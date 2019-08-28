Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ

1 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. В этот день за Кубок Открытия сыграют ЦСКА и «Авангард». Остальные команды подключатся на день-два позже.
Гадать, кто же выиграет Кубок Гагарина – это фактически тыкать пальцем в небо. Но перед новым чемпионатом от этого не уйти. «Советский спорт» представляет свой прогноз на новый сезон КХЛ.
Запад
Главный тренер: Игорь Никитин
Звезда: Кирилл Капризов
Прогноз: Кубок Гагарина
Действующий обладатель Кубка Гагарина не стал за лето слабее. Напротив, команда сохранила лидеров и главного тренера, а также укрепилась защитником Богданом Киселевичем и нападающим Иржи Секачем. Армейцы сделали крутые, но точечные приобретения – большего ЦСКА и не требовалось. Это самый мощный по составу клуб КХЛ. Именно он и возьмет второй в своей истории Кубок Гагарина. Несколько клубов Запада навяжут армейцам борьбу, но победить их в четырех матчах не смогут. Ждем, что Кирилл Капризов станет главной звездой всей лиги.
Главный тренер: Крэйг Мактавиш
Звезда: Антон Ландер
Прогноз: финал Запада
Круче всех на Западе селекцию провел «Локомотив». Потерями можно считать лишь Андрея Локтионова, перешедшего в Магнитку, а также Александра Елесина, который выбрал НХЛ. Роль первого центра будет исполнять Антон Ландер – он уже стал лидером «Локомотива». Ему помогут Стефан Да Коста и Тай Ратти – очень крепкие и мастеровитые легионеры. Иностранцы и набравшаяся опыта молодежь помогут железнодорожникам наконец-то пройти СКА в плей-офф и попасть в финал конференции.
Главный тренер: Алексей Кудашов
Звезда: Дмитрий Кагарлицкий
Прогноз: полуфинал Запада
Перемены в составе и на тренерском мостике могут негативно сказаться на СКА. Если раньше армейцы играли со всеми командами с позиции силы, то в будущем сезоне такой роскоши у петербуржцев уже не будет. Некоторые клубы Востока, ЦСКА, «Локомотив» – как минимум не хуже СКА с точки зрения состава. Безусловно, армейцы собрали сильный коллектив, но называть их главными фаворитами Кубка Гагарина язык не поворачивается. Есть команды, которые могут пораньше отправить армейцев в отпуск.
Главный тренер: Олег Знарок
Звезда: Александр Хохлачев
Прогноз: полуфинал Запада
«Спартак» открыто заявляет, что банального попадания в плей-офф клубу уже мало. Подобные слова имеют под собой основание. В команде собрались люди, которые многое повидали. При этом главная звезда – Александр Хохлачев – находится в хорошем для хоккеиста возрасте. В начале сезона ему исполнится 26 лет. Но мы бы все равно не поставили «Спартак» так высоко, если бы не фигура главного тренера. Олег Знарок – это мечта любого клуба. Наставник способен гарантировать решение самых высоких задач.
Главный тренер: Владимир Крикунов
Звезда: Вадим Шипачев
Прогноз: первый раунд плей-офф
Потеря лидера Дмитрия Кагарлицкого скажется на «Динамо». Вряд ли Андре Петтерсон в полной мере заменит россиянина в звене с Вадимом Шипачевым, который стал капитаном бело-голубых. Да и все проблемы с очередной сменой юридического лица вряд ли пройдут бесследно. «Динамо» ожидает сложный сезон. Уповать стоит лишь на мастерство мэтра Владимира Крикунова, который совершенно точно выведет команду в плей-офф.
Главный тренер: Лаури Марьямяки
Звезда: Петер Регин
Прогноз: первый раунд плей-офф
«Йокерит» в прошлом сезоне показывал симпатичный хоккей под руководством Лаури Марьямяки, однако провалился в плей-офф. Многие эксперты еще до начала Кубка Гагарина говорили, что финны не смогут показать характер. Так оно и получилось. «Йокерит» практически не изменился по сравнению с предыдущим сезоном, поэтому вряд ли стоит ожидать от команды улучшения результатов.
Главный тренер: ГиртсАнкипанс
Звезда: Лаурис Дарзиньш
Прогноз: первый раунд плей-офф
Рижане в последний раз играли в плей-офф в 2014 году. С тех пор «Динамо» проваливается в регулярке, либо заканчивает сезон неподалеку от восьмерки. Команда из столицы Латвии не сумела удержать своих лидеров, но точно не стала слабее. Лаурис Дарзиньш и МикелисРедлихс еще могут дать жару, а помочь им в этом должна молодежь, которая набралась опыта. Плей-офф для «Динамо» вполне реален.
