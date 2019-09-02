«До конца матча в себя прийти не могли». Московское «Динамо» стартовало с победы

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Большое количество удалений, среди которых даже 5+20 Волченкова в начале встречи сломало игру гостей. И несмотря на то, что «Торпедо» смогло дважды огорчить Бочарова, перевести игру в овертайм не удалось.

Главные тренеры команд Дэвид Немировски и Владимир Крикунов подвели итоги матча:

«Хотел бы поздравить «Динамо» с победой. Мы проиграли, но считаю, что играли хорошо. Могли даже забить первыми, но череда удалений, грубые ошибки не дали этого сделать. В хоккее часто решают все мелкие детали. Вот и тут ошибка, гол, и инициатива уже у соперника», - сказал Дэвид Немировски.

«Хорошо, что выиграли. Иногда результат важнее игры – это тот случай. Мы всего три дня тренируемся на маленькой площадке. Когда уже к ней привыкнем? В начале игры из-за этого такая суета была. И вроде в команде ребята у нас все опытные, только Муранов и Круглов – молодые, а волновались до финальной сирены, до конца матча в себя прийти не могли!», - резюмировал Владимир Крикунов.

- Владимир Васильевич, екнуло сердце, когда Волченков грубо сыграл против Индрашиса? У него уже было сотрясение мозга, недавно восстановился, и вот он снова лежит на льду…

- Когда он ушел в раздевалку, я думал, что он закончил. Наложили два шва ему, вышел, сыграл. Но посмотрим, что завтра будет. Тут знаете, вроде все нормально на игре, а утром – все, приехали…

- На Кубке Мэра Москвы вы сказали, что возможно сыграете в четыре нападающих…

- Пока еще не нашли такого нападающего, который и в защите сумеет сыграть, и в нападении.