Уничтожение «Йокерита», мощный старт от Заварухина. Как прошел день в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге 5 сентября состоялись три матча. «Сибирь» принимала «Адмирал», «Барыс» сыграл с «Амуром», а «Йокерит» – с «Ак Барсом».

Дуэль финских голкиперов

И «Сибирь», и «Адмирал» удачно начали сезон. Обеим командам удалось победить в стартовой встрече. Оба успеха роднят отличная игра вратарей. Харри Сятери в первой же игре показал, что его не зря позвали в Новосибирск, а Юхо Олкинуора остановил грозный «Барыс». Их очное противостояние виделось самой главной интригой встречи.

Совершенно неожиданно к седьмой минуте обоих вратарей успели распечатать. Сятери немного не повезло – он пропустил спустя 50 секунд после рикошета. Александр Угольников бросил от синей линии, шайба отскочил от борта, ударилась во вратаря и залетела в ворота. Болельщики тут же включились и начали скандировать «Сибирь». Это помогло хозяевам быстро оправиться от нокдауна и сравнять счет.

«Сибирь» в целом выглядела свежее и агрессивнее соперника. «Адмирал» зачастую не успевал за быстрыми нападающими команды Николая Заварухина. Это приводило к большому количеству опасных моментов у ворот Олкинуоры. К чести «Адмирала» – команда старалась не нарушать правила. И все-таки еще до перерыва сибиряки вышли вперед. Гол на счету Ильи Морозова.

«Адмирал» сумел выровнять игру во втором периоде. Моряки умело пользовались дальней скамейкой, запирали «Сибирь» в ее зоне, а самое главное – заставили удаляться. Однако в большинстве у гостей возникли проблемы. Тем более, в середине второго периода они опять пропустили. Отличился Юрки Йокипакка.

Когда Михаэль Руохомаа довел счет до крупного, стало понятно, что «Адмирал» уже не отыграется. Правда, гости забили один гол, но его не засчитали. Подопечные Сергея Светлова практически не имели шансов, чтобы пробить Сятери. Хозяева очень грамотно оборонялись и свели к минимуму моменты у своих ворот. В конце встречи Егор Миловзоров оформил дубль. «Сибирь» начала сезон с двух побед подряд.

Первый успех «Барыса»

У «Барыса» вновь возникли проблемы с дальневосточным клубом. Свой первый матч сезона команда Андрея Скабелки проиграла «Адмиралу» из Владивостока. Встреча с хабаровским «Амуром» у парней из Нур-Султана также не задалась.

«Барыс» вновь много атаковал, бросал, но хозяевам остро не хватало креатива. Голкипер хабаровчан Марек Лангхамер легко справлялся с бросками соперника. «Амур», кстати, не думал отсиживаться в обороне. Наставник гостей Александр Гулявцев выстроил классную контратакующую игру.

Первый гол «Амур» забил в формате «4 на 4». Форварду Томашу Зогорне в том моменте сильно помог отскок, за которым не уследил голкипер Эдвард Паскуале. Хабаровчане были близки, чтобы уйти на перерыв с комфортным преимуществом в две шайбы, однако им не хватило точности.

Наверняка в раздевалке «Барыса» в перерыве прошел серьезный разговор. Хозяева обрушили шквал атак на ворота Лангхамера. Форварды стали чаще идти в борьбу на пятак, «Барыс» очень много бросал и довольно быстро сравнял счет. Одна из агрессивных атак закончилась голом Антона Сагадеева.

Смутило ли это «Амур»? Ничуть. Команда не отошла от своей контратакующей игры и продолжила создавать моменты, а затем вновь вышла вперед. При полном попустительстве защитников шайбу в ворота с пятака отправил Игорь Руденков.

«Барыс» также не стал отходить от своей агрессивной манеры. В итоге Лангахмер дрогнул – чех не справился с легким броском Алексея Маклюкова. А затем «Барыс» сделал все, чтобы наконец-то победить перед собственными болельщиками. Решающую шайбу забросил Корбэн Найт. «Амур» имел шикарную возможность отыграться в концовке, но не использовал большинство. «Барыс» одержал первую победу в нынешнем сезоне. «Амур» проиграл второй матч кряду.

Разгром в Хельсинки

Интрига в центральном матче дня умерла в начале второго периода. «Ак Барс» имел огромное преимущество и сумел воплотить его в заброшенные шайбы. В концовке первого отрезка отличились Станислав Галиев и Эмиль Галимов, а после перерыва преимущество казанцев стало крупным – гол забил Патрис Кормье.

«Йокерит» находился в нокдауне. У хозяев не получилось ровным счетом ничего – даже несмотря на шайбу Антти Пильстрема. «Ак Барс» умело сушил игру, агрессивно действовал в отборе и лишал финнов возможности играть с шайбой.

Удивительно, но тренерский штаб «Йокерита» не решился заменить голкипера Антти Ниеми (техническая замена не в счет), который откровенно не выручал свою команду. Прославленный голкипер остался в воротах и после четвертой, и после пятой шайбы «Ак Барса». Казанцы неожиданно крупно обыграли крепкий «Йокерит». Финны уступили во втором матче кряду. «Ак Барс» одержал первую победу в сезоне.

Статистика

«Сибирь» – «Адмирал» – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: 0:1 Угольников (00:50), 1:1 Миловзоров (Шаров, 06:03), 2:1 Морозов (17:36), 3:1 Йокипакка (Торченюк, 22:56), 4:1 Руохомаа (40:32), 5:1 Миловзоров (Саюстов, Логинов, 52:02)

Вратари: Сятери – Олкинуора

Броски: 31 – 13

Штраф: 8 – 8

«Барыс» – «Амур» – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: 0:1 Зогорна Т. (Васильев, Зогорна Г., 18:08), 1:1 Сагадеев (Шалапов, Шевченко, 25:17), 1:2 Руденков (30:19), 2:2 Маклюков (Найт, Сведберг, 32:14), 3:2 Найт (Пакаринен, 49:26)

Вратари: Паскуале – Лангхамер

Броски: 35 – 32

Штраф: 10 – 6

«Йокерит» – «Ак Барс» – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: 0:1 Галиев (Зарипов, 15:43), 0:2 Галимов Э. (Петров, Фазылзянов, 16:51), 0:3 Кормье (Ожиганов, 20:22), 1:3 Пильстрем (Контиола, 23:56), 1:4 Петров (Педан, Викстранд, 32:31), 1:5 Азеведо (Ожиганов, 42:36), 2:5 Эронен (Норман, 56:38)

Вратари: Ниеми – Рейдеборн

Броски: 16 – 31

Штраф: 8 – 12