Главный тренер: Михаил Кравец
Звезда: Александр Семин
Прогноз: первый раунд плей-офф
Против «Витязя» говорит неопытность главного тренера. Михаил Кравец практически не работал самостоятельно на таком уровне. Однако состав у подмосковной команды подобрался боевой. Здесь и крепкие легионеры, и талантливая молодежь, и 35-летний Александр Семин, который освоился в качестве лидера коллектива. «Витязь» весь сезон будет биться за право поиграть в плей-офф и все-таки обойдет конкурентов.
Главный тренер: Андрей Разин
Звезда: Ансель Галимов
Прогноз: 9 место на Западе
«Северсталь» видится крепкой командой, которая будет способна обыграть кого угодно. Но это не значит, что череповецкие хоккеисты смогут стабильно набирать очки. Для ровного прохождения регулярного чемпионата у команды нет глубины состава и настоящих звезд. Ансель Галимов, перешедший из «Авангарда», безусловно, станет лидером коллектива. Но за ним у «Северстали» практически никого нет.
Главный тренер: Сергей Зубов
Звезда: Шон Коллинз
Прогноз: 10 место
У южан очень крепкий состав. Ярких звезд пока в нем не наблюдается. Таковой можно назвать лишь Сергея Зубова – главный тренер в прошлом сезоне выжал из своей команды все, что можно. Сочинцы под руководством этого наставника и правда прыгнули выше головы. Даже в условиях задержек зарплаты южане попали в плей-офф и навязали борьбу «Локомотиву». Но постоянно так продолжаться не может.
Главный тренер: Дэвид Немировски
Звезда: Михаил Варнаков
Прогноз: 11 место на Западе
Нижегородцы не порадовали своих болельщиков громкими трансферами в межсезонье. Очевидно, что команда стала слабее. В Магнитку ушли Владимир Галузин и Денис Паршин, уехал из Нижнего Новгорода шведский защитник Филип Хольм. Не очень понятно, как проведут сезон вратари «Торпедо», поскольку в бригаде нет громких фамилий. А без надежных голкиперов забраться в плей-офф волжанам будет очень сложно.
Главный тренер: Крэйг Вудкрофт
Звезда: Юнас Энрот
Прогноз: 12 место на Западе
В Минске не стали тянуть с назначением главного тренера – на эту позицию вернули знакомого Крэйга Вудкрофта, который два года назад играл с «Динамо» в плей-офф. Только тогда у канадца был куда сильнее состав. Сейчас же не очень понятно, как минчане собираются попадать в плей-офф. У них самый слабый набор игроков на Западе. Надеяться остается только на мастерство Вудкрофта и великолепную игру шведского вратаря Юнаса Энрота.
Восток
Главный тренер: Йозеф Яндач
Звезда: Сергей Мозякин
Прогноз: финал Кубка Гагарина
«Металлург» очень круто усилился в межсезонье. Генеральный менеджер Геннадий Величкинздорово поработал на рынке, подписав практически всех сильных свободных агентов КХЛ. В составе Магнитки пока нет слабых мест. Возможно, даст сбой вратарская бригада, которую составляют нестабильный Станислав Галимов и возрастной Василий Кошечкин. В остальном – топ-состав. Уральцы будут решать самые высокие задачи. Выйти в финал им вполне по силам.
Главный тренер: Боб Хартли
Звезда: Вячеслав Войнов
Прогноз: финал Востока
«Авангард» в будущем сезоне совершенно точно идет за Кубком Гагарина. Селекция, общая сила команды, личность главного тренера – все это говорит за омичей. Но мы не рискнем давать такой прогноз. Тренерский штаб ястребов ослаб с уходом Майка Пелино. Клуб также пока не нашел хоккеистов на важную позицию центрального нападающего. Да, команда усилилась Вячеславом Войновым, но защитник не вытащит «Авангард» во второй подряд финал.
Главный тренер: Дмитрий Квартальнов
Звезда: Данис Зарипов
Прогноз: полуфинал Востока
«Ак Барс» вступил в эпоху перестройки. От оборонительного и монотонного хоккея Зинэтулы Билялетдинова команда перейдет к атакующей и агрессивной манере Дмитрия Квартальнова. Именно смена главного тренера не позволит казанцам забраться в финал Кубка Гагарина. Чемпионскую команду при такой конкуренции за сезон построить сложно. Да и сильнее летом «Ак Барс» не стал. Восполнить потерю Секача клубу не удалось. Казанцы будут очень грозным соперником, однако дальше в плей-офф пройдут более крепкие клубы.
