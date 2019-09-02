Волнение помешало «Металлургу». Премьера Кудашова в СКА получилась удачной - Советский спорт
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02 сентября 2019 19:31ХоккейКостяев Иван

Волнение помешало «Металлургу». Премьера Кудашова в СКА получилась удачной

Центральным матч тура получился очень крутым.

«Металлург» против СКА – долгое время для КХЛ эта вывеска является знаковой. Встреча этих команд во второй игровой день чемпионата – подарок для болельщиков. Обе команды не стесняются говорить, что собираются побороться за Кубок Гагарина. Поэтому их матч ждали с нетерпением.

СКА положился на молодого вратаря

Главный тренер СКА Алексей Кудашов удивил всех с выбором основного вратаря. 20-летний Петр Кочетков – именно он занял последний рубеж армейцев, тогда как швед Магнус Хелльберг вообще не полетел на выезд с командой. Спойлер – Кочетков справился со своей работой просто отлично.

В остальном – минимум сенсаций в составах обеих команд. Разве что наставник СКА отправил Дмитрия Кагарлицкого в третье звено к Алексею Бывальцеву и Максиму Карпову. А главный тренер Магнитки Йозеф Яндач все-таки не стал ставить Сергея Мозякина в третье сочетание, где он наигрывался летом. Главный бомбардир КХЛ расположился во второй пятерке с Андреем Локтионовым и Денисом Паршиным.

Магнитка долго не могла побороть волнение

Полные трибуны «Арены Металлург», серьезный соперник, старт сезона, высокие ожидания – часть этих факторов точно сказалась на Магнитке в первом периоде. Забитую классными игроками уральскую команду долгое время колотило от волнения. У подопечных Яндача ничего не получалось на площадке: 10 минут штрафа и всего четыре броска в створ в первом периоде говорят сами за себя.

Другое дело, что СКА не сумел этим воспользоваться в должной мере. Да, гости открыли счет под занавес отрезка, но одна шайба при таком весомом преимущества – разочарование. Армейцы были обязаны забивать больше.

Магнитке стоит сказать спасибо вратарю Василию Кошечкину. Если коротко – он был в порядке. Заметно, что олимпийски чемпион в хорошей форме подошел к началу сезоне. Движение, скорость, выбор позиции – все в действиях голкипера было на высоте.

Плотников повернул игру не в ту сторону

Кто бы мог подумать, что в возвращении в игру «Металлурга» во втором периоде будет виноват капитан СКА Сергей Плотников. Он и сам вряд ли знает, зачем грубо сыграл на защитнике соперника Поле Постме возле чужих ворот. Именно эти две минуты штрафа и последующее большинство поменяло все на площадке.

У хозяев наконец-то появилось движение. Нападающие первой спецбригады неплохо двигали шайбу в чужой зоне, своевременно менялись позициями, а самое главное – не давали СКА смениться. Даже когда у гостей появлялась такая возможность, Магнитка остервенело бросалась в отбор. Как итог – гол Брэндона Козуна, который забросил свою первую шайбу в составе уральцев.

На этом беды СКА не закончились. Сначала казалось, что «Металлург» атакует по инерции после большинства. Но выяснилось, что подопечные Кудашова попросту не справляются с прессингом уральцев. Магнитка нагло шла в отбор втроем в чужой зоне. СКА отбрасывался – это максимум, что получалось у армейцев.

Петербуржцы опомнились только к концу второго отрезка. Только атаки у гостей выходили какими-то неуклюжими. «Металлург» без проблем защищался, но допустил одну оплошность: не сумел забрать подбор в одном из моментов, чем и воспользовался Наиль Якупов. Крайне нелогичная шайба в исполнении СКА.

СКА довел матч до победы

Поскольку Магнитке нужно было отыгрываться, хозяева большими силами пошли вперед. И оказались не вполне готовы к контратакующей игре армейцев. Провалов в своей зоне у «Металлурга» было откровенно много. Но раз за разом выручал Кошечкин.

Уральцы активно задействовали защитников в атаке. Постма, Виктор Антипин, Григорий Дронов, Егор Яковлев раз за разом оказывались за воротами Кочеткова. Правда, в эти моменты не всегда работала подстраховка. Поэтому у СКА и возникали шансы для контратак.

Удивительно, что в такой динамичной игре довольно долго не было голов. Точку в матче поставил Владимир Ткачев – его партнеры заперли Магнитку в своей зоне, а нападающий, выскочив со скамейки, удачно сыграл на подборе. СКА довел встречу до победы.

Лидеры СКА должны играть активнее

Похоже, команда Яндача вновь не будет радовать своих болельщиков суператакующим хоккеем. «Металлург» пока не убедил, что изменился по сравнению с прошлым сезоном. Все такой же цепкий, местами очень тягучий и нудный хоккей.

Очень понравился Козун. Дело не только в заброшенной шайбе. Он был самым активным в составе уральцев и легко нашел взаимопонимание с Эриком О’Деллом, которого также хочется выделить. Канадец – настоящая находка для «Металлурга». Большинство, меньшинство – он выходит при любых игровых ситуациях.

У тренерского штаба СКА должны быть вопросы к своим лидерам. Тройка Йори Лехтеря не убедила. Ткачев, пусть и забил, запомнился лишь парочкой хороших проходов и бросков, а также своим бесстрашием, когда попытался подраться с Евгением Тимкиным. Плотников – только глупым удалением, которое не должен позволять себе капитан команды. Шансы в атаке у этих ребят были в третьем периоде, когда в зоне уральцев было много пространства.

О Дмитрии Кагарлицком сказать нечего – он был незаметен на площадке. Хотя в старании звездному нападающему СКА не откажешь. Он много двигался, играл на скорости, но пока его химия с Бывальцевым оставляет желать лучшего.

Впрочем, делать далеко идущие выводы по первому матчу сложно. Очевидно, что обе команды должны добавить. Резервы для этого есть.

Статистика

«Металлург» – СКА – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: 0:1 Рундблад (Плотников, 19:06, бол.) 1:1 Козун (О’Делл, 29:44, бол.) 1:2 Якупов (Рундблад, 37:46, бол.) 1:3 Ткачев (Зуб, 58:23)
Вратари: Кошечкин – Кочетков
Броски: 27 – 35
Штраф: 16 – 12

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