Почему молчит профсоюз игроков НХЛ?

При этом заметил, что все упирается в коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом игроков лиги.

Но больше всего меня удивили вот эти слова лучшего снайпера современности:

- Если ли шанс, что НХЛ поедет на Игры-2022? Это еще не обсуждается. Пока рано. Надо подождать, когда стартует тренировочный лагерь, оживет хоккейная жизнь в Северной Америке. Тогда и разговоры пойдут.

Как же так? Ведь профсоюз должен до 15 сентября сообщить: согласен он на автоматическое продление нынешнего коллективного соглашения до 2022 года или настаивает на его окончании в 2020 году. Лига должна была это сделать до 1 сентября, и на прошлой неделе она четко высказалась: «Нас все устраивает. Мы готовы жить по действующему соглашению до конца сезона-2021/22».

Профсоюз пока молчит. Возможно, решение где-то вырабатывают в кулуарах, но хоккеист-лицо НХЛ должен об этом хотя бы что-то знать! Какие такие разговоры после старта тренировочных лагерей Овечкин имеет в виду, если после 15 сентября ничего изменить уже будет нельзя! И вопрос участия в Олимпиаде останется в абсолютной компетенции НХЛ: как она решит, так и будет. Александр ведь сам с горечью посетовал, что в намерении поехать в Пхенчхан никто из игроков его не поддержал, а одному пробить эту стену просто невозможно. Более того, еще нарвешься и на дисквалификацию от ИИХФ и МОК.

В середине августа НХЛ объявила о революционных планах. Впервые в истории провести Кубок мира (в прошлом - Кубок Канады) не осенью перед началом сезона, а в середине зимы. Даже год и месяц назвала: в январе 2021-го вместо давно всем опостылевшего Матча звезд.

Если разобраться, игрокам по большому счету это не очень-то и надо. Турнир, как ни крути, местечковый, чисто энхаэловский. Противостояния политических систем и хоккейных школ, чем привлекали Кубки Канады в советские времена, давно нет. Все сливки уже лет 30 как в НХЛ. Многие премьеры сборных играют в одном клубе и даже звене. Спрашивается, с какого перепуга им костьми ложиться, калечить друг друга по сути в выставочных встречах перед главным отрезком сезона – Кубком Стэнли?!

Нет особого спортивного интереса, а что с коммерческим? Да то же самое! Игрокам, участвовавшим в Кубке мира-2016 в Торонто, НХЛ выплатила по 80 тысяч долларов. Остальным, то есть подавляющему большинству энхаэловцев - в несколько раз меньше. Разве это деньги для долларовых миллионеров? Так – на семечки.

Тем не менее НХЛ в любой момент вправе объявить о Кубке мира в 2021 году, на котором сама лига хорошо заработает точно, и игроки вынуждены будут согласиться. Иначе дисквалификация от НХЛ по примеру той, что следует за немотивированный отказ от участия в Матче всех звезд.

Чем может ответить профсоюз? Разве что предложить – дашь на дашь. Окей, мы не против нового формата Кубка мира, но тогда и ты, НХЛ, будь любезна сделать паузу в регулярном чемпионате и взамен Матча звезд-2022 отправить игроков на Олимпиаду в Пекин.

Другой вопрос – нужна ли поездка в Восточное полушарие Земли в разгар сезона самим игрокам НХЛ? Середнякам и чернорабочим, которые останутся дома – по барабану: ну, может, больше отдохнут. Впрочем, их мнение не особо весомо. Рулят тут те, кто делает кассу. Но канадские иконы типа Кросби, Даути, Бержерона после триумфов на двух Олимпиадах и Кубке мира-2016 международным хоккеем пресытились. Американцев вообще никогда не волнуют Олимпиады, если только не их страна принимает. Шведов, чехов, финнов среди властелинов НХЛ, к чьему мнению прислушиваются, сейчас нет. Вот и получается, что Олимпиада реально нужна только россиянам – да и то, подозреваю, далеко не всем лидерам нашей новой генерации.

Что в сухом остатке? Все упирается, как всегда, в деньги. Посчитает НХЛ, что для ее бизнеса есть смысл прокатиться в Китай, поедет. Нет, тогда извини, Александр Великий, ничего личного. Впрочем, в любом случае дождемся 15 сентября. Может, профсоюз сделает хоть какое-то заявление об отношении к Кубку мира-2021 и перспективах участия в Олимпиаде-2022?