Главный тренер: Андрей Мартемьянов
Звезда: Павел Дацюк
Прогноз: полуфинал Востока
Команда из Екатеринбурга делает все, чтобы завоевать статус топ-клуба. К отличным легионерам добавился Павел Дацюк – с отрывом главная звезда КХЛ. Увы, Волшебника подводит здоровье, поэтому не стоит рассчитывать, что он отыграет весь сезон. Чтобы забраться выше, «Автомобилисту» нужно совершать сделки с топовыми российскими хоккеистами. Пока потолок клуба – полуфинал Востока.
Главный тренер: Николай Цулыгин
Звезда: Линус Умарк
Прогноз: первый раунд плей-офф
«Салават» стал сенсацией в прошлом плей-офф. Команде чуть-чуть не хватило до финала Кубка Гагарина. Однако в этом сезоне уфимцам будет сложнее, потому что разрушилось звено, которое приносило успех. Йоонас Кемппайнен уехал в СКА. Как кажется, создать еще одно суперзвено в Уфе не умеют.Без него пройти первый раунд будет сложно.
Главный тренер: Андрей Скабелка
Звезда: Даррен Диц
Прогноз: первый раунд плей-офф
Ровно то же касается и «Барыса». Команда Андрея Скабелки не стала за лето сильнее. Еще неизвестно, как скажется на клубе завершение карьеры БрэндонаБоченски. Непонятно, что собой представляют новые легионеры. В плей-офф «Барыс» попадет, но прихлопнуть какой-либо топ-клуб будет чрезвычайно сложно.
Главный тренер: Николай Заварухин
Звезда: Юусо Пуустинен
Прогноз: первый раунд плей-офф
«Сибирь» старательно исправляли ошибки прошлых лет. В клуб пришли проверенные легионеры, но самое главное – наконец-то появился вратарь, подходящий на роль первого номера. Харри Сятери обязательно вытащит для новосибирцев несколько матчей и поможет команде оказаться в плей-офф. Другого в Новосибирске генеральному менеджеру Кириллу Фастовскому не простят.
Главный тренер: Петерис Скудра
Звезда: Лукаш Седлак
Прогноз: первый раунд плей-офф
Снова в плей-офф попадет «Трактор». Команда изменится с приходом Петериса Скудры. У нее точно появятся характер, который позволит без проблем попасть в заветную восьмерку. Для борьбы с грандами Востока у челябинцев не слишком звездный состав. Но крепкая команда с Урала доставит любому топ-клубу проблемы в Кубке Гагарина.
Главный тренер: Курт Фрэйзер
Звезда: Мэтью Майоне
Прогноз: 9 место на Востоке
Прогнозы в части перспектив «Куньлуня» всегда является сложным делом. Каждый год клуб перетряхивает состав до неузнаваемости. Это и сыграет с китайской командой злую шутку. Очень сложно с листа выдать хороший сезон. Кроме того, непонятно, что из себя представляет главный тренер Курт Фрэйзер.
Главный тренер: Вячеслав Буцаев
Звезда: Райан Мерфи
Прогноз: 10 место на Востоке
Селекция «Нефтехимика» прошла не слишком удачно. В команде развалилось первое звено, а на роль стартового голкипера нижнекамцы пригласили Константина Барулина, который с возрастом играет все хуже и хуже. Иностранцам-новичкам еще предстоит проявить себя в КХЛ. Спокойно лишь за защитника РайанаМерфи – у него солидный опыт игры в Северной Америке.
Главный тренер: Александр Гулявцев
Звезда: Томаш Зогорна
Прогноз: 11 место на Востоке
Александр Гулявцев умеет делать из средних коллективов хорошие команды. «Амур» будет биться в каждом матче, но вряд ли это принесет огромное количество очков. Состав хабаровчан очень слаб. Тренер может опереться на ТомашаЗогорну и братьев Ушениных. В остальном – не самые сильные российские хоккеисты и легионеры. «Амур» вновь будет далеко от зоны плей-офф.
«Адмирал»
Главный тренер: Сергей Светлов
Звезда: Мартин Бакош
Прогноз: 12 место на Востоке
Клуб из Владивостока потихоньку решает свои проблемы и даже приглашает опытных легионеров. Но костяк команды из российских хоккеистов слишком слаб, чтобы решать серьезные задачи. Вероятно, «Адмирал» предстанет ровно таким же, как и год назад: в каждом конкретном матче команда будет представлять опасность, но на длинной дистанции набирать очки у нее не получится.