришли проверенные легионеры, но самое главное – наконец-то появился вратарь, подходящий на роль первого номера. Харри Сятери обязательно вытащит для новосибирцев несколько матчей и поможет команде оказаться в плей-офф. Другого в Новосибирске генеральному менеджеру Кириллу Фастовскому не простят.

«Трактор»

Главный тренер: Петерис Скудра

Звезда: Лукаш Седлак

Прогноз: первый раунд плей-офф

Снова в плей-офф попадет «Трактор». Команда изменится с приходом Петериса Скудры. У нее точно появятся характер, который позволит без проблем попасть в заветную восьмерку. Для борьбы с грандами Востока у челябинцев не слишком звездный состав. Но крепкая команда с Урала доставит любому топ-клубу проблемы в Кубке Гагарина.

«Куньлунь»

Главный тренер: Курт Фрэйзер

Звезда: Мэтью Майоне

Прогноз: 9 место на Востоке

Прогнозы в части перспектив «Куньлуня» всегда является сложным делом. Каждый год клуб перетряхивает состав до неузнаваемости. Это и сыграет с китайской командой злую шутку. Очень сложно с листа выдать хороший сезон. Кроме того, непонятно, что из себя представляет главный тренер Курт Фрэйзер.

«Нефтехимик»

Главный тренер: Вячеслав Буцаев

Звезда: Райан Мерфи

Прогноз: 10 место на Востоке

Селекция «Нефтехимика» прошла не слишком удачно. В команде развалилось первое звено, а на роль стартового голкипера нижнекамцы пригласили Константина Барулина, который с возрастом играет все хуже и хуже. Иностранцам-новичкам еще предстоит проявить себя в КХЛ. Спокойно лишь за защитника РайанаМерфи – у него солидный опыт игры в Северной Америке.

«Амур»

Главный тренер: Александр Гулявцев

Звезда: Томаш Зогорна

Прогноз: 11 место на Востоке

Александр Гулявцев умеет делать из средних коллективов хорошие команды. «Амур» будет биться в каждом матче, но вряд ли это принесет огромное количество очков. Состав хабаровчан очень слаб. Тренер может опереться на ТомашаЗогорну и братьев Ушениных. В остальном – не самые сильные российские хоккеисты и легионеры. «Амур» вновь будет далеко от зоны плей-офф.

«Адмирал»

Главный тренер: Сергей Светлов

Звезда: Мартин Бакош

Прогноз: 12 место на Востоке

Клуб из Владивостока потихоньку решает свои проблемы и даже приглашает опытных легионеров. Но костяк команды из российских хоккеистов слишком слаб, чтобы решать серьезные задачи. Вероятно, «Адмирал» предстанет ровно таким же, как и год назад: в каждом конкретном матче команда будет представлять опасность, но на длинной дистанции набирать очки у нее не получится.