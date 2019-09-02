Барбашев все сделал правильно. Центрфорвард подписал новый контракт с «Сент-Луисом» - Советский спорт
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02 сентября 2019 17:43ХоккейСлавин Виталий

Барбашев все сделал правильно. Центрфорвард подписал новый контракт с «Сент-Луисом»

Обладатель Кубка Стэнли-2019 Иван Барбашев заключил-таки новый контракт с «Сент-Луисом»: 23-летний центрфорвард за два сезона заработает 2,95 миллиона долларов.

Судя по неокруглости итоговой суммы, спор между россиянином и клубом-чемпионом шел за каждые пять тысяч долларов.

В августе редакцию «Советского спорта» посетил агент игрока Дэн Мильштейн и откровенно признал, что у него и его клиента нет абсолютно никаких рычагов давления на генменеджера «Блюз» Дуга Армстронга. После окончания контракта новичка игрок не вправе обратиться в арбитраж: сколько ему клуб предложит, на столько и надо соглашаться. Не подпишешь до 1 декабря, этот сезон в НХЛ для тебя закрыт – можешь играть только в Европе. Мильштейн, к слову, намекнул, что Барбашев рассматривает вариант продолжения карьеры в КХЛ. Но все понимали - это блеф. Иван был нужен «Сент-Луису» точно так же, как «Сент-Луис» - Ивану. Вопрос упирался только в сумму и срок договора, на что недвусмысленно намекнул Армстронг:

- Мы готовы хоть завтра подписать контракт. Позиции сторон достаточно близки. Требуется лишь один телефонный разговор.

В воскресенье он состоялся. По крайней мере именно 1 сентября сайт НХЛ объявил о согласовании условий нового договора Барбашева.

1,475 млн в год – много это или мало? Зависит, с какой стороны посмотреть. Я, например, был шокирован, когда 21 августа «Оттава» в легкую подмахнула 6-летний контракт на 28,5 млн с 22-летним американским центрфорвардом Колином Уайтом. Не поддается осмыслению, как игрок, забивший в прошлой регулярке столько же голов, сколько россиянин – по 14, но имеющий гораздо худшую полезность – «минус 24» против «минус 4», будет получать более чем в три раза больше – 4,75 млн за сезон! Но это и есть се ля ви НХЛ, где крепостной строй все еще не отменен. А потому ситуацию Барбашева следует оценивать только с одной стороны – клуба, которому он принадлежит.

Надо отдать должное Армстронгу, это чрезвычайно авторитетный и рачительный руководитель, регулярно привлекаемый в штаб сборной Канады на Олимпиаде, чемпионате мира, Кубке мира. Он стал первым в истории менеджером, который дважды выполнил норму «Тройного золотого клуба» - выигрыш Кубка Стэнли в 1999 году с «Далласом» и в 2019-м с «Сент-Луисом», два олимпийских золота – в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, две победы на ЧМ, причем обе - в Москве: в 2007 и 2016 годах. Ему не привыкать строить чемпионские команды в кратчайшие сроки. И с минимальными затратами.

Судите сами, самые высокооплачиваемые в «Блюз» - Владимир Тарасенко и Райан О’Райли получают по 7,5 млн в год – с этим смешным по нынешним временам гонораром они даже в топ-40 в НХЛ не входят. При этом оба подписаны аж до 2023 года – высший пилотаж менеджмента! Похожее положение с героем НХЛ-2019 вратарем Джорданом Биннингтоном. После беспрецедентно успешного дебюта в лиге Армстронг выписал ему лишь 8,8 млн на два года. Вы не поверите: среди голкиперов – это 20-е место?! Больше даже у экс-вратаря СКА Микко Коскинена, с которым по ходу минувшей регулярки «Эдмонтон» продлил договор, увеличив его с 2,5 млн в год до 4,5 млн, да еще на три сезона!

Так что не стоит удивляться прижимистости «Блюз». Для Армстронга это стандартная практика. Главное – Барбашев остался в команде, в которой смог закрепиться в НХЛ и которой рулит тренер, полностью доверяющий россиянину. Крейг Беруби прекрасно знает Барбашева по совместной работе в АХЛ в фарм-клубе «Сент-Луиса». Отметим, что при этом Иван увеличил оклад вдвое – с 742 тыс. в год до 1,475 млн. Для игроков до 23 лет россиянин теперь самый высокооплачиваемый среди «музыкантов».

И еще один показательный факт. Чтобы освободить под потолком зарплат место для Барбашева, «Блюз» отказался от услуг Пэта Маруна, который 26 августа заключил соглашение с «Тампой». А ведь он был единственным уроженцем Сент-Луиса в чемпионской команде, и именно Марун решил исход серии второго раунда плей-офф, когда поразил ворота «Далласа» во втором овертайме седьмого матча. Однако Дуг Армстронг посчитал, что 1,75 млн, сколько заработал Пэт в последнем сезоне, для него слишком жирно.

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