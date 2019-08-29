Армейцы и «Ак Барс» – главные претенденты на Кубок Континента. Остальным будет сложно

1 сентября стартует регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА на своем льду примет «Авангард» в матче за Кубок Открытия. Но это отнюдь не главная интрига регулярки. Самое важное: кто возьмет Кубок Континента и попадет в плей-офф.

Кубок Континента должен остаться у ЦСКА

ЦСКА, СКА и «Ак Барс» – наверное, главные претенденты на победу в регулярном чемпионате. Московские армейцы в прошлом году сняли проклятие с Кубка Континента, согласно которому тот, кто выигрывал приз, не становился победителем в плей-офф. ЦСКА взял оба кубка и доказал, что успех в регулярке никак не сказывается на хорошем выступлении в решающих матчах. У армейцев есть все шансы повторить достижение. Их состав остается самым сильным в лиге, а система игры позволяет набирать максимум очков.

СКА обладает также внушительным набором игроков. Впрочем, пока армейцам из Петербурга стоит разобраться с тем, кто же будет тащить команду в будущем сезоне. Вряд ли обновленный СКА будет ставить задачу завоевать первое место в регулярке. Главное – подготовиться к плей-офф. Но объективно в лиге мало команд, которые могут обыграть армейцев на длинной дистанции. Свои очки подопечные Алексея Кудашова будут набирать исправно.

«Ак Барс», возможно, не самый очевидный кандидат. Но здесь дело в фигуре главного тренера Дмитрия Квартальнова. Он несколько раз с ЦСКА выигрывал Кубок Континента. Его команды всегда ответственно относятся к матчам, где можно набирать очки за счет превосходства в классе. У Квартальнова шикарные возможности в Казани, чтобы пройти регулярку ровно и без сбоев.

«Автомобилист»? Вряд ли мы увидим от уральцев такой же победный марафон, как был в том году. Команда точно проведет сезон рациональнее. У «Локомотива» не хватит ресурсов, а «Авангард» обязательно притормозит в определенный момент. Получается, на победу в регулярке реально всего три железных претендента.

«Сибирь» и Рига наконец-то попадут в плей-офф

Но настоящая война будет в середине турнирных таблиц Запада и Востока. Битва за последние места в плей-офф как обычно обещает быть жаркой. На Западе все команды собираются бороться за попадание в Кубок Гагарина.

Вряд ли кто сомневается, что ЦСКА, СКА, «Локомотив», «Йокерит», московское «Динамо» и «Спартак» окажутся в заветной восьмерке. Получается, остальным клубам остается два места. Между рижским «Динамо», «Витязем, ХК «Сочи» и «Северсталью» развернется крутая борьба за последние места в плей-офф. Не стоит сбрасывать со счетов «Торпедо» и минское «Динамо».

Предпочтительнее здесь выглядят рижане и «Витязь». Первые уже давно строят команду, которая бы сможет пошуметь в Кубке Гагарина. Вторые же здорово укрепились. И «Динамо», и витязям точно не будет легко, но они должны выйти победителями из этой гонки.

На Востоке круг претендентов на плей-офф уже. Вряд ли в восьмерке окажутся «Адмирал» и «Амур». А это значит, что за пару путевок будут бороться «Сибирь», «Трактор», «Куньлунь» и «Нефтехимик». «Барыс» может примкнуть к ним только в том случае, если команда откровенно провалится. Для железного попадания в плей-офф больше всего сделали «Сибирь» и «Трактор». Сибиряки точно должны наконец-то сыграть в решающих матчах чемпионата.

Регулярка обещает быть очень интересной: новые игры, новые герои, эмоции и красивые шайбы. Мы всего этого заждались.