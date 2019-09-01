«Авангард» вновь упрется в Сорокина? Главные интриги Кубка Открытия КХЛ

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1 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Лучшие команды КХЛ разыграют Кубок Открытия. Обладатель всего и вся – ЦСКА – встретится с омским «Авангардом», который уступил армейцам в финале плей-офф.

Боб Хартли против Игоря Никитина, атака омичей против Ильи Сорокина, первый матч Свена Андригетто и Никиты Щербака в КХЛ – в этом противостоянии многое переплетено. Лучшего первого матча сезона для КХЛ и представить сложно. Будет очень жарко.

«Советский спорт» рассказывает о главных интригах Кубка Открытия.

У Омска вновь возникнут проблемы с Сорокиным?

Оборона и вратарь ЦСКА Илья Сорокин идеально провели финальную серию. За четыре матча ЦСКА пропустил четыре шайбы. Проблемы в атаке у «Авангарда» возникали каждую игру. Причем трудности начинались еще до броска: вход в зону, позиционное нападение – ЦСКА настолько круто вязал форвардов соперника, что команда Хартли попросту не знала, что делать.

Когда дело доходило до бросков, то режим стены включал Сорокин. Лучший вратарь КХЛ с российским паспортом сумел показать свой максимум на тот момент. Для «Авангарда» голкипер ЦСКА стал кошмаром. Пробивать того Сорокина ястребы так и не научились. Но у них было целое лето для работы над ошибками. Забьет ли Омск больше двух шайб?

Как изменится «Авангард» без Пелино?

Уход Майка Пелино из «Авангарда» прошел незамеченным на фоне громких перестановок в штабах СКА и «Спартаке». Поверьте, расставание канадца с ястребами не менее значимое событие. Пелино в качестве ассистента выиграл два Кубка Гагарина, еще дважды он играл в финале. А до переезда в Россию этот человек, например, побеждал на Олимпиаде. Хоккей он знает от и до.

Мы не хотим сказать, что Хартли полностью зависим от Пелино. Конечно, это звучало бы как бред. Но без такого человека в штабе «Авангард» точно изменится. Хартли придется больше полагаться на себя. Очень интересно, как ястребы будут менять свою тактику по ходу матча. В этом Пелино был мастером.

Первое звено ЦСКА без Капризова

Вряд ли кто мог предположить, что новичок ЦСКА Иржи Секач пропишется в первом звене чемпиона и заменит там Кирилла Капризова – возможно, главную звезду КХЛ. Чех будет играть с Линденом Веем и Михаилом Григоренко. Капризов на Кубке мэра выходил в разных сочетания: с Андреем Светлаковым, Максимом Шалуновым, Константином Окулов и Иваном Телегиным. Но идеального места для золотого мальчика российского хоккея Никитин так и не нашел. Есть вероятность, что в матче за Кубок Открытия Капризов может вновь поменять партнеров.

К звену Вея вопросов вообще никаких. Секач вписался туда идеально. Как будто чех даже не заметил, что его партнеры уже не ДжастинАзеведо и Антон Ландер. С Григоренко и Веем Секач чувствует себя отлично. Эти парни обязательно поборются за звание самого результативного звена лиги.

Щербак и Андригетто дебютируют в КХЛ

Скорее всего, первый матч сезона пропустит защитник Вячеслав Войнов. Но и без него в составе «Авангарда» есть те, на кого хочется посмотреть. В первую очередь, это Никита Щербак и Свен Андригетто.

Вокруг россиянина ходят противоречивые слухи. Говорят, им недоволен Хартли, а клуб даже задумался о разрыве не самого маленького контракта. Но пока Щербак в «Авангарде». Скорее всего, ему найду место в составе на первый матч. А где, как не в официальных встречах, смотреть на уровень хоккеиста? Возможности Щербака хочет оценить не только Хартли – болельщики также ждут дебюта хоккеиста.

Что можетАндригетто – еще одна загадка, ответ на которую мы начнем получать через пару часов. По логике – у швейцарца все должно быть нормально. Он в расцвете сил, у него была неплохая карьера в НХЛ, он постоянно играет на чемпионатах мира за свою сборную. Словом, вероятность провала минимальна. Но сможет ли Андригетто стать в КХЛ настоящей звездой? Кубок Открытия – отличный матч, чтобы показать свой уровень.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

1 сентября. 15:30. МСК «ЦСКА АРЕНА». ЦСКА – «Авангард»